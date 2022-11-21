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全港首個企業驗身報告 精準助力中小企發展

21/11/2022

近年來受到新冠疫情，銀行加息，經濟大環境轉差等不利因素影響，中小企營商環境急轉直下，不時面臨資金周轉的困難。雖然政府不斷推出支持中小企業融資政策，幫助企業紓緩現金流危機，但唯有交出一份穩健的財務報表和合理的會計記錄，才能順利獲得銀行融資。面對繁複的申請流程，高昂的資訊費用，中小企業需要價格合理專業的服務，來幫助他們渡過難關。J&K推出全港首份企業驗身報告，幫助企業整合最多可借額度和最佳融資方案，精準助力中小企融資發展。

 

專業分析營運數據 幫助重組融資架構

很多中小企具備申請貸款的能力，卻因為對融資的認知度不足，未能完全像銀行展示出公司的實力，從而影響貸款的利息和額度，甚至被銀行拒批，轉向投資顧問協助申請，又要繳付高昂的費用。

J&K是香港首家推出“企業驗身報告”的公司，在困難的形勢中，為中小企業提供喘息之機，彌補企業與銀行之間的認知鴻溝。企業只需要提供兩年的財務報表，和現時所有的銀行授信，J&K就可以整理出企業可申請到的合理貸款利息和額度，真實的供款能力和其他重要財務數據，並在此基礎上幫助企業重組融資架構。曾有客戶融資架構重組後，發現可以提升貸款額度超過五百萬，每年可以減少八十萬的供款金額，流動資金增加近六百萬元。

客觀的數據加上專業的建議，無需高昂的顧問費用，中小企也可以自行向銀行爭取最佳的融資方案，達到真正增加現金流的目的，解決企業的燃眉之急。

 

與銀行換位思考 彌補認知差距
信息不對稱是企業融資困難的關鍵，在專業化的時代，企業對自身業務熟悉，卻未必能在融資時從銀行角度出發，認清自己的優勢和劣勢。銀行作為牟利機構，注重資金的回報和安全性，在整體營商環境波動的情況下，企業亦很難向銀行證明未來的發展空間和潛力。

J&K團隊由資深前銀行職員組成，以銀行角度評分企業各項財務或非財務因素，銀行如何審視企業的實力一目了然。在日後的溝通中，企業可以揚長避短，突出優勢，避開弱勢，向銀行證明資金的回報率和安全性高，掌握與銀行談判的最佳籌碼，就算自行申請成功率也會大幅提升。

 

有別天價顧問服務  真正助力中小企發展

 

image1


J&K融資策劃總監趙展鵬表示，公司推出的企業驗身報告，有別於市場上天價的融資顧問服務，費用可能不到市面上其他顧問服務的百分之5，就可以獲得同樣的專業建議和最大的成效。雖然服務剛剛推出，但已經幫助超過40間中小企業解決融資問題。

J&K同時承諾若協助申請失敗，則全額退款，並向企業提供未來發展資金的部署策略，或是改善公司弱勢的相關建議，真正幫助解決中小企融資困難，精準助力企業發展。

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