順豐同城（09699.HK)：抓住中國即時零售機遇和互聯網本地生活趨勢，實現穩健增長



隨著疫情後中國經濟逐步復蘇，人均可支配收入和支出有望改善，人們對産品和服務的期望也越來越高。在各電商平台以各種大促手段誘導消費復蘇及流量釋放的背景下，即時配送服務的領導者順豐同城（09699.HK）憑藉其優質連鎖餐飲、第三方平台客戶，及其服務覆蓋網絡等創新運營模式優勢，上半年已做出勝過市場預期的成績，後續勢必迎來更多的市場發展機遇。同時，市場估計2023年下半年中國零售消費的逐步復蘇和穩定健康增長也將為順豐同城提供有力支持。

順豐同城今年上半年交出亮麗的成績表，收入近57.49億元（人民幣‧下同），較去年同期增長28.8%；公司擁有人應佔利潤達3,031.4萬元，扭轉了去年同期的1.44億元虧損狀態，表現更勝過市場共識原先預期的1,270萬元。

交銀國際早前的研究報告指出，2023年7 月實物商品網上零售額調整後同比增5%，吃類、穿類和用類商品分別累計增長8.7%、12%和9.5%，而同期線下接觸型消費如餐飲零售恢復更快，且此類消費快於其他品類的趨勢持續，加上同期快遞業務量估計同比增約8%，由於電商GMV好於該行原先預期，故該行預期2023年電商行業GMV將增12%，其中拼多多、快手及抖音的全年GMV增長更分別預估達27%、31%及43%。換言之，2023年平台規模化效應有望持續。

該行報告指出，即時零售行業主打本地化、即時化，餐飲外賣是最大品類，佔比逾80%，而非餐零售品類多樣，用戶下單頻次比餐飲低，但在傳統行業滲透率僅為8%，市場空間大，預計即時零售行業中長期市場規模可達1萬億元人民幣(下同)，較該行預測的2023年超5000億元規模，仍有翻倍空間，亦預期將帶動即時配送增長。故該行亦看好第三方即配會受惠於行業需求提升維持穩定增長趨勢，包括順豐同城等將會受惠。

順豐同城擁各行業優質連鎖客戶

事實上，從中期業績上可見，順豐同城作為一家即時配送行業的領軍企業，公司憑藉其豐富的經驗和卓越的服務質量，贏得了眾多用戶的青睞。集團憑藉其全場景業務模式和差異化網絡能力，高度契合餐飲和非餐行業商家的多樣化即時服務需求，如電商件的逆向物流業務和同城的倉店即配業務。2023年上半年，公司的茶飲收入較去年同期增長80%，醫藥、美妝、母嬰、寵物與珠寶等零售品類收入更增長超過100%。集團亦於上半年持續加深與藥師幫、自然堂及周生生等品牌商家的合作。

隨着中國本地生活市場的快速發展，線上平台通過線上線下融合，强化其對社會零售的影響力。集團積極抓住這一趨勢，加强與各類知名第三方平台如抖音、天貓超市、微信和滴滴快送合作，滿足多元化的需求。公司不斷拓展服務範圍，覆蓋更多的商圈和市縣，為商戶提供更好的使用體驗和高效的運營效率。有着順豐集團作為其後盾，通過其所建立高效的物流網絡和倉儲基礎設施，實現了跨區域、跨城市的快速配送，滿足消費者對商品及時送達的需求。同時，公司注重提升服務質量，通過持續改善線下履約體驗，為客戶提供優質的即時履約和生活服務。順豐同城通過引入智能化技術、提升運營效率和配送準確性，提高了客戶的滿意度和忠誠度，為公司未來的業務增長提供更多空間。

創新的運營模式優勢為集團帶來機遇

互聯網本地生活行業的快速發展為順豐同城帶來了新的機遇。隨著互聯網本地生活的滲透率不斷提升，配送服務的需求也呈現出加速增長的趨勢。公司憑藉其靈活性和定制化能力在配送平台服務方面與其他標準化配送服務商形成了顯著差距。通過差異化的服務和附加價值，順豐同城提升了客戶粘度和流量吸引力，成為公司目前的核心競爭力之一。同時，公司積極開展智能化技術的研發和應用，例如物流大數據分析、人工智能預測和路線優化等，以提高物流效率和運營成本控制。此外，公司還推出了一系列創新的配送服務，如無人機配送、甚至高校即配等，以滿足不同消費群對更快速、更便捷的配送方式的需求。這些創新的運營模式優勢使其在市場競爭中保持領先地位，為未來的發展奠定了堅實基礎。

中國零售消費逐步復蘇，穩定健康增長助力市場發展

隨著人們對産品和服務質量、品種、功能、便利性甚至配送到家優劣體驗的期望也越來越高，這將為順豐同城提供了市場發展機遇。特別是2023年下半年，中國零售消費有望逐步復蘇並保持穩定健康的增長態勢，將進一步助力順豐同城的業務擴張。順豐同城作為第三方即時配送行業的龍頭企業，將能夠充分利用市場機遇，滿足消費者餐飲以至非餐飲層面消費對物流配送的多樣化需求，提供更優質、更便捷的服務，進一步提升市場份額和品牌影響力。

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