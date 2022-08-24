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畢馬威年度「互聯城市大會」支持智慧城市發展

24/08/2022

　　由畢馬威中國（KPMG）舉辦的年度「互聯城市大會」將於9月9日舉行，讓各界人士及持份者就智慧城市的未來發展路向作出深入討論，並探討如何克服當中的挑戰。

結合數碼、遊戲及社交媒體 打造營銷策略

　　是次論壇邀得筆克（Pico）旗下的Pico X成為戰略合作伙伴，當日在場內正式推出體驗分析解決方案ExQ™，助市場推廣人員評估及衡量受眾體驗，藉以計算投資回報率；ExQ™可把相關的數據和分析應用程式技術提升至另一水平。

　　集團首席數字官賈殷殷（Fareeda Cassumbhoy）指出，ExQ™的應用範疇包括零售或博物館等線下環境，以及近期大熱的元宇宙。事實上，Pico已與中國聯通子公司上海沃橙及263網絡通信合作，建立自家元宇宙平台YAOLAND（曜境），為各行業提供高成本效益、身歷其境的遊戲化虛擬營銷平台。「現時YAOLAND正與英國的國家美術館合作，打造出十二種獨家數碼藝術體驗，透過數碼及區塊鏈技術呈現創意及文化的影響力。」賈殷殷說。放眼世界，Pico X希望於公用事務方面發展非同質化代幣（NFT），例如教育品牌和當地社區了解NFT和區塊鏈技術的實用性、以低成本方式讓消費者走進NFT的門檻，同時以NFT來實踐環境、社會和企業管治（ESG），一起為減碳作出貢獻。

 

Pico X集團首席數字官賈殷殷表示，集團希望讓消費者以低成本方式走進NFT的門檻。


自動化工具整合數據 減少碳排放

　　於推動ESG方面，Microsoft亦不遺餘力，最新推出的Microsoft Cloud for Sustainability，便為企業提供全面、完整和自動化的工具，可有效量度數據（Record）、報告碳排放（Report）、及制定可持續發展目標和採取可量度的減排行動（Reduce）。Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，通過數據整合及人工智能分析，提出建議並協助減少排放、收窄合規差距。同時間Microsoft亦積極帶動智慧城市發展，例如借助Azure雲端及AI技術，幫助企業客戶實時監測辦公室環境，收集佔用率、二氧化碳含量、人流等空間數據，減少資源消耗，使城市保持活力、效率和宜居性。

　　「當然，Microsoft也有協助各大企業進行數碼轉型，以加快智慧城市發展步伐，包括建立網上顧客接觸點、善用數碼平台、應用物聯網及人工智能等。」陳珊珊指在疫情期間，員工逐漸傾向在家辦工的靈活性，企業亦體會到數碼轉型有助提升競爭力，故此原本需時兩年的數碼轉型，可快至兩個月便完成。「時至今日，混合辦公模式已成為職場新常態，例如會計部員工現可在辦公室外管理發票，全部仗賴微軟提供快速配置且易於操作的工具，助企業無縫和安全地遙距協作。」Microsoft的Founders Hub亦為初創公司提供價值逾30萬元的福利如Azure點數、使用Microsoft產品等，以及透過「Microsoft合作夥伴網絡」，讓企業一起銷售及接觸不同的企業客戶，把業務拓展至國際市場。

 

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊指疫情加速了很多企業數碼轉型的速度。

 

普及5G 推動各行各業數碼轉型

　　5G技術日益普及，是推動數碼轉型的重要因素，3香港在推動5G網絡發展方面不遺餘力，其5G網絡已達到99%全港覆蓋，並且成為首家宣佈啟動700MHz 5G頻譜基站的數碼營辦商，提供穿透力特強的廣域覆蓋；加上3香港於2018年推出「3智城」計劃，與科研界翹楚保持緊密聯繫，為5G商業應用方案發展奠下穩固根基。3香港的企業方案結合5G與人工智能、物聯網和大數據等先進技術，應用於不同領域和行業，建立企業對企業（B2B）優勢，實現5G的萬物互聯。例如3香港為紡織及服裝業、建造業、商場管理及藝團等行業度身設計專用的5G商業應用方案，助他們迅速數碼轉型，減低疫情對業務的影響。此外，3香港亦協助多個不同行業的企業客戶成功獲得政府「鼓勵及早使用 5G 技術資助計劃」的資助，落實5G商業應用方案加速推出市場。

　　為加速香港發展為智慧城市，3香港的首要目標是提升5G服務的滲透率，改善偏遠地區及住宅區的室內深度覆蓋，全力推動5G家居寬頻及5G商業應用方案。另外3香港亦憑藉5G網絡的優勢，開拓元宇宙的業務，包括率先接受加密貨幣付款，帶領及打造全新的數碼世界，為客戶進入元宇宙消費提供嶄新的平台，並在Voxels元宇宙平台開設3 Shop旗艦店，讓客戶在虛擬世界中瀏覽及購買各種嶄新的產品和服務。

3香港在Voxels元宇宙平台開設3 Shop旗艦店，為客戶提供嶄新的消費平台。

 

法規監管數碼世界 確保順利運作

　　要落實上述種種，除了需要技術，也要法規來保障商家與市民。歐華律師事務所（DLA Piper）便留意到此一方面的需求與轉變，首先是目前本地沒有全面的數碼法例，導致客戶難以解決複雜的法律問題，例如虛擬資產是否符合證券及期貨條例的「證券」定義，可由香港法律監管？因此歐華律師事務所的專家透過對本地法律的深厚認識、過往經驗以及與監管機構的聯繫，仔細評估客戶的個案是否可受香港監管制度約束。

　　歐華律師事務所合伙人Kristi Swartz指出，本地未有全面的數碼安全法例，不少企業須監控員工使用互聯網的情況，免受網絡攻擊，但同時牽涉員工個人私隱問題。歐華律師事務所認為，企業應培訓員工數碼安全知識，例如使用複雜的密碼、更新軟件或使用數碼安全軟件，有助企業識別及預防網絡攻擊。「隨著數碼世界發展，我們預計法律界將有大規模改革，影響不少行業的交易流程。除了來自數碼相關企業，也有許多其他傳統行業（例如金融和保險界），亦正熱衷了解與數碼技術企業合作而產生的數碼空間。」Kristi Swartz表示，昔日律師事務所只以人工智能來提高與法律工作相關的效率，但現在我們必須理解數碼世界當中的細微差別，與客戶有相同的語境，去理解及解釋箇中意思。「數碼時代的興起，意味著未來法律界將充滿挑戰，但同時令人感到期待和興奮。」

歐華律師事務所合伙人Kristi Swartz認為數碼世界的發展，將令法律界出現大規模改革。

 

立即報名參加「互聯城市大會」：https://home.kpmg/cn/zh/home/events/2022/09/the-connected-cities-conference.html

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