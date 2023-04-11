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WeLend 推全新 WeLend Business 中小企貸款 以科技力臻極致貸款速度 與客戶攜手共創有別傳統的貸款模式

11/04/2023

全港最大、結合科技及 A.I. 人工智能的純網上貸款 平台WeLend宣佈推出全新WeLend Business中小企貸款產品，透過金融科技簡化現時一般傳統銀行及金融機構中小企貸款冗長的申請及審查流程，以解決中小企現時面對籌集資金的難題。

 

透過 WeLend Business中小企貸款，客戶能體驗免除開立商業戶口及不用親身到分行繳交文件，加上不涉及開戶費用，並免去了資產抵押及接受WhatsApp交文件。整個過程由申請至簽約全網上辦妥，以上種種皆展示了 WeLend Business中小企貸款極具靈活性及彈性。WeLend深明中小企對資金的殷切期望，因此只要求客戶提供3份文件**，而批核最快更能做到即日完成#。是次中小企貸款的貸款額能批出高達$200萬港幣的款項，最快即日支票到手#。申請及提取指定貸款後，就能享有$8,000獎賞^。4月限時優惠更有提早還款免罰息，真正做到協助中小企靈活調配資金。

 

WeLend總經理及集團信貸業務總監李軒偉表示：「WeLend 作為香港本土金融獨角獸，親身經歷過中小企日常面對的營運及資金籌集難題，然而我們的貸款服務需求一直未受充分照顧，因此 WeLend 一早已明白中小企需要，更知道時間的重要性宛如商機，中小企業能夠縮短各項等候時間及簡化程序，往往更能捉緊營商機遇。有見及此，WeLend 透過領先市場的 A.I.人工智能系統改善傳統中小企貸款現存痛點，讓中小企客戶真正體驗流暢便捷的貸款服務。」

 

李軒偉續稱：「隨著經濟逐步復甦，我們由去年11月推出的全新WeLend Business中小企貸款正好滿足他們的貸款申請需要。短短數月試業期間至今，過去單月貸款申請數目增幅高達 200%；而超過 9 成首次申請中小企貸款客戶表示 WeLend Business是他們的首選品牌；另外7成半客戶更表示整個申請過程快捷又簡便，創造了金融貸款業界的新高度。在起步階段我們樂見市場反應踴躍，亦為我們的新產品打了一枝強心針。WeLend 憑藉金融科技的優勢及亮麗的業務表現，好榮幸獲得『2022 金融科技大獎』及多項金融獎項，備受業界肯定。往後 WeLend Business將會繼續借助金融科技成為中小企的強勁後盾，繼續認真聆聽和積極了解他們的需要。WeLend Business中小企貸款全力支持本土企業發展，一同做好每步，成就未來。」

 

#申請者須符合指定要求，實際情況或會因個別情況而有所不同。

^ 獎賞受條款及細則約束：http://bit.ly/3YxxQi7

**3 份文件為公司銀行証明、財務証明及租約証明文件，按個別情況，

WELEND LIMITED有權要求客戶提供其他證明文件作貸款審批用途。

 

WELEND LIMITED 放債人牌照號碼：1193/2022
忠告：借錢梗要還 咪俾錢中介 客戶服務 /
投訴熱線：3590 6396 (星期一至星期五，上午 9 時 - 晚上 8 時)

 

資料由客戶提供

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