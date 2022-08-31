  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

畢馬威支持智慧城市發展 冀促社經發展

31/08/2022

　　香港近年積極轉型成為智慧城市，除了政府大力支持外，亦需各界配合善用數碼科技，才能推動本地社會經濟發展，捉緊大灣區融合帶來的新機遇。多家企業將在畢馬威中國（KPMG）舉辦的第五屆年度「互聯城市大會」，討論如何實踐行上述目標，預計大會將吸引全球逾5,000名與會者。

全方位助初創發展智慧生活創新方案


　　數碼港將聯同九家從事智慧生活相關業務的社群成員參與是次論壇，共同探討後疫情時代的數碼轉型及元宇宙的數碼科技應用。作為香港數碼科技旗艦，數碼港現時有超過740家從事有關智慧生活的公司，涵蓋智慧出行、健康科技、樂齡科技、教育科技及智慧建築等領域。數碼港首席公眾使命官陳思源表示：「數碼港園區內設有多項配備創新技術的智能設施，例如24小時無人店運作模式的『智慧生活概念店』，園區停車場、洗手間及健身室等設施同樣注入各種科技元素，讓訪客享受數碼港初創企業開發的智慧生活方案，同時為初創企業提供測試市場及展示方案的平台，收集用家意見調整及進一步改進方案設計，吸引潛在投資者及合作夥伴。」此外，數碼港去年增設智慧生活共享工作間（Smart-Space Smart Living），提供40間商務辦公室和24個固定工作間，滿足初創的擴充需要，以及進一步推動智慧生活初創社群的發展。

　　另一方面，數碼港擴建工程預計最快在2025年完成，第五期新大樓將設置智慧生活體驗廳，以展示創科應用方案。大樓亦會預留空間提供不同種類的餐飲及商店服務設施，並引入智慧生活元素，例如智能化園區管理及自動售賣服務平台等。除了香港，數碼港亦致力協助企業拓展大灣區市場，至今已有約70家數碼港企業成功落戶大灣區，當中不少為從事智慧生活相關業務，包括物流服務平台GOGOX、旅遊體驗預訂平台KLOOK和研發AR智能眼鏡公司MAD Gaze等。

 

數碼港首席公眾使命官陳思源指出，數碼港園區內智能設施，為初創企業提供測試市場及展示方案的平台。

 

結合虛擬與實體辦公室增競爭力

　　疫情加速了「去中心化」，而大中小企業正面對由去中心化所帶來挑戰的營商環境。共享工作空間theDesk行政總裁及聯合創辦人許飈認為，這個趨勢主要有兩大層面，第一是「地域」上，第二面是「勞動力」方面。未來必須靠結合實體空間及虛擬平台才能有所突破。

　　許多國際及本地大機構已推行遙距工作或混合工作模式，包括蘋果、渣打銀行及Airbnb等，這都引證了地域上的去中心化。工作模式經已改變，惟硬件以至軟件配套上卻未跟得上。目前大部份機構仍然只依賴基本的視像會議技術和線上工作管理工具，以保持員工生產力，但有研究指，不少員工因配套不足而影響溝通，導致失去協作能力。有見及此，theDesk除了繼續擴大其實體共享工作空間的網絡外，更積極建構一個「元宇宙」為核心的虛擬工作空間，提升互動性之餘，更讓員工釋放更多創造力。許飈認為實體和虛擬工作模式各有優勢，唯有融合兩者方能迎合新常態的需要。

　　「零工經濟」（Gig Economy）亦因疫情迅速崛起，愈來愈多人選擇將自己的專長變成生意，直接為不同大小的企業提供服務，而不再選擇在一間機構做「打工仔」。與此同時，企業亦開始精簡架構，將非核心功能以合約形式外判，從而減輕現金流的負擔。在勞動力分散下，一個能夠對接專業及服務的平台尤其重要。許飈續稱：「theDesk將加強『專業及服務共享』領域，利用科技對接碎片化的專業技能和商業資源，在同一平台上可以有效及準確將需求和資源進行配對，以達至整個社群能共同成長。」

theDesk行政總裁及聯合創辦人許飈相信，未來必須靠結合實體空間及虛擬平台，才能有所突破。

 

新興製造業急需大灣區選址建廠

　　前文亦有提到，實體空間對企業發展仍然相當重要，仲量聯行香港及澳門董事總經理鮑雅歷（Alex Barnes）便指出，他們可為客戶提供有關大灣區主要市場的及時、重要及準確的市場資訊及訊息，協助客戶落實地產計劃。仲量聯行華南區董事總經理吳仲豪表示，過去兩年大灣區科技園、產業園及物流相關的工業地產正高速發展，老牌家族及工業家也在大灣區轉趨活躍，為仲量聯行帶來更多跨境商機。同時，大灣區企業也熱衷在港開設辦公室，透過香港的平台融資及步向國際化，因此香港與大灣區內地城市已形成雙向的資金流向局面。吳仲豪認為，大灣區有不少新興的高端製造業正蓬勃發展，如汽車裝備、醫療器械、半導體、人工智能及機械人技術（Robotics）等，對工廈物業、廠及寫字樓有新需求，無論是尋覓新選址及處理原有物業，均需要專業的地產顧問提供意見。

　　不過對很多客戶而言，走進大灣區並非易事。吳仲豪表示，內地政策有別於香港，港企往往需較預期更長的時間作出商業決定。至於仲量聯行已在大灣區內地城市深耕約15年，累積大量當地的實在數據及經驗，有助協助解決客戶在大灣區擴張的核心問題。另外深圳對高科技人才需求殷切，也缺少專業服務業人才，人力市場競爭激烈。仲量聯行因此也會積極在大灣區以外的地方物色人手，並提供完整的內部培訓以培養人才。展望將來，鮑雅歷表示，仲量聯行透過領先業界的觀點、建議及交易專業知識來支持客戶的發展願景，以捕捉業務擴張機會。仲量聯行的目標是成為大灣區各地政府、租戶、投資者及人才的最理想合作夥伴及平台，冀能推動大灣區的經濟增長及業務增長。

仲量聯行香港及澳門董事總經理鮑雅歷（Alex Barnes）指，他們可為客戶提供大灣區及時、重要及準確的市場資訊及訊息，協助客戶落實地產計劃。

 

仲量聯行華南區董事總經理吳仲豪表示，仲量聯行在大灣區發展約15年，有大量當地的實在數據及經驗，有助協助解決客戶在大灣區擴張的核心問題。

 

立即報名參加「互聯城市大會」： https://home.kpmg/cn/zh/home/events/2022/09/the-connected-cities-conference.html

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

01211

比亞迪股份

242.200

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

94.300

異動股

00853

微創醫療

15.720

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 31,714.11
    -76.76 (-0.241%)
  • 標準普爾500指數
    跌 3,979.65
    -6.51 (-0.163%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 11,872.06
    -11.08 (-0.093%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升324.717
變動率︰+3.425%
較港股︰-0.76%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升315.730
變動率︰+2.167%
較港股︰-0.65%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升45.902
變動率︰+2.148%
較港股︰-0.97%
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰升11.106
變動率︰+1.652%
較港股︰-1.54%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升24.710
變動率︰+6.739%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升70.400
變動率︰+5.865%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升145.390
變動率︰+5.592%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌5.820
變動率︰-7.767%
精選美股 More
META
Meta Platforms
按盤價(USD)︰升163.360
變動率︰+3.945%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌28.825
變動率︰-3.401%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌8.890
變動率︰-4.099%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌32.802
變動率︰-6.865%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/08/2022 13:25 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/08/2022 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/08/2022 13:25 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01211 比亞迪股份
  • 242.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 94.300
  • 00853 微創醫療
  • 15.720
  • 09922 九毛九
  • 15.540
  • 01919 中遠海控
  • 11.780
股份推介
  • 01761 寶寶樹集團
  • 0.390
  • 目標︰$0.50以上
  • 02607 上海醫藥
  • 11.440
  • 目標︰$13.15
  • 00083 信和置業
  • 11.500
  • 目標︰$13.50
  • 01498 培力農本方
  • 1.230
  • 目標︰--
  • 00168 青島啤酒股份
  • 76.500
  • 目標︰$85.00
人氣股
  • 01211 比亞迪股份
  • 242.200
  • 00700 騰訊控股
  • 327.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 94.300
  • 00388 香港交易所
  • 317.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 189.800
報章貼士
  • 00291 華潤啤酒
  • 54.850
  • 目標︰$68.00
  • 00425 敏實集團
  • 22.350
  • 目標︰$30.00
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 246.800
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

31/08/2022 16:30  《盤後部署》港股波動反映大市有支持，投資者可考慮吸納比亞迪

31/08/2022 15:31  【大國博弈】傳京東、百勝中國列入接受美國審計監察的首批中企

31/08/2022 18:58  《本港樓市》領展以7.66億元奪觀塘安達臣道商業地，符預期

31/08/2022 13:01  《異動股》旭輝(884)復牌跌逾11%，折12%配股籌逾6億

31/08/2022 16:32  《本港經濟》零售銷貨值結束兩連跌，7月按年升4.1%勝預期

31/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒９２億元，買美團沽碧桂園

31/08/2022 08:50  【大行炒Ｄ乜】瑞信腰斬碧桂園目標，眾大行點評中銀

26/08/2022 18:21  《嚟緊炒Ｄ乜》龍湖上半年成功維持純利增長，憧憬政策扶持宜部署

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》官方製造業PMI續收縮　滬綜指上演三千二攻防戰
人氣文章

新聞>財經熱話

中概股退市風險縱未除　美團大行力撐仍值博
人氣文章

新聞>財經熱話

【月結－進退維谷】港股面臨四座大山 恒指9月下試萬九點關
品味生活
生活
人氣文章

我家私房菜．韋太

夏天都要滋補一下！清香嫩滑「茶樹菇蟲草花蒸雞」，送飯一流！
人氣文章

娛樂情報

5名候選佳麗確診 無綫宣布《港姐》準決賽延期舉行
人氣文章

Member Zone

【得獎名單】【etnet Chill賞你】新城市廣場x Keigo大阪一町獨家夏日商品
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

蟻穎琳個展「如果看見他請告訴我」：遺失了甚麼或許並不重要，重要的是滿足了尋找的欲望
人氣文章

酒意人生．梁淑意

品嘗意大利酒不可不識：Prosecco！清爽可口兼平易近人，餐前飲用或配小食最啱
人氣文章

酒意人生．梁淑意

淺談意大利酒：釀酒歷史文化四千年，全球產酒量最多葡萄屹立之地！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
眼乾、牙肉痛、口瘡、口乾？全因睡眠不足有虛火！「蘋果洋葱湯」健脾和胃兼潤肺養顏 新文章
人氣文章
疫苗通行證｜康復二維碼半年有效期快過？已打兩針要更新針卡免通行證失效！究竟仲使唔使打第三針？（附更新針卡教學）
人氣文章
不盡人意的結果，一定是自己的問題？無論是愛情或工作，我們都在等一位伯樂！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/08/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/09/2022 01:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事31/08/2022
《神州經脈》官方製造業PMI續收縮　滬綜指上演三千二攻防戰
人氣文章財經熱話31/08/2022
中概股退市風險縱未除　美團大行力撐仍值博
人氣文章財經熱話31/08/2022
【月結－進退維谷】港股面臨四座大山 恒指9月下試萬九點關
人氣文章財經熱話31/08/2022
【月結－整裝待發】染藍新貴揀邊隻 ATMXJ專家睇好呢兩隻
人氣文章市場動向31/08/2022
畢馬威支持智慧城市發展 冀促社經發展
人氣文章財經熱話31/08/2022
股神沽比亞迪殃及鋰業股　贛鋒天齊績佳可趁低吸納？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金