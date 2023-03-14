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大新信用卡推出「白色情人節回禮大放送」

14/03/2023

白色情人節快到了，大新銀行有限公司搜羅了一連串商戶優惠，今日宣佈推出大新信用卡「白色情人節回禮大放送」，讓大家一邊消費，一邊感受浪漫氛圍。

客戶憑大新信用卡可以趁機會到不同食玩買的商戶進行線上線下消費，與情人攜手消費。

大新銀行信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼小姐表示：「大新信用卡多年來讓大家體驗多采多姿的繽紛生活，增添生活的樂趣。為了讓大家感受到本行回饋的驚喜，我們特意為大家提供食玩買的優惠，務求令大家的白色情人節更加浪漫。祝大家白色情人節快樂！」

回禮優惠一：心心相印回禮篇【快閃「即簽即賺印花獎賞」】
與情人一起享用美食，讓大家更加親密。即日起至 4 月 2 日每逢週末，客戶只需憑大新信用卡於本地食肆丶戶戶送丶 foodpanda 或 OpenRice，單一簽賬 200 港元或以上，即賺 1 個電子印花，集齊 3 個即可自動兌換 20 港元 OK 便利店電子現金券，可賺取高達 80 港元電子現金券。於指定日期前首次登入本行流動或網上理財服務，免簽賬即可賺迎新電子印花 1 個。優惠名額有限，先到先得，額滿即止。

回禮優惠二：甜言蜜語回禮篇【JA 全農全單 88 折】
甜品一向都是情人之間的浪漫驚喜，跟情人一起感受甜蜜。想甜甜蜜蜜又食得健康，即日起至 3 月 31 日，憑大新信用卡於 JA 全農香港網店購買任何產品，並輸入指定優惠碼「DSB 及您嘅大新信用卡頭 6 位數字」（例如：「DSB123456」），即享全單 88 折。

回禮優惠三：十指緊扣回禮篇【KKday 海外旅遊及本地行程享高達 520 港元折扣】
要跟情人一起度過浪漫時光，享受彼此的隌伴。憑大新信用卡於指定 KKday 網頁或手機 app 預訂海外旅遊及本地吃喝玩樂行程，並輸入指定優惠碼，即享高達 520 港元折扣。

 

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附圖： 客戶無須登記，於週末憑信用卡於本地食肆或指定外賣美食平台簽賬賺取電子印花。集齊 3個電子印花，即可自動兌換 20 港元 OK 便利店電子現金券，可賺取高達 80 港元電子現金券。

 

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附圖： 於 JA 全農香港網購並輸入指定優惠碼即享全單 88 折。

 

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附圖： 於指定 KKday 網頁或手機 app 預訂海外旅遊或本地行程，並輸入指定優惠碼，即享高達 520港元折扣。

 

註： 優惠須受有關條款及細則約束。優惠詳情，請參閱網頁。
快閃「即簽即賺印花獎賞」：www.dahsing.com/card/estamp/sms ;
JA 全農全單 88 折：www.dahsing.com/card/jashop/sms ;
KKday 海外旅遊及本地行程享高達 520 港元折扣：www.dahsing.com/card/kkday/sms

資料由客戶提供

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