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ChangeNOW加密貨幣交易所在香港新監管制度下申領交易牌照

14/03/2023

香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）將於今年6月實施新的監管制度。ChangeNOW連同其他幾間加密貨幣交易所，已宣佈計劃在香港申領加密貨幣交易牌照。

 

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證監會的新監管下，允許已通過認可的交易所對加密貨幣進行大盤散戶投資。該措施有望提升香港加密貨幣投資者的信心，同時被視為促進加密交易基礎設施的發展，並使香港成為虛擬資產投資的主要樞紐。

根據ChangeNOW的資料顯示，與1月份的數據相比，其平台在2月份的香港用戶數量大幅上升62%，反映了投資者對ChangeNOW平台的信任度越來越高，並表明隨著更多投資者接觸數字資產市場，加密貨幣在香港將會變得更受歡迎。

 

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Source

 

ChangeNOW是一個非託管加密交易平台，用戶毋須註冊，便可即時無限制訪問800多種加密貨幣和代幣。通過使用平台的AML和風險預防機制，ChangeNOW已成功挽回數百萬美元的加密貨幣損失，證明它在預防和減輕惡意活動方面的功效。

ChangeNOW計劃在香港啟用監管審批程式，嘗試在不斷增長的香港市場中站穩腳步，為加密貨幣投資者和交易員創造更多機遇和提供額外的安全保障。

全球已有超過350萬名用戶使用ChangeNOW的網站，以及iOS和Android應用程式進行買賣和兌換。當中涵蓋800多種加密貨幣和40種法定貨幣，包括美元和港元。通過提供浮動和固定匯率、已包含在匯率中的低手續費，以及其生態系統中範圍廣泛且功能豐富的產品，ChangeNOW具有獨特的優勢，可以為香港及其他地區的加密貨幣使用者提供安全、方便和無障礙的服務。

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