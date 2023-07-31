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「夏日投資嘉年華」講座

31/07/2023

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炎炎夏日，想搵地方消暑又袋穩投資知識？上半年環球股市好景氣，中港股市獨憔悴，下半年牛股會降臨嗎？隨著ChatGPT等人工智能應用崛起，科技相關板塊於下半年會否繼續帶動投資市場？聯儲局主席鮑威爾也已說今年會再加息，科技股是否可承受加息兩次帶來的影響？中國中央政治局會議前後，會否推出刺激經濟措施，利好股市？相關熱門投資主題的ETF與輪證，值得考慮嗎？

由輝立証券集團主辦，經濟通支持是次講座，輝立証券董事黃瑋傑先生（Louis）將邀請三位投資專家作分享，包括：南方東英資產管理銷售及產品策略部副總裁李溢琳小姐（Barbara）、華夏基金（香港）業務拓展部高級經理李星宇先生（Chris）及中銀國際股票衍生產品部董事朱紅小姐（Niki），齊齊分析2023下半年股市最新走勢及部署，讓您緊貼投資熱潮，並即場解答觀眾的投資問題。

日期：2023年8月12日（星期六）
時間：下午12:00 – 2:30
地點：香港金鐘道95號統一中心5樓
語言：廣東話
費用：全免
主持：黃合秀小姐（Season）

精彩內容：
• 港股大市走勢分析及部署
• 如何捕捉A.I.人工智能、元宇宙及虛擬貨幣等科技相關投資領域
• 熱門投資主題最新動向
• 解答觀眾投資問題

同場禮遇：
• 精美餐點及飲品
• 有獎問答遊戲
• 出席紀念禮品
• 即場開戶，可享開戶禮品及RMB4,000免息獎賞

參加「夏日投資嘉年華」講座，有得食、有得玩，仲可以親身與投資專家交流，只設現場講座，額滿即止！

立即報名: http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=865

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