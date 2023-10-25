平安壹賬通銀行開業3周年 持續助中小企靈活調配資金 把握機遇拓展業務

在瞬息萬變的營商環境下，中小企業要擁有足夠營運資金，才能支持業務發展、拓展市場及保持穩定經營，加強控制現金流是中小企的必修課題。



作為香港最佳中小企虛擬銀行1 - 平安壹賬通銀行(PAOB)，成立3年以來，一直與中小企同行，致力透過金融科技及與業務夥伴構建生態圈，並針對行業的營運模式及融資需求推出合適的銀行服務，讓他們得以抓緊市場機遇。



一直致力發展中小企銀行業務的PAOB，深明開戶慢、融資難都會窒礙企業業務發展。故此，銀行成立3年時間，積極打破往過的限制，顛覆既有的融資格局，推出多項突破性的貸款服務，不但為中小企帶來嶄新﹑高效﹑靈活的銀行服務體驗，更滿足了他們長久以來一直被忽視的銀行服務需求。截至 2023年6月30 日，在PAOB已審批貸款的客戶中，有34%的中小企是首次獲銀行貸款，反映PAOB致力填補市場上中小企融資的缺口，實踐普恵金融承諾。



融易貸、企業循環貸款 助零售商戶資金輕鬆到手



PAOB除了為貿易中小企提供「壹易貸」貸款外，亦看準零售業的發展規模與潛力，為他們提供具靈活彈性的貸款服務，切合中小企不同需求。



其中，PAOB於5月分別與八達通及eftPay合作，讓PAOB先後推出「融易貸」和「企業循環貸款」，利用其金融科技優勢及合作夥伴的龐大商業數據大幅簡化貸款申請及審批流程，為中小型零售商帶來更便捷的融資服務。中小企申請「融易貸」無須遞交任何文件2 ，貸款審批過程最快可於 24 小時內完成3 ；貸款額最高為 50 萬港元，還款期長達 18 個月，資金可以快速到手。另外，「企業循環貸款」的申請人無須遞交任何文件4 ，貸款額最高為30 萬港元，還款期由1至3個月不等，並提供1年循環額度，客戶可在額度範圍內可多次隨時提取貸款，令周轉變得更輕鬆簡便，隨時隨地都可以擁有充足的現金流支持業務發展。



除以上的貸款服務外，PAOB也為其他行業以及初創的中小企設有「企業分期貸款」，提供最高500萬港元貸款額及最長60個月還款期，配合他們業務需要。



超卓金融科技 創多項第一



作為香港中小企的最佳拍檔， PAOB憑藉超卓的金融科技及穩健的業務策略，創下多項第一，獲得多項國際和本地的獎項，包括第一間中小企專屬的香港虛擬銀行、第一間以替代數據作為信貸審批基礎的香港虛擬銀行，以及第一間香港虛擬銀行參與由金管局牽頭成立的數據基建「商業數據通」，實力毋庸置疑。



此外，PAOB亦赢取多項國際和本地的獎項與殊榮，當中包括《彭博商業週刊 /中文版》金融機構大獎2023〈年度虛擬銀行 - 卓越大獎〉，以及連續兩年蟬聯《亞洲貨幣》雜誌〈2023年最佳銀行大獎 - 香港最佳中小企銀行〉，表彰其為中小企提供靈活、便捷的銀行服務，成績備受肯定。



3周年慶祝活動 可享高達15,000港元獎賞



為答謝各界支持，PAOB特別推出「中小企三周年現金獎賞計劃」，由2023年9月25日至 2023 年10 月31 日，中小企客戶成功申請並提取「壹易貸」或「企業分期貸款」，可享高達15,000港元5 的現金獎賞。



如有查詢，可致電PAOB 客戶服務熱線 3762 9900或瀏覽 www.paob.com.hk，了解更多！



提示：借定唔借， 還得到先好借！

1. 平安壹賬通銀行獲《亞洲貨幣》雜誌頒發「2023 年最佳銀行大獎 – 香港最佳中小企銀行」。

2. 客戶於貸款審批時只需提供香港身份證用於身份驗證並提交申請表。貸款放款前，客戶需要完成貸款文件簽署。

3. 完成申請後最快於一個工作天內批核貸款。

4. 客戶於貸款審批時只需提供香港身份證用於身份驗證並提交申請表。貸款放款前，客戶需要完成貸款文件簽署。

5. 優惠受條款及細則約束。合資格客戶需於2023 年9月 25日至 2023 年 10 月 31 日期間成功申請「壹易貸」或「企業分期貸款」並於2023 年11月 30日或之前提取貸款。現金獎賞只適用於港元並分一期或兩期等額發放。第一期的現金獎賞及第二期的現金獎賞將分別於合資格貸款之第六期及第十二期還款日後5至6個星期內存入合資格客戶之儲蓄賬戶。

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