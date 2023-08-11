「黃金時代展覽暨高峰會」2023 正式開幕

由黃金時代基金會舉辦的第七屆「黃金時代展覽暨高峰會」， 今日起一連3日於香港灣仔會議展覽中心舉行。參展商日本命力多年來一直秉持「以人為本，以優質為先」的宗旨，陪伴香港人走過高低順逆，堅持將「優質、安全、有效」的產品帶給顧客。承蒙香港人支持，取得亮麗的成績表。



日本命力在展覽中，推出一系列健康禮遇，設有多項優惠回饋入場人士，同時更有專業營養師駐場，免費提供PASESA心血管檢測及即場認知障礙風險評估 (MMSE)，為精彩老齡做好準備。



凡親臨展覽的顧客，可以六折優惠價購買 HK$298*「極品姬松茸」乙盒 （建議零售價：HK$750），或以優惠價 HK$238*選購「鯊魚素」乙盒（建議零售價： HK$630），每日限量 10 套，每人限購 1 盒，售完即止。



另外，來自瑞典、多達258項臨床報告驗證，連醫生都推薦的專利活得易益生菌繼續會來到展覽， 有效平衡腸道健康的「活得易益生菌」亦設有會場限定優惠，可以優惠價 HK$198*選購「活得易益生菌咀嚼片」乙盒（建議零售價：HK$380），每人限購 1 盒，數量 有限，售完即止。歡迎親臨會展 5G-D06。



*產品為指定批次。

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