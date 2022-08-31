畢馬威支持智慧城市發展 冀促社經發展

香港近年積極轉型成為智慧城市，除了政府大力支持外，亦需各界配合善用數碼科技，才能推動本地社會經濟發展，捉緊大灣區融合帶來的新機遇。多家企業將在畢馬威中國（KPMG）舉辦的第五屆年度「互聯城市大會」，討論如何實踐行上述目標，預計大會將吸引全球逾5,000名與會者。



全方位助初創發展智慧生活創新方案



數碼港將聯同九家從事智慧生活相關業務的社群成員參與是次論壇，共同探討後疫情時代的數碼轉型及元宇宙的數碼科技應用。作為香港數碼科技旗艦，數碼港現時有超過740家從事有關智慧生活的公司，涵蓋智慧出行、健康科技、樂齡科技、教育科技及智慧建築等領域。數碼港首席公眾使命官陳思源表示：「數碼港園區內設有多項配備創新技術的智能設施，例如24小時無人店運作模式的『智慧生活概念店』，園區停車場、洗手間及健身室等設施同樣注入各種科技元素，讓訪客享受數碼港初創企業開發的智慧生活方案，同時為初創企業提供測試市場及展示方案的平台，收集用家意見調整及進一步改進方案設計，吸引潛在投資者及合作夥伴。」此外，數碼港去年增設智慧生活共享工作間（Smart-Space Smart Living），提供40間商務辦公室和24個固定工作間，滿足初創的擴充需要，以及進一步推動智慧生活初創社群的發展。



另一方面，數碼港擴建工程預計最快在2025年完成，第五期新大樓將設置智慧生活體驗廳，以展示創科應用方案。大樓亦會預留空間提供不同種類的餐飲及商店服務設施，並引入智慧生活元素，例如智能化園區管理及自動售賣服務平台等。除了香港，數碼港亦致力協助企業拓展大灣區市場，至今已有約70家數碼港企業成功落戶大灣區，當中不少為從事智慧生活相關業務，包括物流服務平台GOGOX、旅遊體驗預訂平台KLOOK和研發AR智能眼鏡公司MAD Gaze等。

數碼港首席公眾使命官陳思源指出，數碼港園區內智能設施，為初創企業提供測試市場及展示方案的平台。

結合虛擬與實體辦公室增競爭力



疫情加速了「去中心化」，而大中小企業正面對由去中心化所帶來挑戰的營商環境。共享工作空間theDesk行政總裁及聯合創辦人許飈認為，這個趨勢主要有兩大層面，第一是「地域」上，第二面是「勞動力」方面。未來必須靠結合實體空間及虛擬平台才能有所突破。



許多國際及本地大機構已推行遙距工作或混合工作模式，包括蘋果、渣打銀行及Airbnb等，這都引證了地域上的去中心化。工作模式經已改變，惟硬件以至軟件配套上卻未跟得上。目前大部份機構仍然只依賴基本的視像會議技術和線上工作管理工具，以保持員工生產力，但有研究指，不少員工因配套不足而影響溝通，導致失去協作能力。有見及此，theDesk除了繼續擴大其實體共享工作空間的網絡外，更積極建構一個「元宇宙」為核心的虛擬工作空間，提升互動性之餘，更讓員工釋放更多創造力。許飈認為實體和虛擬工作模式各有優勢，唯有融合兩者方能迎合新常態的需要。



「零工經濟」（Gig Economy）亦因疫情迅速崛起，愈來愈多人選擇將自己的專長變成生意，直接為不同大小的企業提供服務，而不再選擇在一間機構做「打工仔」。與此同時，企業亦開始精簡架構，將非核心功能以合約形式外判，從而減輕現金流的負擔。在勞動力分散下，一個能夠對接專業及服務的平台尤其重要。許飈續稱：「theDesk將加強『專業及服務共享』領域，利用科技對接碎片化的專業技能和商業資源，在同一平台上可以有效及準確將需求和資源進行配對，以達至整個社群能共同成長。」





theDesk行政總裁及聯合創辦人許飈相信，未來必須靠結合實體空間及虛擬平台，才能有所突破。



新興製造業急需大灣區選址建廠



前文亦有提到，實體空間對企業發展仍然相當重要，仲量聯行香港及澳門董事總經理鮑雅歷（Alex Barnes）便指出，他們可為客戶提供有關大灣區主要市場的及時、重要及準確的市場資訊及訊息，協助客戶落實地產計劃。仲量聯行華南區董事總經理吳仲豪表示，過去兩年大灣區科技園、產業園及物流相關的工業地產正高速發展，老牌家族及工業家也在大灣區轉趨活躍，為仲量聯行帶來更多跨境商機。同時，大灣區企業也熱衷在港開設辦公室，透過香港的平台融資及步向國際化，因此香港與大灣區內地城市已形成雙向的資金流向局面。吳仲豪認為，大灣區有不少新興的高端製造業正蓬勃發展，如汽車裝備、醫療器械、半導體、人工智能及機械人技術（Robotics）等，對工廈物業、廠及寫字樓有新需求，無論是尋覓新選址及處理原有物業，均需要專業的地產顧問提供意見。



不過對很多客戶而言，走進大灣區並非易事。吳仲豪表示，內地政策有別於香港，港企往往需較預期更長的時間作出商業決定。至於仲量聯行已在大灣區內地城市深耕約15年，累積大量當地的實在數據及經驗，有助協助解決客戶在大灣區擴張的核心問題。另外深圳對高科技人才需求殷切，也缺少專業服務業人才，人力市場競爭激烈。仲量聯行因此也會積極在大灣區以外的地方物色人手，並提供完整的內部培訓以培養人才。展望將來，鮑雅歷表示，仲量聯行透過領先業界的觀點、建議及交易專業知識來支持客戶的發展願景，以捕捉業務擴張機會。仲量聯行的目標是成為大灣區各地政府、租戶、投資者及人才的最理想合作夥伴及平台，冀能推動大灣區的經濟增長及業務增長。





仲量聯行香港及澳門董事總經理鮑雅歷（Alex Barnes）指，他們可為客戶提供大灣區及時、重要及準確的市場資訊及訊息，協助客戶落實地產計劃。

仲量聯行華南區董事總經理吳仲豪表示，仲量聯行在大灣區發展約15年，有大量當地的實在數據及經驗，有助協助解決客戶在大灣區擴張的核心問題。

立即報名參加「互聯城市大會」： https://home.kpmg/cn/zh/home/events/2022/09/the-connected-cities-conference.html





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