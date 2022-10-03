大灣區青年發展論壇2022 助你踏上人生更大舞台
03/10/2022
粵港澳大灣區是國家其中一個重大發展策略，目標是通過深化粵港澳合作，發揮三地互補的優勢，推動經濟協同發展，提供龐大的市場，帶來無限機遇。香港作為大灣區內高度開放的國際城市，具有國際金融、貿易中心樞紐的地位，在建設大灣區中擔當重要的角色。
中央政府亦一直積極推出各項政策，以便利香港青年人於大灣區就業和創業。為了讓香港青年進一步了解區內的發展機遇，主辦機構大灣區共同家園青年公益基金，聯同經濟日報集團及大灣區共同家園發展基金，舉辦首屆《大灣區青年發展論壇2022》，深入探討大灣區的發展潛力，協助青年人擴闊視野，成就更大的夢想。
如何捉緊大灣區事業發展機遇？
首屆論壇以「滙聚人才 敢創不同」為主題，更邀得多位不同領域的持份者、專業人士及青年領袖出任講者，聚焦「科創新領域」、「金融新時代」及「文體新視角」三大青年切身議題，與青年人交流分享及討論，集思廣益，探討如何能結合各方力量，善用大灣區資源，擴建更廣闊的發展空間。
論壇歡迎全港高中、大專生及青年一同出席，期望青年人能透過論壇放眼前瞻，把握大灣區機遇，踏上人生更大舞台！
詳情：
日期：2022年10月24日
時間：下午2：30-5：30
地點：香港港麗酒店大禮堂
語言：廣東話
報名: https://gbaforum.etnet.com.hk/
|第一節
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專題演講及討論：
專題：「科創新領域」
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主持人、嘉賓講者：
冼漢廸先生，MH
中手游科技集團有限公司共同創始人及副董事長
嘉賓講者：
陳易希先生，BBS
Bull.B Technology Limited 創辦人
楊全盛先生，JP
香港電競總會創會會長
李鍵邦先生
鈦研科技有限公司聯合創辦人兼董事
|第二節
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專題演講及討論：
專題：「金融新時代」
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主持人、嘉賓講者：
周駱美琪女士
阿里巴巴香港創業者基金執行董事
嘉賓講者：
顏耀輝先生
Bowtie聯合創辦人/聯合行政總裁/董事
黃永東先生
Qupital聯合創始人兼首席執行官
李家達先生（待定）
WeLab Bank（匯立銀行）行政總裁
|第三節
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專題演講及討論：
專題：「文體新視角」
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主持人、嘉賓講者：
霍啟剛先生，JP
香港立法會議員（功能界別 - 體育、演藝、文化及出版界）
嘉賓講者：
麥雅端女士
Chocolate Rain創辦人兼設計總監
姜偉靖先生
微辣文化集團有限公司執行董事
胡恩威先生
進念‧二十面體聯合藝術總監暨行政總裁、
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