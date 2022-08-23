高息股逆市見抗跌力強 中長線投資入門攻略

外圍經濟不明朗，美國經濟在通脹失控與衰退危機間躍動，俄烏地緣政府衝突難解，內地受清零抗疫政策及內房危機所累，港股表現更見疲弱。6月恒指在稍微轉強後，7月又無視外圍反彈，再度下試3月低位。面對投資市場種種不確定性，小市民入市時更見謹慎。而在云云投資中，高息股抗跌力相對較強，長線總回報亦相對吸引，因而受到中長線投資者追捧，近期市場關注度逐漸升溫。

股息對長遠投資回報貢獻重大

在波動市況下，高息股投資成為中長線投資的熱門選擇之一不無原因。回顧2007年至今15年間，2007年5月底恒指收市位為20,634.47；而2022年5月底恒指收市位為21,415.20，指數升幅僅僅3.8%，接近原地踏步，但同期間計及股息再投資的總回報則高達71%#。能穩定派息的高息股，往往反映其現金流穩定，盈利能力亦較強，面對逆境自然有較佳的抗跌力。投資新手想入手高息股？除了留意股息率外，亦要懂得股息支付率及填息率(或填息天數)這兩個概念。

高息股投資貼士1：高息股抗跌的原因



股息率是公司在上一財政年的派息總額與現時股價的比例。股息率是常見的股票估值方法之一，當折現利率上升，持續派發高股息的公司自然比低股息甚至不派股息的公司有更高的現值(present value)。此外，透過股息的持續派發，往往令投資者對公司股價升跌的關注減少，也某程度令高息股避免了一般股票被殺低追高的遭遇。



高息股投資貼士2：股息支付率要合理



股息支付率又稱派息率，是指公司用了盈利的比重來派息給股東。透過股息支付率可以知道公司是否有將盈利的合理比例回饋給股東。若比率過低，可能代表公司不重視股東權益或現金流沒有盈利表現理想；若比率過高，表示公司在未來運營資金變小，不利於未來發展，導致高股息後繼無力，也可能是大股東中飽私囊的財技。過高及過低都可能有問題，要取中庸之道。

高息股投資貼士3：填息天數愈短愈好



在香港，較少人有填息率的概念，股價要漲回到除息前的價格(即100%填息率)，投資者才真正的賺到股息，否則只是左邊口袋有股息進帳，但右邊口袋卻是股價下跌的損失。要量化股票的填息能力，投資者可分析填息天數，即過去的歷史某股票派息除淨後要用多少天才能升回除息前的股價。填息天數當然就是越短越好。





新登場高息*股ETF



高股息投資逐漸受到投資者清睞，富邦基金管理(香港)7月初便於港交所上市了富邦恒生滬深港（特選企業）高股息率指數ETF(3190)，為本港首隻覆蓋滬深港三地股市及旨在每季派息的高息股ETF*，母指數嚴選30隻質量並重的高息股*。截至2022年7月底，指數的股息率達9.03%^，而ETF的首次季度派息預期在今年9月，在波動市況下，「好息」的投資者不妨多加留意！要了解更多基金的詳情，請瀏覽富邦基金(香港)的ETF官方網頁www.fubonetf.com.hk (此網站未經證監會審核）。

#指數表現僅供說明之用。投資者不能直接投資於指數。資料來源：彭博 (2007年5月31日至2022年5月31日)

*不保證派息

^指數股息僅供說明之用。投資者不能直接投資於指數。資料來源：恒生指數公司 (截至2022年7月31日)

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