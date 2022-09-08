香港華為雲推數字人創新體驗 充分融合AI與數字技術

一連兩日在亞洲國際博覽館舉行的Revive Tech Asia 2022（亞洲科技展2022）經已圓滿結束。香港華為雲於展覽中設立展區，以「創新科技」、「智慧城市」和「雲原生」為主題，展示華為通過全方位的規劃、產品以及服務協助本港企業實行數碼轉型。

特設五大區域 推動數碼轉型

華為雲的展區共有五大區域，當中「社會責任」區域率先介紹華為雲初創生態扶持計劃 (Spark)，提供多方面資源，協助初創企業及生態伙伴的業務成長；「TECH4ALL」區域展示華為與各地政府、企業、運營商及NGO等機構就教育、自然、健康、均衡發展四大領域開展合作，共同實踐數字包容。「智慧城市」區域展示華為透過大數據、物聯網、人工智能等創新技術，助力內地及海外各地城市實現數碼轉型，帶來精細化城市管理及精準化政務服務。「智能底座」區域則展示多項華為雲的嶄新突破，包括華為雲全球一張網的佈局以及雲原生2.0（Cloud Native 2.0）的全景圖。另外亦設「創新區域」及「開放區域」，為參觀人士提供創新技術體驗和行業方案分享，包括雲端遊戲、虛擬數字人引擎、技術沙龍、商業伙伴演講等，讓參觀人士能夠更詳細了解華為雲及伙伴的最新技術及業務發展。

華為雲端技術創新體驗 — 數字人

此次展會的體驗重點落在虛擬數字人引擎的服務體驗上，參觀人士只要在現場拍攝一張照片，幾秒鐘後即能生成屬於用戶自己的個性化數字人；配合語音驅動及語音合成等AI技術，讓數字人動起來，充分體驗AI與數字人技術的交互及融合。數字人的技術構建基於華為雲數字內容生產線 MetaStudio，依託「圖形引擎」，提供3D模型製作（Creator）、資產管理（Store）、內容編輯（Editor）、物理模擬（Simulation）、雲渲染（Rendering） 5大平台能力，為客戶快速構建高品質數字人模型，並提供虛擬直播、虛擬視頻製作等增值服務能力。

透過華為雲嶄新的技術，數字人可以：



1. 更快速的“生於雲”

華為雲提供4K高清雲上設計師桌面：通過4K高清、10bit色深、60FPS高幀率等能力，支援高清數字人模型雲上設計，替代傳統本地工作站。同時支持跨地域多設計師雲上共同創作，跨地域協作無需繁瑣的數據傳輸，同時數據雲端保存避免了企業寶貴創意和數字資產的洩露。華為雲雲原生渲染服務：通過將CG渲染與AI相結合，將傳統高清大圖的渲染分解為多個不同的子任務，將渲染任務轉化為人工智能的推理任務，節省GPU資源，渲染效率提升2倍。

2.雲+AI，讓數字人更智能地“長於雲”

華為雲AI語音驅動表情：將數字人表情和語音結合，基於華為雲AI神經網絡技術，通過提取語音中的音素特徵，實現表情基與輸入語音的精準匹配，驅動數字人面部表情、口型生成、表情以及口型驅動的準確率達到95%以上，解決了傳統數字人的問題，包括表情驅動需要設計師逐幀調整，或者使用專業面捕演員，內容輸出慢以及精度差等。

華為雲AI視覺驅動：透過華為雲AI神經網絡的圖像識別演算法，能夠實現通過毫米級精度的攝像鏡頭採集演員動作，實時驅動數字人動作，驅動效果逼近專業動捕設備效果，毋需依賴當前需要專業、昂貴的光學動捕或者慣性動捕設備、場地和動捕演員，降低數字人實時內容的製作門檻，讓數字人能夠進入更多的行業應用場景。

3.雲+行業，讓數字人更廣泛的“用於雲”

基於數字人服務，以及豐富的產業生態，技術能夠應用在各行各業數字人產業鏈。華為雲能夠為影視綜藝、教育展覽、文娛直播等多行業華為雲使能伙伴為客戶提供從製作到運營的數字人端到端解決方案。未來在運營商、金融、教育等行業會有海量數字人製作和使用的需求，華為雲將與海內外伙伴充分合作，讓數字人生於雲，長於雲，服務千行百業。數字人未來可以探索應用場景非常廣泛，包括面向企業的形象展示、影視綜藝、教育展覽、教學直播、文娛電商的直播帶貨、文旅形象代言、醫療養老或病患陪伴等。

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