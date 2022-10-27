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渣打「跨境理財通」 大灣區投資變輕鬆

27/10/2022

作為首批參與「跨境理財通」業務試點的銀行，渣打集團透過「北向通」協助港澳投資者在大灣區代銷銀行開立個人投資賬戶，並在香港銀行開立匯款帳戶，以購買內地代銷銀行銷售的投資產品。疫情影響下，本港經濟受挫，中港兩地資金進出難免受阻，為了優化兩地投資者作跨境理財部署，渣打積極提升客戶理財體驗並提供卓越個人化服務。

 

多項基金涵蓋不同的資產類別，如貨幣、股票和債券等，主題包括中國新經濟和固定收益等相關策略，其中部分更由渣打中國獨家代銷，致力提供「一站式」跨境理財及國際銀行配套，為粵港澳三地金融業界開闢更廣闊的市場。

 

提升客戶理財體驗　提供卓越個人化服務

為滿足大灣區金融發展需求，渣打香港積極為「跨境理財通」業務試點作出部署及準備，並且在核心地區設置分行，包括在尖沙咀K11 Atelier開設的優先私人理財中心，提供1對1的個人化理財諮詢服務，讓高端客戶與專業的投資顧問一起規劃財富。

 SCB

 

此外，渣打更於今年6月，在銅鑼灣利園一期設立一個空間達15,000呎的財富管理中心，除了設有優先私人理財服務外，更設有大灣區理財中心，提供「一站式」跨境理財及國際銀行配套，並且雙向為身處內地的渣打香港客戶處理香港帳戶，方便跨境帳戶的管理，為大灣區的跨境投資帶來完善服務。

 

 SCB2

渣打利園財富管理中心提供尊貴寬敞環境，讓客戶一邊眺望維港景色，一邊與渣打客戶經理團隊規劃財富。

 

渣打財富管理團隊創造專業　科學投資開創先機

渣打亦不斷精益求精，提升財富顧問團隊質素，設立渣打 - INSEAD Wealth Academy，為旗下26個市場超過3,000名客戶經理和投資顧問提供專業課程，囊括溝通、財富管理及特殊理財領域，以便能為客戶提供頂尖的理財諮詢服務。

 

SCB3

渣打 – INSEAD Wealth Academy的設立進一步提升渣打客戶經理及投資顧問的專業水平。

 

另有Fund Select專屬基金研究團隊，全面分析各種基金，為客戶精選約80隻具增長潛力的優質基金，大大提升客戶財富增值潛力。加上設有「PII 投資卓見」平台，讓專屬客戶經理按照客戶的風險取向，以智能數據剖析資產組合，配合市場觀點，平衡風險回報，嚴格選擇最貼合需要的優質基金。


遙距重啟帳戶　渣打跨境服務兩地

因應客戶在疫情下未能親身往來中港兩地處理銀行帳戶事宜，渣打於大灣區全面提升跨境服務，協助客戶遙距處理銀行事務。現時只要簡單手續，即可申請，按此查看申請方法。開設戶口成功後，匯款費用可獲豁免。開立北向理財通戶口及匯款HK$1,000,000 或等值，可享高達HK$1,500現金回贈。全新客戶更可開立「優先理財」，以存入首HK$100萬新資金尊享HK$4,000現金回贈或40,000里數，可獲高達$28,000新資金增長獎賞，更有額外SC Mobile HK$500現金回贈或5,000里數開戶獎賞；現有客戶亦有升級禮遇，獎賞同樣豐富。

 

 

了解更多：https://www.sc.com/hk/zh/gba/cross-boundary-wealth-management-connect/northbound/account-opening/

理財通服務熱線 : (852) 2886 6288

國內查詢電話號碼: 400 842 7564

 

優惠受條款及細則約束。

 

基金投資服務之重要提示：
基金乃投資產品而部分基金涉及金融衍生工具。投資決定是由閣下自行作出的。除非中介人於銷售該產品時已向閣下解釋並經考慮閣下的財務狀況、投資經驗及目標後而該產品是適合閣下的，否則閣下不應投資基金。

 

基金投資服務之投資風險聲明：

•         投資涉及風險。單位信託或互惠基金的單位/股份價格有時可能會非常波動，在最壞的情況下，投資者可能損失全部的投資的款項。買賣單位信託或互惠基金未必一定能夠賺取利潤，反而很可能會招致虧損。過往的基金表現並非其將來表現的指引。

•         投資者在作出任何投資決定之前，應審慎閱讀有關銷售文件，尤其是當中所載的條款及條件、投資政策和風險因素，以及最新之財務業績資料，而投資者就任何投資決定尋求獨立的財務意見是可取的。

•         投資者在作出任何投資決定之前，應確保其完全明白單位信託或互惠基金所附帶的風險，亦應考慮其本身的投資目標、投資經驗、財務狀況及風險承受程度。

 

外匯買賣投資之風險聲明：

•         外匯買賣涉及風險。將外幣兌換為其他貨幣(包括港幣) ，外匯之升跌波幅或會令客戶賺取利潤或招致嚴重虧損。

 

註：

•         本廣告並不構成對未來價格變動的任何預測。

•         投資者不應隻單憑本廣告而作出投資決定。

•         本廣告未經證券及期貨事務監察委員會或香港任何監管機構審閱。

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