新興市場綠色債券潛力不可小覷

近年ESG投資、綠色金融等急速興起，令作為固定收益板塊同時兼具ESG（環境、社會和管治）性質的投資產品變得觸目，綠色債券亦已備受關注，而專門投資在新興市場的綠色債券增幅更加不容忽視。

新興市場綠色債券發行量飆升反映需求强勁

由於本土和國際投資者的需求不斷增長，加上新發行人和現有發行人的發行量增加。在2021年，新興市場綠色債券強勁反彈，發行量飆升至創紀錄的950億美元。

儘管大流行和許多經濟體的不確定性持續存在，但全球綠色債券市場超出了大多數預測。新興市場和發展中經濟體的綠色債券發行量在2021年翻了一番多，從2020年的410億美元增至創紀錄的950億美元。2021年有35家新興市場和發展中經濟體發行了綠色債券，其中包括7個新進入市場的公司：孟加拉、象牙海岸、多明尼加共和國、瓜地馬拉、巴基斯坦、塞爾維亞和斯洛伐克共和國。中國是最大的發行國，佔總數的60%以上，印度、智利、捷克共和國、波蘭和巴西是第二大發行國。

新興市場需要大量投資，才能實現發展目標和向低碳經濟轉型。在未來一年中保持2021年實現的增長勢頭可能具有挑戰性，烏克蘭戰爭加劇了現有的通脹壓力和供應鏈中斷。

雖然我們看到大流行後出現新的挑戰，但我們仍然預計新興市場綠色債券會繼續增長。到2023年，新興市場綠色債券的年發行量可能增加到1500億美元，其中中國發行人可能貢獻超過總數的一半。

2021年新興市場綠色債券發行量達到950億美元

2021年發行950億美元是2020年410億美元的兩倍多，遠高於2019年的530億美元。新增640億美元的社會、可持續發展和可持續發展相關債券使2021年新興市場債券發行總額達到1590億美元，幾乎是2020年的三倍。

資料來源：東方匯理資產管理及彭博

雖然利率上升影響了全球綠色債券市場的總回報，但新興市場綠色債券在2021年的彈性相對更強，比更廣泛的新興市場債券指數高出77個基點。二級市場數據顯示，新興市場發行人的平均“綠色溢價”約為3.4個基點。

中國繼續保持其作為新興市場中最大的綠色債券發行國的地位，2021年發行量為590億美元，佔總數的63%。中國非金融企業發行人首次超越金融機構。新興市場經濟體在中國境外的發行量快速增長，這些國家的綠色債券發行量在2021年增長了58%，達到352億美元。



綠色債券收益的使用通常被指定用於有助於實現環境目標的特定專案。累計來看，最大的收益使用份額已指定用於可再生能源，到2021年佔45%。

新興市場綠色債券機遇不容忽視

市場上有不少綠色債券基金策略提供予零售投資者，但專門投資於以上談到具有重大發展潛力的新興市場的綠色債券卻寥寥無幾。想為可持續發展作一分貢獻，同時鎖緊新興市場帶來的龐大投資機遇以及穩定收益，投資者宜物色專注於新興市場綠色債券的投資策略，而以該類投資策略爲目標的債券基金產品現已於中國銀行有售，詳情請向中國銀行分行查詢。





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