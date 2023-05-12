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中國人壽（海外）今年首季新造保費增長強勁 周全產品服務取勝

12/05/2023

中國人壽保險（海外）股份有限公司（「中國人壽（海外）」）2022年新造直接業務保費位列全港頭三位*。隨著中港全面通關，進一步造就中國人壽（海外）保險業務的全面增長。

 

中國人壽（海外）副總裁兼香港分公司總經理忽群表示：「今年首季新造保費收入增長強勁，相比去年同期，錄得143%的升幅。自從2月全面通關以來，來港投保的內地客戶數目持續上升，帶動銷售額增長，預料趨勢將會持續。截至3月底，來自內地客戶的新造保費收入相比去年同期錄得超過10倍增長；以保單數目計算，同比增長超過5倍。」

 

過去幾年因疫情關係，內地客戶無法來港投保，市場上累積了龐大的保障需求。忽群續說：「大灣區交通網絡四通八達，內地旅客來港十分方便，令跨境理財的需求逐步增加，不少內地旅客特意訪港購買香港的保險產品，尤以危疾、醫療及儲蓄型保險產品最受他們青睞。」她估計來自內地客戶的保單今年內可望重返疫情前的水平。

 

中國人壽（海外）的危疾及醫療保險產品持續推陳出新，提供較全面的危疾及住院醫療保障，並設有海外醫療增值服務，一向廣受內地客戶歡迎。此外，即使近年經濟環境不穩，中國人壽（海外）的分紅保單仍然帶來具吸引力的回報，適宜作為長線理財工具。

 

中國人壽（海外）是全港最多服務網絡的保險公司之一，在港九新界設立接近50間財富管理中心^，專業的財富策劃顧問為在港的跨境客戶提供一系列貼心服務，協助他們銜接香港的保險及醫療資源，致力做到「憑專業  讓客戶財富健康同增值」。

 

*保險業監管局2022年香港長期保險業務的臨時統計數字─ 新造直接業務 (個人人壽類別A-F)

^截至2023年4月

 

Chinalife1

中國人壽（海外）副總裁兼香港分公司總經理忽群

 

Chinalife2

中國人壽(海外)設立接近50間財富管理中心，以貼心的服務及周全的產品，贏得客戶信賴。

 

資料由客戶提供

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