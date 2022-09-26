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逾五十家知名企業參與「互聯城市大會」 討論大熱城市發展話題

26/09/2022

　　第五屆「互聯城市大會」已於9月9日圓滿舉行，當天有逾100家初創公司，40家支持機構及13個戰略協辦單位參與，包括畢馬威中國（KPMG China）、3香港、數碼港、歐華律師事務所、essensys、仲量聯行、微軟、港鐵、筆克X、西門子、昕諾飛、信和集團和theDesk。論壇有125多位演講嘉賓，討論近年大熱的城市發展話題包括大灣區（GBA）、可持續發展、基建、房地產、交通及消費品的最新趨勢，以及科技和生物技術範疇的突破性發展。在一整天的論壇中，有逾2500名來自48個國家的參與者，聊天室氣氛非常熱烈。

「互聯城市大會」強調，香港不僅是「互聯城市」，更是吸引財富創造者、創新者和投資者等人才進駐的「智能ESG城市」。

 

「互聯城市大會」有各種熱烈的討論及互動，有助各大機構及組織啟發創新思維。

 

鼓勵企業把創意轉化為商機

　　創新科技及工業局局長孫東教授於開幕致詞時表示，是次論壇名稱中的「互聯」，有助各大城市克服未來挑戰，當中包括創新科技的合作。孫東指他作為政策制定者，與團隊的責任是幫助加快研究成果商業化，把創意、創新變成可營銷的產品和服務。另一方面，香港亦歡迎海外投資者在內地特別是大灣區發展，並且抓緊國家的《十四五規劃綱要》機會，將香港發展成國際創新及科技中心。

　　畢馬威香港區域首席合夥人與資產管理及房地產行業全球主管合夥人韋安祖指出，未來數十年間，香港預計將繼續發展為一個智慧和可持續發展的城市。此地作為全球物流樞紐和金融中心，實現物流、數碼供應鏈、金融科技、監管科技和可持續金融等領域的創新。加上香港密集的城市環境，為房地產科技解決方案的發展提供了機會，香港穩踞有利位置，可發展應用於大灣區餘下地區和東盟市場的用例。

畢馬威香港區域首席合夥人與資產管理及房地產行業全球主管合夥人韋安祖表示，香港穩踞有利位置，可發展應用於大灣區餘下地區和東盟市場的用例。

趣味辯論為棘手問題找答案

　　論壇除了有業界極具份量的講者參與，亦有來自可持續發展和生態系統界別的年輕代表參加「可持續發展轉盤」遊戲。他們分為藍隊與綠隊，即場轉輪盤選擇題目，為全球面對的棘手問題提供解決方案。其中有問題是討論零碳排放城市是否可行，藍隊認為60%碳排放由交通工具而起，如能投資可再生能源，於2030年可望減少一半碳排放。綠隊則補充，由於每個城市也有獨特長處，例如部分城市資源充足，或有城市具備高端科技，因此達到零碳排放目標絕不能單獨進行。整個討論氣氛輕鬆幽默，展示了改變世界最需要的是創意及大膽思維。

在「可持續發展轉盤」遊戲中，藍隊認為投資可再生能源有助推行零碳排放城市發展。

 

許願樹NFT聯結海內外港人

　　同場Pico X亦首次推出「許願樹NFT」，以本地著名景點林村許願樹為原型，讓世界各地參加者於線上「拋寶牒」許願；即使是海外港人，也可參與這個傳統活動。另一方面，「許願樹NFT」亦可讓參加者輕鬆走入虛擬社區，對元宇宙及NFT有初步認識。

　　「互聯城市大會」已經完滿結束，為發展智慧城市帶來大大小小的構思及建議，成功讓各大機構與組織「互聯」，達到集思廣益之效，也讓全球參與者了解香港於創新科技上的發展，帶來更多機遇。


重温「互聯城市大會」: https://spot.eventx.io/events/35e3be63-f4eb-4c4e-8a4f-c74c171e6ead


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