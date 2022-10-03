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大灣區青年發展論壇2022 助你踏上人生更大舞台

03/10/2022

粵港澳大灣區是國家其中一個重大發展策略，目標是通過深化粵港澳合作，發揮三地互補的優勢，推動經濟協同發展，提供龐大的市場，帶來無限機遇。香港作為大灣區內高度開放的國際城市，具有國際金融、貿易中心樞紐的地位，在建設大灣區中擔當重要的角色。

 

中央政府亦一直積極推出各項政策，以便利香港青年人於大灣區就業和創業。為了讓香港青年進一步了解區內的發展機遇，主辦機構大灣區共同家園青年公益基金，聯同經濟日報集團及大灣區共同家園發展基金，舉辦首屆《大灣區青年發展論壇2022》，深入探討大灣區的發展潛力，協助青年人擴闊視野，成就更大的夢想。

 

如何捉緊大灣區事業發展機遇？

首屆論壇以「滙聚人才 敢創不同」為主題，更邀得多位不同領域的持份者、專業人士及青年領袖出任講者，聚焦「科創新領域」、「金融新時代」及「文體新視角」三大青年切身議題，與青年人交流分享及討論，集思廣益，探討如何能結合各方力量，善用大灣區資源，擴建更廣闊的發展空間。

 

論壇歡迎全港高中、大專生及青年一同出席，期望青年人能透過論壇放眼前瞻，把握大灣區機遇，踏上人生更大舞台！

詳情：

日期：2022年10月24日

時間：下午2：30-5：30

地點：香港港麗酒店大禮堂

語言：廣東話

 

報名: https://gbaforum.etnet.com.hk/

 

第一節

專題演講及討論：

 

專題：「科創新領域」

主持人、嘉賓講者：

冼漢廸先生，MH

中手游科技集團有限公司共同創始人及副董事長

 

嘉賓講者：

陳易希先生，BBS

Bull.B Technology Limited 創辦人

 

楊全盛先生，JP

香港電競總會創會會長

 

李鍵邦先生

鈦研科技有限公司聯合創辦人兼董事
第二節

專題演講及討論：

 

專題：「金融新時代」

主持人、嘉賓講者：

周駱美琪女士

阿里巴巴香港創業者基金執行董事

 

嘉賓講者：

顏耀輝先生

Bowtie聯合創辦人/聯合行政總裁/董事

 

黃永東先生

Qupital聯合創始人兼首席執行官

 

李家達先生（待定）

WeLab Bank（匯立銀行）行政總裁
第三節

專題演講及討論：

 

專題：「文體新視角」

主持人、嘉賓講者：

霍啟剛先生，JP

香港立法會議員（功能界別 - 體育、演藝、文化及出版界）

 

嘉賓講者：

麥雅端女士

Chocolate Rain創辦人兼設計總監

 

姜偉靖先生

微辣文化集團有限公司執行董事

 

胡恩威先生

進念‧二十面體聯合藝術總監暨行政總裁、
香港兆基創意書院創校董事及高雷中學校董、文化雜誌《E+E》創辦人及主編

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