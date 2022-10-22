  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

建行(亞洲)推出「貴賓理財」服務

22/10/2022

作為跨境理財專家，中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行( 亞洲)」) 推出全新以「建富 只因連繫」為主題的跨媒體「貴賓理財」服務宣傳廣告，突顯其「以客為本」的服務理念及矢志成為高端客戶群理財夥伴的決心。隨著大灣區經濟發展，建行( 亞洲) 深明客戶對互聯互通跨境金融服務的需求與日俱增， 憑藉母行建設銀行雄厚實力及龐大網絡優勢，建行( 亞洲) 緊密聯動兩地， 為客戶提供全方位跨境理財及財富管理策劃。

 

跨境理財專家   全方位財富管理策劃

橋， 象徵連繫，亦是建行( 亞洲) 服務客戶的出發點。建行( 亞洲) 尊貴的「貴賓理財」及「貴賓晉裕」綜合理財服務，提供全方位財富管理策劃，全面連繫高端客戶理財需要，服務包括：

⦁    私人理財客戶經理為客戶度身財富策劃
⦁    跨境金融產品及一系列服務


⦁    切合港人需要的「跨境理財通」、「灣區消費貸」
⦁    切合在港內地人士需要的「跨境直聯匯款」、「跨境薪酬匯款」服務
⦁    一系列中外投資、保險、融資產品服務及貸款方案等


⦁    尊屬財富管理和生活禮遇


⦁    基金: 基金認購費用減免高達 2.25 %
⦁    證券: 低至 0.1%買賣證券佣金優惠
⦁    保險: 指定一般保險產品低至 7 折優惠
⦁    外匯: 外匯買賣匯率優惠
⦁    存款: 特高活期/定期存款利率
⦁    免退票: 支票戶口享有免退票及自動轉賬保障
⦁    積分計劃: 透過使用指定銀行服務賺取額外高達 1.33 倍積分


⦁    「晨星 ESG 評級」助客戶把握綠色投資優勢


⦁    建行( 亞洲) 成為香港首間採用晨星 ESG 評級的零售銀行，將提供的過千隻基金的 ESG 表現系統化地評分，幫助客戶了解基金的 ESG 風險及機會，以及投資的可持續性。

 

另外，建行( 亞洲) 不斷優化分行網絡及網上銀行服務，最近亦推出了全新流動理財銀行服務介面，提升電子服務體驗。


建行( 亞洲) 零售業務總監陳麗明女士表示︰「建行( 亞洲) 以母行建設銀行的獨特優勢及建行( 亞洲) 的完善配套， 連繫兩地，為高端客戶群提供全面的跨境理財及財富管理策劃。這次推出以『建富 只因連繫』為主題的『貴賓理財』服務大型推廣企劃，希望客戶感受到建行( 亞洲) 凝心聚力與客戶攜手前行。」就客戶近期的投資取向， 陳麗明女士表示：「今年加息步伐急速，客戶對高息存款的需求大增。然而在理財角度，大額的長年期定期存款會令資金失去流動性，難以捕捉往後加息帶來的其他投資機會。 建行( 亞洲) 的『月月增息』高息活期存款息率每月遞增，靈活提存的彈性令資金可以隨時提取使用，因而大受投資者歡迎，今年以來有關產品的銷售量大幅增加超過十倍。」

 

全新跨媒體宣傳廣告理念
這次建行( 亞洲) 推出的「建富 只因連繫」全新「貴賓理財」服務宣傳廣告， 以橋比喻連繫，帶出建行( 亞洲) 連繫內地及國際，而專屬理財團隊與每位客戶亦無間連繫，攜手捕捉創富機遇。橋更象徵建行( 亞洲) 獨特而穩建的銀行形象：Wealth is ‘Connect’「建富 只因連繫」， 喻意宏觀天下 建富未來。

 

全新廣告會以線上線下「全渠道」策略，即日起在主要電視媒體、互聯網及社交媒體播出，同時於不同戶外媒體全方位投放，包括主要鐵路網絡、人流熱點等。

 

新客戶於推廣期內* 選用建行( 亞洲)「綜合理財」服務， 可享高達41,800港元迎新獎賞及高息活期存款等一系列精彩優惠！

 

*推廣期由即日起至 2022 年 12 月 31 日。受有關條款及細則約束。

 

以上產品、優惠及服務受有關條款及細則約束。如欲查詢詳情，請致電熱線+852 2903 8303，或瀏覽 www.asia.ccb.com/hk/wealthisconnect 或向銀行職員查詢。

 

註:「貴賓理財」綜合理財客戶只需維持每日平均合併結餘(港元或等值)1,000,000港元或以上。「貴賓晉裕」綜合理財客戶只需維持每日平均合併結餘(港元或等值)5,000,000港元或以上。

投資涉及風險。
借定唔借？還得到先好借！

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

40.000

異動股

00700

騰訊控股

232.800

異動股

02331

李寧

49.150

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 31,082.56
    +748.97 (+2.469%)
  • 標準普爾500指數
    升 3,752.75
    +86.97 (+2.372%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 10,859.72
    +244.87 (+2.307%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升42.731
變動率︰+2.254%
較港股︰+2.84%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升3.740
變動率︰+1.925%
較港股︰+0.54%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升4.541
變動率︰+1.849%
較港股︰+0.46%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.832
變動率︰-4.744%
較港股︰-6.24%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升169.370
變動率︰+5.605%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升58.970
變動率︰+5.511%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌91.230
變動率︰-2.292%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌62.430
變動率︰-3.494%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升19.340
變動率︰+12.573%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升131.640
變動率︰+11.154%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升128.320
變動率︰+8.397%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升289.570
變動率︰+7.984%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/10/2022 04:40 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：21/10/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/10/2022 04:40 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 40.000
  • 00700 騰訊控股
  • 232.800
  • 02331 李寧
  • 49.150
  • 09999 網易－Ｓ
  • 96.000
  • 03900 綠城中國
  • 11.480
股份推介
  • 00881 中升控股
  • 35.250
  • 目標︰$39.10
  • 00285 比亞迪電子
  • 20.000
  • 目標︰$26.20
  • 01475 日清食品
  • 6.380
  • 目標︰$8.00
  • 01186 中國鐵建
  • 4.120
  • 目標︰$4.89
  • 00570 中國中藥
  • 3.250
  • 目標︰$3.75
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 232.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.600
  • 02800 盈富基金
  • 16.870
  • 00005 滙豐控股
  • 41.550
  • 00388 香港交易所
  • 252.000
報章貼士
  • 00293 國泰航空
  • 7.630
  • 目標︰$9.00
  • 02689 玖龍紙業
  • 4.950
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 47.400
  • 目標︰$55.00
熱炒概念股
即時重點新聞

21/10/2022 16:33  《盤後部署》港股連跌三個交易日，市況偏淡中移動仍值得收納！

21/10/2022 15:17  【施政報告】楊潤雄:積極考慮放寬措施，推動跨境旅遊復常

21/10/2022 18:07  【施政報告】盧寵茂:疫苗通行證將繼續執行，確保不走回頭路

21/10/2022 15:32  【高息定存】富邦一年期港元定存加至4.6厘，美元定存突破5厘

21/10/2022 16:31  《本港經濟》9月整體通脹率升至4.4%，創七年半新高

21/10/2022 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒０７億元，買騰訊沽綠城中國

21/10/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】大摩維持看好中移動中電信，快手李寧遭大行削目標

21/10/2022 17:58  《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪料第三季純利升逾三倍，短線值博

21/10/2022 17:04  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９５，美元兌人幣升報７﹒２４９２

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

【二十大】新一屆中央委員出爐　李克強栗戰書汪洋韓正不在名單
人氣文章

新聞>市場動向

建行(亞洲)推出「貴賓理財」服務
人氣文章

新聞>香港要聞

【施政報告】盧寵茂：疫苗通行證將繼續執行　確保不走回頭路
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

面相學｜成也眼神、敗也眼神？眼神外露過多，易「暴發」也易「暴敗」？
人氣文章

Foodie What’s On

火鍋2022 | 天氣轉涼打邊爐！6間新登場注目火鍋店推介：懷舊主題雞煲／親民價名店麻辣鍋／日本鍋放題任食8款和牛／台灣超人氣過江龍／私房養生鍋
人氣文章

時事要聞

組合拳措施搶人才 政府：準快活妥 「高才通」利中小企招聘
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

無懼單身：當愛情的快樂和哀傷都翻倍，你會想念孑然一身的自由嗎？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

Sex Partner VS Partner：用同一把尺量度不同關係和滿足感，只會找到失望！
人氣文章

Fashion

CHANEL 2022秋冬輕熟知性新配色—橄欖綠！CHANEL 22、Boy Chanel信差包、圓餅包，7款必收新品推介！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食菇有益！零脂肪零膽固醇高纖飽肚，仲可作天然味精！有一類人要小心吃
人氣文章
消委會測試 | 9成牙膏含微量重金屬、過半含致敏香料！$20 NONIO含氟牙膏又平又好？舒適達、牙齦適表現點？$100支Yuan阿原最低分？（附兒童 / 普通牙膏詳細評分）
人氣文章
坐骨神經痛如何舒緩？中醫針藥+物理治療三管齊下 治痛更有效
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/10/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事22/10/2022
【二十大】新一屆中央委員出爐　李克強栗戰書汪洋韓正不在名單
人氣文章市場動向22/10/2022
建行(亞洲)推出「貴賓理財」服務
人氣文章香港要聞21/10/2022
【施政報告】盧寵茂：疫苗通行證將繼續執行　確保不走回頭路
人氣文章香港要聞21/10/2022
【施政報告】楊潤雄：積極考慮放寬措施　推動跨境旅遊復常
人氣文章財經熱話21/10/2022
【高息定存】富邦一年期港元定存加至4.6厘　美元定存突破5厘
人氣文章財經熱話21/10/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪料第三季純利升逾三倍　短線值博
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金