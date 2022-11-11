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第二屆亞洲醫療健康高峰論壇隆重開幕 海通國際助力探索醫療健康產業的前景與商機

11/11/2022

由香港特別行政區政府及香港貿易發展局聯合舉辧的第二屆亞洲醫療健康 高峰論壇（「高峰論壇」）今日於香港會議展覽中心開幕。

 

是次論壇以「攜手合作 創新里程」為主題， 兩日的論壇匯聚逾 80 位演講嘉賓來自全球主管醫療衞生的主要政府官員及組織、國際科研及醫學界專 家、投資者及相關產業的商界翹楚、金融界專業人士和專業服務業代表等。
海通國際證券集團有限公司 （「海通國際」或「集團」；股份代號: 665.HK）作為高峰論壇策略夥伴，多名代表及企業客戶受邀參與 圓桌討論環節，海通國際亦與香港貿易發展局聯合發佈行業研究報告。

 

高峰論壇由香港行政長官李家超先生、中華人民共和國國家衛生健康委員會副主任曹雪濤先生、世界衛 生組織副總幹事 Zsuzsanna Jakab 博士及香港貿易發展局總裁方舜文女士揭開序幕。

行政長官李家超 先生致辭時表示：「本港醫療保健專業水平高，擁有世界級大學及科技基建，更是亞太區最大的生物科 技融資中心，醫療和創新科技亦是本屆政府施政重點。政府將完善創科生態圈，壯大創科人才庫，建設 智慧香港，積極融入國家發展大局。」

 

行業專家及商界領袖深度分享 探討行業發展及機遇 論壇首日舉辦了多場圓桌討論，議題涵蓋中國醫療健康產業發展、創新重塑環球醫健、香港引領環球生 物科技及醫健創投等領域，多位政府官員、監管機構及醫療行業代表參與討論，包括醫務衞生局局長盧 寵茂教授、創新科技及工業局局長孫東教授、中國醫藥創新促進會執行會長宋瑞霖教授、香港交易所集 團行政總裁歐冠昇先生、默克矽谷及中國創新中心負責人唐思合教授等嘉賓。

 

Hai Tong

 

海通國際執行委員會委員石平先生出席首日高峰論壇並表示：「香港作為全球領先的生物科技融資中心， 政府銳意提升香港的亞洲醫療行業創新和投融資中心的戰略角色。海通國際作為一家植根於香港的中資 投行，將積極發揮自身於醫療健康領域的投融資、研究等資源優勢，為具潛力的企業連接海外市場及投 資機遇，響應《十四五規劃綱要》將香港打造成國際創新科技中心的新定位。」

 

海通國際醫藥行業首席分析師及董事總經理余文心女士受邀擔任「中國醫療健康產業的發展」討論環節 的演講嘉賓，與一眾醫健行業頂尖專家及企業領袖剖析市場未來發展趨勢及前景。余文心在討論環節中 分享其對中國醫療健康行業現狀及未來增長機遇的看法，她表示：「醫藥行業長坡厚雪，要選擇符合時 代發展的賽道及公司。未來十年，在經濟增長、技術迭代與國際化機遇的影響下，以創新為驅動的藥品 和器械板塊、以品牌為驅動的中藥、消費醫療及醫療服務板塊，和受益於醫藥行業發展的醫藥研發生產 外包組織（CXO）板塊都將迎來行業擴容。憑藉香港資本、技術和國際化方面的優勢，有望與內地形成 互補，推動醫藥產業發展。」

 

《中國內地與香港醫藥行業發展前瞻》重磅發佈 回顧醫健行業過去十年發展及未來機遇 海通國際研究團隊與香港貿易發展局經貿研究部聯合撰寫《中國內地與香港醫藥行業發展前瞻》，於高 峰論壇首日下午正式發佈，吸引了峰會現場的行業人士、投資者及媒體的廣泛關注及查詢。 報告回顧過去十年內地醫藥產業鏈發展，對醫療政策及產業結構、行業現狀及醫療衞生需求等作出全面 分析，中國醫藥業經歷快速擴容並進入創新與國際化階段，醫保支出規模與醫藥製造業發展呈現正向協 同並錄得增長；同時，報告亦從創新驅動、品牌驅動及相關受惠行業探討醫藥行業未來機遇，預期相關 領域於未來 3 年將錄得雙位數增幅。憑藉香港投融資中心戰略地位及作為中國內地連結世界的重要窗 口，內地與香港醫藥產業發展可發揮優勢互補，打造香港成為亞洲醫療健康樞紐。

 

香港貿易發展局研究總監范婉兒女士表示：「香港貿發局經貿研究非常高興與海通國際聯合發佈這份研 究報告。香港與內地在醫藥行業發展中有較強的互補性。內地醫藥產業正處於加快技術創新階段，而香 港的優勢包括更快引進海外先進技術和醫藥產品的速度、匯集國際資本為內地醫藥企業提供融資便利， 以及香港臨床資料受到國際認可等，均有助加速內地產品出口及醫藥產業發展。這些獨特條件使香港有 望發展成為亞洲醫藥產業的商貿樞紐。」

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