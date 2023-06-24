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點止輕巧咁簡單 佳能DR-S150文件掃描器助企業靈活處理文件

24/06/2023

20230621-canon-philip

佳能香港有限公司商務影像方案及數碼印刷部高級總監及總經理陳志剛先生

 

不少企業的辦公室都只會配備一台多功能文件打印機，集合影印、掃描和打印的功能於一身，務求方便和節省空間。不過，隨着時代改變，辦公室興起數碼化及家居化轉型，在日常工作上企業更需要具有彈性及靈活的安排，而一台功能齊全的文件掃描器，能讓員工在面對急速工作環境的同時，仍然保持高工作效率。而佳能文件掃描器imageFORMULA DR-S150功能強大，加上其輕巧的機身設計、簡易操作特性，應用廣泛，正是無論大型企業或中小企，都適合使用的多功能掃描器。

 

DR圖像引擎 索引救星

 

大型企業推行業務數碼化，都會要求員工將以往及每日新積存的文件掃描，並儲存在智能裝置之中。但按照以往的做法，員工需要逐張文件掃描，除了欠缺效率，在掃描後還要逐一處理索引和標註工作，整個過程相當費時失事。而使用DR-S150文件掃描器配備的強大DR圖像處理引擎，能夠一次掃描1D和2D條碼，再按照使用者的需要，自動將文件儲存至指定掃描器機身、網絡文件夾，甚至智能裝置，協助員工輕鬆應對大型企業日常運作。

 

DR-S150文件掃描器重大約3.3公斤，方便攜帶，具備靈活的無線或有線網絡功能，適合辦公室及共享空間的環境使用。用戶亦可以透過各種電子設備，包括桌上電腦、系統兼容的智能電話和平板電腦去連接掃描器。只要簡單安裝隨掃描器附送的應用程式CaptureOnTouch 或CaptureOnTouch Mobile，就可以立即使用。對於一些經常需要到訪客戶公司的專業人員，例如審計師及會計師等，DR-S150文件掃描器提供足夠的支援，令他們在不同場景中也可使用此掃描器隨時隨地掃描文件，令工作更得心應手。

 

Canon2

 

強大進紙機能 靈活運用

 

DR-S150文件掃描器還具有強大的進紙機能，可進行高速且高質素的雙面掃描，掃描速度達每分鐘45頁及90張圖像，滿足企業大批量掃描的需求。另外，它可同時處理多種紙質文件，包括薄紙，塑料卡，甚至厚度達4毫米的護照，即使放入的紙張大小不一，都能準確掃描，亦支援檢測影像內容，從而將影像校正至正確方位。如果掃描後的影像需要後期編輯，亦可以在掃描過程中一併完成。DR-S150文件掃描器具備辨別影像顏色的功能，能夠輕鬆協助用戶退去指定的顏色或背景圖案的效果，滿足不同企業的需要。

 

DR-S150由日本製造，產品具信心保證，而且性價比高。

 

佳能香港有限公司

公司網站：https://hk.canon/business

查詢熱線：(852) 3191 2388

 

資料由客戶提供

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