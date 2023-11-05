OKLink受邀亮相，Fintechweek分享前沿合規解決方案實踐經驗

2023 Hong Kong Fintech Week 盛大開幕。 OKLink受邀參與Workshop與論壇環節，並帶來了全方位的合規解決方案的介紹。



在Workshop中，OKLink 高級產品總監Simon首先進行Onchain AML的詳細演示，該服務於 2023 年 9 月推出，具有兩個關鍵功能：



KYT（Know Your Transaction）了解您的交易，將地址與現實世界建立關聯， 監控充提幣交易風險、識別惡意地址並產生警報，滿足數位資產服務商 (VASP) 的合規與風控需求。 目前KYT已率先支援了Scroll、Base和Starknet等熱門鏈偵測的功能。



KYA（Know Your Address）知道你的地址，是一款面向政府、企業和個人用戶的大數據風險評估工具，可針對鏈上地址的風險類型進行識別、分析、計算和分類，並協助數位資產調查 ，初步篩選鏈上交易風險，從而提高數位資產透明度。



Simon表示：「目前鏈上交易面臨重重挑戰，相應的監管政策也正在逐步完善。傳統金融與Web3各具特色，但因為Web3去中心化的突出特徵，我們需要更多地關注匿名性、數據 體積、數據複雜程度等多個方面，從多個角度實現合規與安全。不同主體對合規和風控有著個性化的需求，因此Onchain AML允許用戶進行風險等級的自定義設置。」



在論壇環節中，Simon在發言中提到：「Blockchain Explorer 是每個人進入區塊鏈世界的門戶，涵蓋最廣泛的區塊鏈協議；鏈上AML RegTech 產品旨在為VASP 和進入加密領域的金融 機構降低業務風險。Chaintelligence SupTech 產品幫助監管機構追蹤資金流向和區塊鏈取證分析。」



談及RWA的趨勢，他認為：「長遠來看，RWA代幣化背後的主要驅動力DeFi具有許多傳統金融系統所沒有的優勢，包括消除中間商、 部分所有權、即時鏈上結算和24/7 交易和透明度等。而我們做的就是提供一整套Web3工具與服務，幫助金融機構進入web3 和RWA 領域。OKLink鏈上反洗錢監管科技產品旨在透過提供用戶路徑的整體視圖來增強金融機構進入虛擬 貨幣領域的能力並降低其風險。我們融合了有關虛擬貨幣法規、錢包地址標籤和實體關聯的人工智慧和OSINT 實施的前沿見解。」



同時，OKLink團隊的產品與商務經理也帶來了瀏覽器工具與Chaintelligence鏈上調查工具的分享。OKLink產品經理Selina介紹道：「透過使用OKLink這個智慧Web3數據平台，用戶可以依照地址、交易、區塊、代幣、ENS和專案自由搜尋資訊。 此外，我們也提供強大的API工具，目前限時免費開放，1 年可呼叫量高達 100 萬次，呼叫速率 5 次/秒。」

OKLink商務經理Sean直觀展示了Chaintelligence如何追蹤鏈上資產。 Chaintelligence（鏈上天眼）是鏈上調查領域的翹楚，且已擁有多個成熟的落地案例。

其中的合規分析工具可進行多維度鏈上分析，一鍵式位址挖掘、交易圖譜展示和 NFT 溯源，將鏈上可疑交易和實體資訊進行關聯，實現全面資料視覺化，讓調查分析從此零門檻。 態勢感知則是即時預警潛在鏈上風險事件。 透過多維度資料監測和歷史事件分析，建立安全監測模型和指標體系，播報異常數據，協助使用者及時採取應對措施。在香港Web3.0產業，科技推動了虛擬資產投資市場的快速成長，但另一方面，產業風險事件也接連發生。 在近期的香港立法會施政報告答問會上，行政長官李家超指出：「與詐騙受害人同一陣線，將對任何罪犯窮追猛打。」OKLink所提供的合規工具能夠響應這一號召，起到助力調查，以合規手段保護使用者權益的作用。



身為全球領先的Web3科技企業，OKLink始終對虛擬資產產業保持信心，並將用技術賦能商業創新，以合規科技為Web3生態築牢安全穩定的發展基座。 我們希望以技術賦能虛擬交易安全為軸心，聯合業界各方向香港監管機構、交易機構提供專業性的安全建設建議，為Web3.0發展中可能遇到的風險問題提供應對之策。



歐科雲鏈控股（1499.HK）作為香港乃至全球唯一一家深耕區塊鏈大數據且持續關注監管與合規科技的港股上市公司，能夠在推進虛擬資產交易安全合規進程中提供完善的技術 服務，促進香港Web3.0產業向安全與合規發展。



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