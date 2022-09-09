立即報名【新經濟下中小企數碼營商「智」有計】講座
09/09/2022
全球疫情持續，加上地緣政治局勢緊張，使商品價格飈升及通脹加劇。同時，環球主要央行開始加息，英、美等國面臨技術性經濟衰退。香港企業面對成本上升壓力及變幻莫測的營商環境，如何才能打破困局？
由經濟通主辦，平安壹賬通銀行贊助是次研討會，將邀請星級分析員陸東先生、SHOPLINE香港區副總經理趙公亮先生及平安壹賬通銀行業務主管李冠中先生，與大家講解中小企如何在環球經濟借助金融創新科技，透過數碼轉型，擺脫地域限制，開拓新商機，以及藉著虛擬銀行之力提升競爭優勢！
投資涉及風險
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日期： 2022年9月22日
時間： 5:00pm - 6:00pm (實體講座)
費用： 免費
嘉賓：<第一節：環球經濟新趨勢>
陸東先生（星級分析員）
<第二節：數碼營商優勢>
趙公亮先生（SHOPLINE香港區副總經理）
<第三節：公司財務管理要訣方案>
李冠中先生（平安壹賬通銀行(香港)有限公司銀行業務總監）
主持：裘媛娜小姐
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