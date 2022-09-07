畢馬威支持香港數碼轉型 優化城市環境

數碼化轉型不僅改善商業世界及市民生活質素，同時可加快減碳目標。多家本地及海外企業即將參與畢馬威中國（KPMG China）舉辦的第五屆年度「互聯城市大會」，共同商討如何為下一代帶來更美好的環境。

提升商業房地產數碼設施水平



在虛擬與實體辦公模式結合的今天，靈活辦公室漸成主流。essensys為商業房地產的智能網絡骨幹，其essensys亞太區首席執行官Eric Schaffer表示，香港是房地產訂立標準和最佳實踐的先驅，許多開發商和辦公空間營運商，希望利用其資產物業取得競爭優勢。「他們正積極尋求技術解決方案來提升數碼設施，讓其租戶得到先進便利而無顧慮，甚至是跨地區性的辦公體驗。」



essensys所研發的平台可支援實時智能網絡管理及配置，減少商業房地產及辦公空間營運商於操作和營運上的複雜性，以供應跨空間、跨地區性建築項目的網絡連接，並給予其租戶無縫的辦公體驗。此外，為響應低碳經濟、面對立法規管及對未來環境出一分力，領先的企業紛紛實施可持續發展策略。「營運商更積極採用網絡管理和自動化的技術軟件，使其能分析現有和潛在客戶的網絡數據，提高效率並作出更明智的企業決策。」Eric Schaffer說。



目前essensys的實驗室團隊致力從人工智能（AI）、機器學習（ML）、傳感器、大數據和物聯網（IOT）等創新技術中發掘新的可能，以評估更廣泛的使用案例和用戶體驗。





essensys亞太區首席執行官Eric Schaffer指，網絡管理和自動化的技術軟件能使企業能為客戶需求作出更快的反應。



以智能電燈技術達致可持續發展



Signify是全球照明領先品牌，於「互聯城市大會」將重點討論可持續發展。Signify所追求的「智能」不僅僅是技術，Signify亦致力於減少碳足跡，並為城市提供更好、更安全的環境。品牌不僅提供產品，還與合作夥伴一起提供平台和生態系統；至於要把香港發展成智慧城市，Signify認為需要尋求政府和主要參與者合作，製定具有共同目標的戰略和路線圖來實現。Signify樂於參與智慧城市發展的早期階段，包括試點項目甚至創新項目。因此，Signify是香港基礎設施的主要供應商之一，包括智能路燈、啟德體育園及香港國際機場等。憑藉他們擁有的最新智能技術，正在為企業提供託管服務，以提供有關ESG舉措的解決方案。





Signify集團總經理麥啟明表示，集團樂於參與本地智慧城市發展的早期階段，包括試點項目及創新項目。

作為世上其中一個人口密集城市，香港面臨與其他大灣區城市相似的城市挑戰，包括基礎設施老化、能源複雜性上升、交通擠塞和極端天氣條件等。因此香港與澳門西門子總裁暨執行長艾偉（Erdal Elver）認為，香港是理想的「生活實驗室」，可作為其他城市的示範。作為「「互聯城市大會」的五年戰略夥伴，是次西門子將評估多年來的發展，並找出未來可幫助香港成為智慧城市的關鍵領域。



及早預測未來挑戰



「我們於大會上將分享當初是如何開始數碼化旅程，包括組成了數碼化團隊，在公司內部培養數碼文化。」西門子亦於科學園設置「智慧城市數碼中心」，聯繫初創企業、商業領袖和學者，共同實現各項概念驗證，例如智能辦公室、數碼變電站、可再生照明系統和智能設施管理（FM）系統。「大趨勢和疫情大流行帶來的影響，顯示了一切皆有可能，改革是不可避免的。」艾偉指出，香港的未來發展取決於其預測和適應未來挑戰的能力，從而保持國際領先地位。透過數碼轉型，可將現實世界和數碼世界連繫在一起，並且可助企業利用數據來改變流程和商業模式，優化業務營運。



西門子推出的Siemens Xcelerator，是嶄新的開放式數碼業務平台，具有精選的物聯網硬件和軟件、透過創造強大又多元化合作生態系統，Siemens Xcelerator將促進各方互動並共同創造，同時可令數碼轉型更容易、更快和更大規模。此外西門子為配合政府的智慧城市目標和到2050年實現碳中和計劃，一直致力為業界提供創新的解決方案，同時亦支持大灣區的數碼化整合，其中有五個重點事項，包括研發清潔能源、發展數碼工業、建設智慧城市群、推動創新和培養人才，以促進香港成為大灣區連結世界其他地區的重要橋樑。



香港與澳門西門子總裁暨執行長艾偉（Erdal Elver）指，香港的未來發展取決於其預測和適應未來挑戰的能力，才可保持國際領先地位。

共同創造許願樹NFT



Pico X將在是次「互聯城市大會」推出「許願樹NFT」，結合香港傳統文化與現代科技，以香港地標林村許願樹為原型，讓參加者於線上「拋寶牒」許願。「許願樹NFT」的一大重要元素是包容性（Inclusivity），由於並非每個商界人士也對加密錢包、元宇宙及NFT等十分熟悉，故此希望藉著「許願樹NFT」，可助他們輕鬆走進Web 3.0世界，與虛擬社區互動。而活動另一重要元素是無障礙（Accessibility），參加者不管在香港或其他地方，也可透過NFT來參加這個傳統活動，以維持與香港的聯繫。



「許願樹NFT」將於2022年9月9日正式推出，可率先於網站報名https://bit.ly/3oQH9cz。



立即報名參加「互聯城市大會」：

https://home.kpmg/cn/zh/home/events/2022/09/the-connected-cities-conference.html







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