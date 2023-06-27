【日本股市新曙光】東證指數上月創下新高 日本價值股估值較增長股仍顯著低

• 瀚亞投資－ 日本動力股票基金(下稱「本基金」) 。

• 本基金投資於股票及股票相關證券，須承受市場價格波動的風險。

• 本基金投資於單一國家，可能會比投資較為分散的基金有較大波動。

• 本基金可能有流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。

• 本基金投資的股票可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。

• 本基金提供貨幣對沖股份類別，涉及的貨幣對沖交易可能在極端情況下對本基金的資產淨值產生不利影響。

• 本基金可使用金融衍生工具（「FDI」）作對沖目的及有效組合管理目的。使用FDI會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。

• 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。

日本東證股價指數上月創下33年新高，今年以美元計上升了10%1。對於堅守信念的投資者而言，市場上升充分印證了他們的觀點。長久以來，看好日本市場的理由︰估值低廉、企業有改革潛力、利潤率不斷改善。這些因素最終有望獲投資者青睞。

日本市場的市帳率僅1.3倍2，定價較美國、歐洲及亞洲（日本除外）市場更加吸引。儘管如此，按現金盈利率計算，日本的現金盈利亦高於其他市場。受惠於效率提升，利潤率亦呈上升趨勢。企業管治日益改善是日本市場的另一個關鍵結構性變化。多年以來，獨立董事在公司董事會的代表性不斷增加，多間知名公司的董事會引入了多名維權基金經理。東證股價指數中，77%公司的獨立董事至少佔董事會人數的三分之一3。隨著股息及股票回購增加，股東價值受到更大關注。最近，東京證券交易所的新規則要求交易價格持續低於帳面值的公司披露補救計劃。此舉有可能鼓勵公司付出更大努力來提高企業價值。

宏觀因素方面，日本重新開放帶來的積壓國內需求、中國重新開放引起的正面延伸影響以及供應限制的消除將在2023年促進日本經濟。雖然疲弱的出口將在未來拖累日本經濟的發展，但最近春季的工資磋商帶來的加薪幅度超出預期，或有助維持消費支出。在消費支出增加的支持下，日本經濟今年第一季度的年化增長率為 2.7%。加薪使消費者接受更高的價格，從而有可能為企業帶來加價空間。自2022年4月以來，消費物價通脹一直高於2%，符合日本銀行的目標。如果情況持續，這可能意味著日本長達數十年的通縮結束，有望使私人需求成為經濟增長的重要推動因素。

瀚亞的日本股票團隊在物色錯價公司及關注公司的可持續現金流時繼續遵循嚴謹準則。雖然市場已經上升，但好消息是日本價值股的估值仍顯著低於日本增長股。儘管投資過程可能遇到障礙，但有耐性的投資者將迎來更大的潛在升幅。

瀚亞投資－日本動力股票基金（「本基金」）

本基金的目標是透過股票、股票相關證券、債券及貨幣的精選組合產生長遠的資本增值。本基金將主要投資於日本註冊成立、上市或經營主要業務的公司的證券。本基金亦可投資於預託證券（包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR)）、可換股債券、優先股、認股權證及日本實體發行的定息證券。

基金特色

基金獎項

1 彭博，截至2023年6月7日。

2 瀚亞投資、IBES MSCI指數、Refinitiv Datastream，截至2023年3月31日。所用指數：MSCI日本指數、MSCI歐洲指數、MSCI所有國家亞太（日本除外）指數、MSCI新興市場拉丁美洲指數、MSCI所有國家世界指數、MSCI美國指數。

3 野村證券及彭博，截至2023年3月31日。投資範圍為東證股價指數。以公司數據及彭博為基礎。

4 以日本股票團隊的平均行業經驗計算。

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