華泰國際中期創收68.5億港元 穩坐中資龍頭券商地位

去年海外市場受加息浪潮影響，加大地緣政治局勢愈趨複雜，中資券商作為金融機構國際化的先鋒，遭遇不少挑戰，盈利及營收普遍呈下降趨勢。但在今年上半年，不少券商已站穩陣腳。他們重拾增長趨勢，亦體現香港的「橋頭堡」作用，與「走出去」的中資券商合作講好人民幣國際化的故事。



總結大型中資券商的國際業務，華泰國際於上半年的營業收入最多，達68.5億元，按年增長36%。中金國際及中信國際的營收都達到60億元規模，分別為60.1億港元和62.7億港元。在總資產方面亦呈三足鼎立之勢，上半年中信國際總資產為2760億港元，中金國際和華泰國際分別以1938億港元和1792億港元緊隨其後。國泰君安國際和海通國際上半年總資產分別為1028億港元和899億港元。



把握人民幣國際化機遇



在政策開放的背景下，這批中資券商都陸續壯大「出海」版圖，積極參與不同項目，助力人民幣國際化。例如華泰國際上半年拓展熊貓債、自貿債、點心債等人民幣債券業務，並參與香港交易所推出的港幣－人民幣雙櫃台模式；中金國際憑藉參與離岸人民幣債券市場建設，推動綠色及可持續發展債務融資，以拓展海外客戶群體；國泰君安國際成為「互換通」首批境外合資格參與方，亦在雙櫃台模式推出首日起向機構客戶提供做市服務。



財富管理成必爭之地



儘管宏觀環境具挑戰，券商財富管理業務仍有可觀增長，這項業務亦因此成為兵家必爭之地。例如中信證券國際推出新加坡財富管理平台，通過「客戶經理+投資顧問」的服務模式，加強高淨值客戶服務；海通國際不斷豐富產品選擇，包括打新基金及專戶等投資產品及服務。



而華泰國際則結合金融科技的優勢，不斷拓展新產品、衝擊新市場，提升差異化競爭力。華泰國際開發的全球投資APP「漲樂全球通」自上線以來累計下載量205.14萬，上半年財富業務毛收入同比增長50%。在境內「漲樂財富通」的成功經驗下，「漲樂全球通」正在持續提升用戶黏性，不斷優化平台功能和運營能力，通過強化產品實力、深化業務聯動、完善銷售管理體系，大幅提升財富產品銷量。



背靠母公司進行跨境聯動，亦是這批中資券商的一大優勢。華泰國際的股票銷售交易業務專注「現券+跨境主經紀商+QFII」一站式跨境綜合金融服務，以高 頻度及全業務鏈多觸角式服務提升客戶黏性。另外，又以全球協調人身份完成4單GDR發行項目，發行數量和發行規模均位居市場第一，保持了在GDR業務方面的龍頭優勢。



國際化布局 為客戶嫁接全球資源



以香港作重要基地再踏足全球，是中資券商走出去的共同目標。海通國際的新加坡團隊在積極推進外部資產管理（EAM）業務、華泰國際已完成新加坡子公司的業務牌照申請，上半年亦已獲新加坡金融管理局原則性批覆。根據華泰證券年報顯示，未來會更好服務中國客戶的境外拓展和國際投資者的境內投資，相信為「客戶嫁接全球資源」，也能代表全體中資券商的願景與機遇。

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