商湯科技「智聯」2022世界人工智能大會

2022世界人工智能大會（WAIC）隆重開幕。來自各國人工智能領域的頂尖科學家、學者，以及各國政府代表、各界知名企業家彙集在這場極具國際影響力的AI行業盛會上，圍繞「人類、科技、產業、城市、未來」五大元素，以「元宇宙」為切入點，共話人工智能新技術與元宇宙新賽道下的硬核新科技、產業新集群、超級新場景和敏捷新治理，熱情擁抱數字化轉型下智能時代的美好圖景，深度詮釋本次大會主題「智聯世界，元生無界」。

（左至右）清華大學蘇世民書院院長、清華大學人工智能國際治理研究院院長薛瀾教授，中國載人航天工程總設計師周建平院士，商湯科技董事長兼CEO徐立博士，中國天眼FAST首席科學家李菂教授。今年是世界人工智能大會五周年，商湯科技也已經連續第五年全面深度參與這一盛會。在大會開幕式「星辰大海與腳踏實地」現場對話環節，商湯科技董事長兼CEO徐立博士作為人工智能領域的科學家代表，受邀與清華大學蘇世民書院院長、清華大學人工智能國際治理研究院院長薛瀾教授，中國天眼FAST首席科學家李菂教授，中國載人航天工程總設計師周建平院士，展開了一場橫跨宇宙、打破認知邊界的對話，生動而深入地討論了人工智能技術對於人類探索宇宙的積極作用和長遠價值。

AI、天文與航天，一場橫跨宇宙、打破認知邊界的對話

人工智能引發的范式創新，將幫助人類更好地開展對於天文觀測、探索宇宙等未知領域的研究。在「星辰大海與腳踏實地」現場對話中，徐立提到，在強大算力的支持下，人工智能可以自行從龐大的存量天文數據中發掘規律，給出打破人類認知邊界的重要突破。當前，很多基礎科學的迭代演進，已經在人工智能的推動下進入了新的階段，正反向指導人類的發展。進一步來看，人工智能還有望為人們對於宇宙的探索引入新的測量尺度，增加新的認知維度。每一次測量尺度的拓展，都意味著基礎定律的刷新，從而引發對世界認知的變遷。





商湯科技董事長兼CEO徐立博士參與WAIC大會開幕式現場對話

事實上，從模擬控制核聚變到模擬宇宙大爆炸，從預測蛋白質結構到推演生命基礎分子，今天的人工智能已在很多領域取得了令人驚歎的成果，拓展了人類已有的知識維度，使人類看到了更遠的未來，但是，當下的人工智能仍不足以取代天文觀察和航空飛行，幫助人類實現對宇宙的終極認知。徐立認為，探索宇宙的主體是人而不是機器，而人類的認知特點決定了，需要通過自身一步步的實驗和探索，才能夠逐步形成清晰的認識和理解。

宇宙探索是人類共同的事業，需要長期的國際合作。對此，李菂教授認為，人類擁有同一片天空，無論採用何種技術，科學家們的總體目標都非常統一，在很多共性挑戰問題上持續保持著高效和高容量的合作。周建平院士也提到，國際上每個天文望遠鏡的觀測重點和技術特點都不盡相同，大家通過協同合作就可以充分發揮優勢，讓人們更準確地瞭解宇宙，為天文學的發展和進步做出更多貢獻。李菂教授和周建平院士均表示，探索宇宙是人類的共同夢想，這項活動中，全球不同國家和地區都可以交流合作，共享科技成果。

當前，人類發展依然面臨諸多挑戰，在諸如天文探索等領域，人工智能可以發揮更多積極作用。徐立表示，天文是一項寂寞的科學，和人工智能一樣都需要大量且漫長的長期積累，但在這個過程中，隨著更多數據規律的不斷發現，將產生更多的創新，由此把人們對於世界和宇宙的認知引入到一個全新的界面上，讓人類距離最終的夢想越來越近。

放眼未來，隨著科學技術和社會文明水平的不斷發展，人們在對宇宙和地外文明進行長期探索的同時，也在加深對我們人類社會自身的認知與理解。薛瀾總結到，人類之所以是人類，不光是因為我們可以立足當下，更能夠仰望星空，利用人工智能等全新的技術，更好地幫助人類解決更多現實問題。

以虛促實，推動AI 產業價值閉環及生態建設

大會首日，商湯還受邀出席多場大會主題論壇，全面、深入討論並分享了數字化時代人工智能技術助力產業升級的最新趨勢和實踐成果。商湯科技首席運營官、副總裁駱靜出席全球創新創業峰會暨人工智能產業菁英高峰論壇，分享商湯在人才鏈、創新鏈、產業鏈發展上的積極思考和舉措。同時，駱靜指出，人才、技術、資本是

「創新鏈」中的三大關鍵要素，通過科研機構、企業、相關政府部門的科技創新、管理創新和制度創新，合作協同推動「三鏈」融合發展，共同促進形成「以人才鏈促進創新鏈、以創新鏈服務產業鏈、以產業鏈集聚人才鏈」的閉環生態。

在香港分論壇，商湯科技香港公司總經理尚海龍在圓桌論壇「虛實共生——香港智慧城市新世代」中指出，數字空間技術的發展為香港帶來四新，「新空間」、「新市場」、「新機遇」、「新連接」，虛實融合，以虛促實，希望香港把握機遇，主動跟上新經濟發展浪潮。





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