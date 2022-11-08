螞蟻銀行（香港）推Ant Bank PayLater 登陸AlipayHK 先買後付聯乘電子錢包 以期帶動本港線上商戶和淘寶銷售增長

本港市民普遍傾向更多元、靈活的消費支付方式及體驗 ，適逢雙11、聖誕購物節等大型促銷活動臨近，螞蟻銀行（香港）（「螞蟻銀行」）與AlipayHK今日聯合宣佈，Ant Bank PayLater正式登陸AlipayHK，Ant Bank PayLater目前正在試行中，並將透過AlipayHK強大的合作夥伴網絡，讓用戶可在AlipayHK本地線上合作商戶和淘寶購物時享受分期服務，為市民消費提供多一種支付方式。是次合作，AlipayHK及螞蟻銀行希望透過整合螞蟻集團旗下企業優勢，應用科技金融產品以服務商業，激活零售市道，讓本港經濟增添活力。

接近覆蓋AlipayHK所有本地線上商戶 網上消費3個月分期限時免手續費優惠*

即日起，市民可透過AlipayHK 的「螞蟻銀行」小程式申請Ant Bank PayLater，最快1分鐘批核；完成批核後於AlipayHK線上合作商戶購物滿港幣100元時，選擇Ant Bank PayLater的3個月免息分期服務，享受先買後付的體驗，推廣期內免手續費*；更可隨時在AlipayHK的「螞蟻銀行」小程式內，使用螞蟻銀行賬戶、AlipayHK餘額或所連結銀行戶口進行還款，簡單、方便又靈活。

Ant Bank PayLater目前仍處於試行階段，率先可在AlipayHK近悉數本地線上合作商戶購物時選擇分期服務，當中包括淘寶、HKTVmall、豐澤網店、KKday、萬寧網店、百佳網店、Price網購、香港莎莎網店、UNIQLO網店、香港屈臣氏網店、友和YOHO、ZALORA和ZTORE等主流熱門商戶均可使用服務。 商戶毋須登記及開發，立即可用到該服務。

AlipayHK本土雙11勁賞購物節 搭配Ant Bank PayLater消費更著數

今年是AlipayHK連續第二年打造本土雙11勁賞購物節，旨在帶動本地商戶銷售增長，今年將聯乘近30個品牌，其中包括7-Eleven、百佳和Ztore等熱門商戶，折扣優惠總值超過港幣百萬元*。與此同時，現時成功申请Ant Bank PayLater可獲存款寶利率高達8.88%獎賞*及高達港幣150元迎新禮遇*，並透過AlipayHK於淘寶和AlipayHK線上合作商戶選擇Ant Bank PayLater的3個月免息分期服務更可享受限時0%手續費優惠*，搭配AlipayHK雙十一獎賞一起消費更划算！

全港首創虛銀先買後付與電子錢包合作 見到AlipayHK標識即可選擇Ant Bank PayLater付款

螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛表示：「近年流動支付發展迅速成為市民日常使用的消費工具之一，今次推出先買後付的分期服務並與電子錢包平台合作屬創新之舉，透過AlipayHK成熟和穩固的合作商戶，即可快速接入全港大部分網購平台，用戶購物時一鍵即可分期，隨時輕鬆購買心頭好。用戶同時開立存款寶賬戶，更可一邊享受全新購物免息分期體驗，一邊賺取高息，實行穩健理財。」

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示：「AlipayHK作為一站式生活服務平台，一直透過與不同機構合作，為用戶提供超乎想像的優質服務體驗。今次與集團旗下螞蟻銀行的又一次深度合作，透過在AlipayHK平台上增加Ant Bank PayLater的分期付款方式，給AlipayHK用戶提供多一種支付方式選擇，能更好分配自己的流動資金；而AlipayHK則透過螞蟻銀行的金融產品服務商戶，為商戶增加銷售額，助本港經濟復甦走近一步。期望未來用戶見到AlipayHK標識即能選擇由金融機構提供的分期服務作為其中一種支付方式。」

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