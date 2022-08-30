行業絕對龍頭坐擁六大優勢 優然牧業(09858.HK)蓄力二次騰飛

8月29日，“乳業上游第一股”優然牧業(09858.HK)發佈業績中報：報告期實現總收入約87.07億元，同比增長19.4%，穩居行業絕對龍頭地位；同期，各業務板塊均保持兩位數以上的高速增長：上半年優然牧業原料奶業務收入52.2億元，較去年同期增加19.9%，反芻動物養殖系統化解決方案收入34.9億元，同比增加18.6%，其中飼料業務收入同比增收17.3%，奶牛養殖耗用品收入同比增收23.2%，育種業務收入同比增收115.3%；公司權益持有人應占利潤較2021年中期有所減少，但剔除生物資產公平值變動影響後，同期年內溢利基本持平。

在持續強化的規模優勢基礎上，優然牧業執行董事兼總裁袁軍表示，未來集團將持續以科技立身、應用精益管理模式、創新數位化升級，持續提升核心競爭力，預計可提前至2026年實現營收規模翻番的戰略目標。

考慮到上半年整個行業受到了國內疫情散發、國際形式動盪、原材料價格上漲等不利因素影響，優然牧業交出的這份半年報成色可圈可點。尤其是在原料奶、飼料、育種和奶牛養殖耗用品等業務板塊上全都取得了大幅的增長，其中戰略性業務育種業務更是實現翻番，優然牧業的行業龍頭地位得到進一步鞏固。

透過中報可以看出，優然牧業並沒有滿足行業絕對龍頭的地位，而是在具備明顯領先優勢之際，通過戰略佈局，深化畜群結構、產品結構、技術研發、數位化升級、精益管理等多維度優勢，蓄勢企業的二次騰飛。

1、畜群結構潛力大 未來增長確定性高

優然牧業奶牛存欄量一直領先行業，出於未來發展考慮，公司前瞻性調整畜群結構，通過擴繁和進口加大了優質後備牛儲備。這一輪新建牧場於2020年初集中開工，規劃設計類型是智慧化、高標準萬頭牧場，按照2年後竣工投產擠奶的節奏，預計今年下半年和明年將有新建牧場集中投產後發揮效益，優然牧業的業績將會有大幅改善。

隨著標準化、數位化、智慧牧場等新型管理手段的推進，優然牧業新投產牧場的運轉效率持續提升，實現投產即高產。以山東平陰牧場為例，投產後年貢獻8000萬元利潤。2022年優然牧業還將陸續投產5座新建牧場，按此推算，新建牧場的投產對優然2022年下半年利潤大幅增長已奠定基礎。

中報顯示，2022上半年優然牧業的奶牛存欄數量增加到44.7萬頭，同比增長19.1%。目前，成母牛占優然牧業奶牛總頭數的47%，意味著優然牧業奶牛極度“年輕化”，如果提升到行業正常58%占比，按此推算就可以貢獻3億元以上的利潤。

2、飼料業務升級 高附加值產品提升利潤空間

中報顯示，優然牧業飼料業務收入增加17.3%，占比公司總收入的36.6%。報告期內，飼料業務加大了現有高附加值產品的升級，其中：單產目標40公斤以上的牧場專屬營養用品、犢牛飼料無抗系列產品、生物飼料產品、能夠促進奶牛夏季熱應激期間澱粉和纖維消化率提升的功能性營養產品等同時重點開發並上市，將會助力牧場在原料成本上漲情況下，有效控制成本增加。

值得注意的是，“產品+服務”的運營模式和自有牧場40公斤養殖技術積澱，使得優然牧業在飼料業務上具備了其他企業不具備的優勢：可以減少原料價格上漲和奶價浮動的影響，提升業績的穩定性和確定性。

3、特色生鮮乳品類、產量雙提升

報告期內，優然牧業持續豐富具備高附加值、高毛利的特色生鮮乳品類，為企業業績及盈利能力的增長提供強勁動能。在原有特色生鮮乳品類有機奶、A2奶、DHA奶、娟姍奶、有機A2奶及富硒奶基礎上，2022年上半年新增上市有機娟姍奶，這是一款超高端產品，集合了有機和英國皇家娟姍牛的元素。隨著奶業市場消費升級，高端牛奶在近幾年尤其廣受歡迎，高端牛奶的銷量增速持續走高，行業專家測算，高端牛奶未來幾年年複合增長率有望實現20%。

中報顯示，2022年上半年優然牧業的特色生鮮乳銷量為27.14萬噸，同比增長23.7%。隨著優然牧業呼倫貝爾和呼和浩特等新建特色生鮮乳牧場的投產，未來優然牧業的特色生鮮乳產量將會進一步釋放。

4、挖掘育種技術驅動力 胚胎業務未來前景巨大

中報顯示，優然牧業發揮育種技術優勢，通過胚胎牛移植加快優質奶牛群快速擴繁，推動牛群整體優化。2022年上半年，奶牛育種業務同比增幅為115.3%，較去年同期翻了一倍還多，顯示出極大的增長潛力。

目前，優然牧業旗下育種子公司賽科星在胚胎牛銷售業務上長期處於供不應求狀態。根據相關報導，胚胎牛單產在14噸以上，較2021年中國平均單產8.5噸高出5-6噸。行業專家測算，使用胚胎牛繁衍後代單頭牛可多營收2萬元/胎。

同時，各省市也不斷推出種質資源振興的相關利好政策，比如在內蒙古自治區，近幾年，自治區政府非常重視奶業振興工作，先後開展了科技興蒙項目、種業科技攻關專案、育種企業評估獎勵和高產奶牛性控胚胎補貼，特別是今年出臺的奶業振興九條政策措施中，對使用性控胚胎按每支市場價的50%補貼等，這些政策對牧場開展胚胎育種技術應用具有積極的推動作用。

5.加速數位化轉型，推動牧業“智慧”升級

作為牧業數位化轉型的先行者，優然牧業打造了行業規模最大、專業度最高、產業覆蓋最廣的數位化團隊，構建從育種、草業到飼料、奶牛養殖及聚牧城科技電商平臺全產業鏈大資料、資訊化平臺。

據瞭解，在原料奶業務板塊，引入全智慧無人自動化機器人等設備。同時，應用有自主智慧財產權的智慧牧場管理系統，通過奶牛可穿戴設備及優然牧業智慧牧場管理系統採集的大資料，即時監控牧場奶牛生理特徵及牧場飼養環境各環節情況，對奶牛的全生命週期進行精准管理。數位化牧場運營管理系統上線以來，優然牧業牧場的人牛比提升20%，並且作業標準化程度大幅改善。飼料業務通過自有牧場養殖大資料的分析，在公司奶牛營養資料庫的基礎上，説明客戶診斷牧場問題，為客戶提供更精准的飼料產品和技術服務；同時依託公司可追溯資訊化系統，全面保證公司飼料產品的品質。而數位化技術在草業業務的應用，實現了草業畝產提高20%。

此外，針對牧場實際需要，優然牧業打造出國內最大的牧業產業鏈交易中心——聚牧城科技，構建起包括精准定位、精准匹配、精准治理、精確送達及AI深度學習平臺在內的數位化技術和應用架構。目前，聚牧城科技服務中國超過1/4的奶牛。

6、精益管理持續提升“高單產輸出能力”

中報顯示，優然牧業持續應用TPM體系，廣泛實施精益管理，通過標準化、規模化、集約化流程改造，提升牧場運營管理能力和員工作業水準。效率提升帶來了運營成本降低，2022年上半年，優然牧業的管理及銷售費用率分別從4.7%和3.6%下降至3.8%和3.2%。

精益管理同時幫助優然牧業鍛造出令全行業矚目的“高單產輸出能力”。通過運用精益管理方法，優然牧業構建起焦點改善、早期管理、奶牛計畫保健、間接部門管理等TPM九大支柱理念，並以此為基礎實現在旗下牧場的推廣應用。目前，優然牧業旗下單產超過40公斤的牧場已經快速增加至14座，高產牧場不斷湧現。

深度剖析之下，優然牧業的可持續核心競爭力持續提升，二次騰飛指日可待。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動