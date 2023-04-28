第三屆「兒童書展」5月亞博舉行 獲多間大企業支持 冀開拓大灣區市場

第三屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」將於2023年5月25日至28日（星期四至日）假亞洲國際博覽館2號展館舉行，提供一站式購物、教育及放電體驗。

兒童書展總策劃盧英傑先生先後創辦多個親子及教育品牌，業務涵蓋多個親子板塊市場，包括教育出版界、傳媒界及展覽業界。今年3月更打造Chill Kids Club進軍親子玩樂界，他亦看好內地的發展機遇，有意開拓大灣區親子市場。

兒童書展總策劃盧英傑先生

「兒童書展」逾3萬家庭入場 大獲好評

兒童書展總策劃盧英傑先生在2021年12月及2022年12月分別舉辦首屆「兒童書展」及第二屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」，提供教育、玩樂、探索及消閒等多元化體驗，開拓展覽業市場。過去兩屆活動反應熱烈，第二屆「兒童書展」的3天展期更吸引逾3萬家庭人次入場。

第二屆「兒童書展」的3天展期更吸引逾3萬家庭人次入場。





活動大獲家長好評

其中「小小漂書號」攤位提供兒童漂書體驗、推廣閱讀文化，深受家長歡迎。港鐵及亞洲國際博覽館更安排乘車優惠，3至11歲小童免費乘搭機場快綫往返博覽館站；另設6條免費穿梭巴士路線往返會場，眾多家長滿意交通安排。

小小漂書號

積極發展展覽業 獲本港多間大企業支持

盧英傑先生積極發展展覽業市場，今屆活動更得到本港多間大企業支持，包括港鐵、11 SKIES及順豐香港。今年1月，本港與內地正式開關，活動繼續選址亞洲國際博覽館，預計毗鄰港珠澳大橋香港口岸的地理優勢有利吸引大灣區家庭到訪，開拓內地親子市場。

港鐵

港鐵延續上屆「兒童書展」的交通優惠，3至11歲兒童可以免費乘搭機場快綫前往會場，亦為成人提供乘車優惠。

11 SKIES

冠名贊助今屆「兒童書展」。

順豐香港

順豐香港會在其內地官方平台宣傳「兒童書展」，發佈活動相關資訊，相信可以增加「兒童書展」在內地的曝光度，吸引大灣區家庭參與，進一步增加人流及銷情，打入粵港澳親子市場。

藉Chill Kids Club進軍親子玩樂界

盧英傑先生看準香港兒童欠缺活動空間、家庭對兒童遊樂場的需求甚大，打造32,000呎的親子互動天地Chill Kids Club，開拓親子玩樂市場。

Chill Kids Club於今年3月中旬開幕，提供18個主題遊樂設施，為兒童提供優質玩樂時間，甫開幕已得到多個親子平台及媒體報道，成為本港家庭最新、最熱門的親子放電好去處。

Chill Kids Club更座落航天城K11 ATELIER 11 SKIES，同樣鄰近港珠澳大橋香港口岸，相信可以在「五一黃金周」吸引大灣區家庭到訪，進一步開拓大灣區親子市場。

親子互動天地Chill Kids Club





第三屆「兒童書展暨超級親子用品展」詳情:

日期：2023年5月25日至28日（星期四至日）

時間：上午10時至晚上8時

地點：亞洲國際博覽館Hall2

票價：VIP門票：成人HK$200 兒童HK$100

一般門票：成人HK$100 兒童HK$50

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