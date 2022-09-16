社企民間高峰會2022：「全民啟動 躍變未來」 召喚全城關注「疫後新常態」 民、商、官、學協作 共建更美好社會

第15屆社企民間高峰會（SES 2022）將於今年11月24至27日舉行。本屆主題為「全民啟動 躍變未來」，旨在探討如何從不同方向重建「疫後新常態」，並積極推動跨界別合作，協力建構一個可復原及可重塑的社會和經濟體系。一連四天的「國際研討會」將邀請超過70多位來自世界各地的專家、學者及商界代表擔任演講嘉賓，重新審視現有及創新的解決方案，組合及重整各種資源，服務不同年齡層及界別，以及探討民、商、官、學應如何協作，共同應對社會、經濟、環境等方面的新挑戰。

年度社創盛事 召喚全城關注「疫後新常態」下的挑戰與機遇

SES 2022啟動儀式於今天隆重舉行。社企民間高峰會籌備委員會主席容蔡美碧女士表示：「過去兩年，疫情使社會及民生遭逢重大轉變，我們是時候汲取經驗，運用社會創新與社會企業的力量，並探索及展望疫後生活，凝聚新的共識繼而推動創新與改變。適逢今年社企民間高峰會踏進第15屆，我們藉此機會深入認識及積極討論香港社企的發展及演變，今年高峰會將以『全民啟動 躍變未來』為主題，旨在提升社會大眾及社創界對疫後復甦與重建的關注，同時推動民、商、官、學之間的跨界別合作，啟發年輕人尋找創新求變的方案，積極創造未來。」

社企民間高峰會籌備委員會副主席魏華星先生(左一)、社企民間高峰會籌備委員會主席容蔡美碧女士(左二)、民政及青年事務局局長麥美娟女士(左三)、社企民間高峰會籌備委員會副主席黃英琦女士(右二)、香港社會創業論壇主席張益麟先生(右一)一同主持啟動儀式，為活動「亮燈」，寓意推動各界力量齊心協力，共同建構更美好社會。





今屆活動更榮幸邀請到民政及青年事務局局長麥美娟女士為啟動儀式的主禮嘉賓，為11月舉行的社企民間高峰會掀起序幕。麥美娟局長和社企民間高峰會籌備委員會主席容蔡美碧女士一同在啟動儀式上進行亮燈，並同步首播今屆活動的宣傳短片，寓意推動各界力量齊心協力躍變未來，共同建構更美好社會。

主禮嘉賓民政及青年事務局局長麥美娟女士表示，特區政府會繼續多管齊下支持社企持續發展，當中包括資助社企計劃、協助社企提升能力、鼓勵社會各界及市民大眾支持社企，以及促進跨界別協作。她希望未來有更多有創意、有抱負的年青人加入社企行業，發揮「營商揚善」的精神，為社企界注入新動力。

此外，大會主持人「糕點時光」創辦人及行政總裁李昕君女士和社企民間高峰會籌備委員會副主席魏華星先生聯同夢創成真Dream Impact聯合創始人兼首席推動者林之鴻女士及Dustykid聯合創辦人及Dustyland元宇宙召集人黃崇堅先生亦圍繞今年主題「全民啟動 躍變未來」進行對談交流，分享社企在「疫後新常態」下的挑戰與機遇。

「全民啟動 躍變未來」 跨界別合作成就創新方案

在環球局勢動盪的形勢下，包括氣候暖化促成的可持續發展目標、新冠肺炎肆虐、甚至戰禍等，不論是社會企業、非政府組織、商業機構或政府，均需透過跨界別合作去應對困境。藉著SES 2022國際研討會，我們希望連結社會企業家、政策決策人、年青人、學者和商界等不同界別人士，共商創新方案。主題演講嘉賓全球影響力投資工作組行政總裁（GSG）Cliff Prior先生將會與參加者講解創效投資如何在平衡社會、經濟及地球發展的三大前題下，匯聚公私營機構的能力改善人類的生活。另一位主題演講嘉賓中美清潔能源合作組織（聚思）主席劉佩琪女士將與在場人士探討如何以社會變革加速建構綠色未來。

多場精彩活動 世界各地重量級講者聚首一堂

為期四日的國際研討會活動將圍繞以下三大議題進行討論：「共益元宇宙：探索Web3的社會影響力」、「跨城聯盟：重塑未來工作模式」、「連結資源 復元創新」。此外，第三天舉行的「社創青年峰會」著眼創新精神，讓新一代分享他們的創新點子和項目。主辦機構將在今年十月八日舉辦的「Youth on Youth 社區嘉年華」發揮協同作用，致力培養年輕人成為變革者，達致永續發展的目標。

國際研討會設不同主題的交流研討及特色活動，例如政策對談、亞洲社創青年交流峰會、社創體驗等，參加者將透過親身體驗及交流了解更多社創及社企發展的新趨勢及跨界別合作的創新方案。

公眾登記參與

社企民間高峰會 2022各活動由即日起接受公眾登記參加，於 10 月 31日或之前購票更可享有早鳥優惠，詳情請參閱：https://ses.org.hk/registration

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