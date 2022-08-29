手機軟件管理強積金邊玩邊賺 亞洲基金保障豐盛晚年

在疫情、通脹及俄烏戰爭影響之下，上半年環球主要股市幾近全線下跌，美股納指及港股亦難以獨善其身，強積金表現自然大受影響。有見及此，早前經濟通（ET Net）及BCT銀聯集團於Facebook合辦直播講座「豐盛人生．新『休』點」，由投資專家分析環球經濟走勢，同時推介可抗通脹及有穩定回報的基金，以鞏固強積金的長遠回報。另一方面，BCT銀聯集團亦推出「一站式」升級版強積金管理及互動平台「bct+」，助客戶隨時隨地檢視強積金之餘，仲可以通過完成任務賺取獎賞、專享商戶優惠，賺盡生活體驗，實行邊玩邊賺！立即重溫講座的精彩片段！

由經濟通（ET Net）主辦及BCT銀聯集團協辦的「豐盛人生．新『休』點」投資講座於2022年8月6日（星期六）圓滿舉行。



很多市民認為，退休時才提取的強積金，目前似乎遙不可及；但如懂得運用適當的工具管理強積金，其實亦可即時享有各種回報優惠。BCT銀聯集團高級總監-市場及客户發展管理謝子瑩小姐指出，升級版手機應用程式「bct+」是一個一站式強積金管理及互動平台，加入遊戲化（Gamification）元素，可助用戶輕鬆管理強積金之餘，亦能「邊玩邊賺」（Play to earn），例如當中的「扭蛋機」向會員隨機送出Coin Bank或虛擬傢俬，讓他們可增值Game Coin及隨心佈置「bct+」元宇宙的家居。「值得留意的是，如把『bct+』與強積金戶口連結，更可賺取更多積分及獎賞。」



管理強積金換取商戶優惠



『bct+』採用『元宇宙』設計概念，提供去中心化的環境，供商戶設置Pop-up store，帶來各種驚喜優惠及不同體驗。」謝子瑩表示，目前已有過百個商戶優惠，為客戶提供餐飲、健康及玩樂等生活體驗，包括日本知名咖啡店% Arabica的免費咖啡升級；其他知名商戶如百佳、實惠及中環街市亦提供特別優惠，為「bct+」客戶帶來精采的線下體驗。



除了物色到有用的管理平台後，我們亦須了解環球政經局勢，方可作出適當的投資決定。6月時美國通脹創逾四十年新高，高達9.1%，歐洲多國通脹更加嚴重。為應對通脹，歐美央行不斷加快加息步伐，引發全球經濟走入衰退的憂慮。加上俄烏衝突等政局問題，投資者避險情緒升溫，資產價格非常波動。然而，臻享顧問有限公司董事總經理王良享先生指，環球經濟下半年走勢其實不如想像中悲觀。



下半年環球股市有望好轉



「香港通脹率約1.8%，比美國及歐洲為低，原因是美國通脹與工資及租金上漲有關。」疫情下很多美國人選擇「躺平」，加上在家工作（Work from home）風潮日盛，人們經常逗留在家，提升對家居環境的要求，導致租金上揚。然而亞洲地區並不盛行上述兩種情況，故未有太大影響。此外，疫情初期時，亞洲多國亦有清零行動，影響短暫經濟，但可避免大規模爆發及高死亡率，與歐美大不相同。王良享先生預計，8至9月市場仍然保守，此時大家宜著重債券投資；而於11月的美國中期選舉及下半年中國二十大完結後，環球股市便可好轉。



中央銀行加息令資產縮水



BCT銀聯集團投資總監陳嘉鴻先生則認為，歐美市場通脹不止影響股票及基金表現，也令市民生活百上加斤。「現時歐美中央銀行的貨幣政策以打擊通脹為主，例如年初起美國經過四次會議後，加息幅度為2.25%至2.5%，年尾大概加至3.25至3.5%的區間，加息情況相當嚴峻。」陳嘉鴻先生指今年是「股債相殺」，頭七個月全球主要資產類別的表現，大部分亦有雙位數字下跌。「中央銀行加息，變相令資產縮水，對生活影響很大，同時亦為強積金構成壓力。」



至於要如何對抗通脹，避免強積金被蠶食？泰康資產管理（香港）有限公司產品及銷售部副總裁鄧穎姿小姐建議，可透過多元資產去應對通脹，以平衡風險及收益。「客戶可自我定制均衡基金組合或揀選混合資産基金，坊間也有一些以通脹率表現作爲掛鈎的基金，泰康管理的『BCT亞洲退休收益基金』正是以抗通脹作為長線投資目標。」泰康人壽是內地四大保險集團之一，泰康資產亦是內地最大的退休基金管理機構，有龐大的投研人員支援，具充足經驗為客戶管理退休金。



亞洲美元債券歷史表現佳



「亞洲退休收益基金」由基金經理擔當動態的資產配置功能，力求長線投資回報能持續跑贏通脹。「過去九至十年，MPF可選的各種債券類別中表現最好的年率化回報是亞洲美元投資級別債券，而『亞洲退休收益基金』正是購買這個資產類別。其表現在過往加息周期下相對平穩，波動不大，長線表現亦穩步上揚。」鄧穎姿小姐提醒： “强積金是一項可長達三、四十年的長綫投資，不鼓勵因爲短綫波動而隨便或經常改變强積金組合。因强積金本身具有平均成本法與複息效應的特質，視情况而定，跌市或許也可以是入市時機。投資者可以根據年紀距離退休的時間，風險承受能力，回報情况，現時組合配置是否與未來經濟周期或環境配合而决定換馬與否。客戶可採用「核心衛星部署」投資法，以投資回報穩定、風險低的長線投資為「核心」，同時「衛星」就是根據當時不同的股值判斷、市場情緒、風險偏好來搭配其他較高風險的資產類別，如股票等作短線策略性投資。



正如在市場樂觀時，『亞洲退休收益基金』的基金經理也會再就股票比例上增加配置，以爭取更多超額回報，為客戶的退休生活做足準備。



立即重溫講座的精彩片段：







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動