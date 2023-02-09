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七大手機銀行安全提示

09/02/2023

當今手機銀行已經徹底改變我們管理銀行賬戶的方式。電子銀行確實更輕鬆容易使用，我們用電腦即可進行銀行業務。而手機銀行更提高了這種便利性。以前要用幾個小時排隊、填表格等存錢，現在只需在移動設備上輕點幾下就可以了。
多虧有手機銀行應用程序的出現。但儘管手機銀行很便利，當中也有缺點；其最大的缺點就是電子銀行的威脅。我們為你列出了七條手機銀行安全提示，預防及應對威脅。

 

1. 使用官方應用程序

手機應用的發行商確保產品的完整性及安全性。你可能會在手機找到幾十個銀行應用程序。但只使用你個人銀行的官方應用程序。而最安全的方法是訪問銀行的官方網站，按照他們的指示下載應用程序。

 

2. 避免在公共Wi-Fi上使用銀行應用程序
用不安全的公共Wi-Fi網絡訪問個人隱私網站通常都有風險。手機銀行應用也是如此。通過公共Wi-Fi傳遞的資料很容易被黑客竊取。如果你想使用應用程序進行任何銀行活動，建議先使用個人手機數據。但如你必須需要使用公共Wi-Fi登錄手機銀行應用程序。在這種情況下，你可以使用可靠的VPN服務來預防風險，如Surfshark VPN，每月只需花費幾美元，即可加密個人流量，防止黑客攻擊。

 

3. 避免連接及附件
使用手機銀行時可能會訪問其銀行網站。千萬不要點擊短訊或電子郵件中收到的聲稱帶你到銀行網站的連結。直接從手機瀏覽器訪問銀行網站。另外，千萬不要通過電子郵件、短訊或電話分享任何有關個人銀行資料。

 

4. 註銷活動
一旦使用完手機銀行或購物應用程序，請記得退出或註銷登入。大多數銀行應用程序在一段固定的非活動時間後會自動註銷。

 

5. 不要在手機上存儲銀行資料
在移動設備上存儲銀行登錄名及密碼可能很方便，但在某些情況下可能會帶來災難。在手機丟失或被盜的情況下，所有這些數據都可能落入壞人之手，並可能對你造成無法修復的損害。

 

6. 用密碼保護你的手機
如果你的手機丟失或被盜，如果手機被一個無良之人盜用，這可能成為你最大的負擔。你的所有個人資料及應用程序（特別是購物應用程序），都很容易被那些無意歸還手機的人利用。請始終將手機設置自動鎖定模式，來避免這種可怕的情況發生。

 

7. 使用安全可靠的手機應用程序
最後，我想說一個同樣重要的手機銀行安全提示，就是使用安全可靠的手機應用程序。雖然安全應用程序不會增加你的銀行應用程序的安全性，但它會確保你不會登錄旨在竊取個人及銀行資料的虛假或惡意網站。此外，應用程序還會阻止你安裝虛假及惡意的應用程序。

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