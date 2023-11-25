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香港環境卓越大獎 推動企業可持續發展

25/11/2023

 

香港環境卓越大獎 推動企業可持續發展

全球氣候變化影響各個地區，引致許多極端天氣問題發生，如更頻繁的熱浪和極端降雨事件、超級強颱風比例的增加、海平面上升、以至生態和環境失衡等。香港當然不能置身事外，社會各界要共同努力應對氣候變化問題，致力在2035年前把碳排放量從2005年的水平減半，並在2050年前達至碳中和。

企業作為推動經濟發展的重要力量，在應對氣候變化挑戰上亦扮演著重要的角色。越來越多本港企業積極關注環境保護管理，盡量減少業務對氣候的影響，並致力履行社會責任，除有利企業可持續發展外，亦為社會帶來正面的影響。

為嘉許具備卓越環境表現的企業機構，「香港環境卓越大獎」自2008年起頒發多個獎項，表揚企業在綠色治理上有傑出成就，並推動了許多重要的環境保護方案，例如早年鼓勵以虛擬會議代替出行兼減少碳排放，以及近年支持企業推動電動車充電方案等。「香港環境卓越大獎」成立十五周年，被譽為環保奧斯卡，其公信力毋容置疑，多年來凝聚企業動力，致力鼓勵機構把綠色概念引入工作間以至營運模式；企業努力的成果除了可以令他們在營運發展方面配合可持續發展，更可以提供更多機會予大眾透過與企業的互動，實踐低碳生活，做到「扭轉習慣一齊減碳」。

氣候變化對香港社會及經濟發展有深遠的影響，現歡迎企業夥伴、供應商和客戶參加「香港環境卓越大獎」，運用綠色創新思維，為保護環境出一分力，創造更綠色宜居的環境，讓大家一同受惠。

#香港環境卓越大獎 #HongKongAwardsforEnvironmentalExcellence #環境運動委員會 #環境及自然保育基金 #碳中和 #減少碳排放 #氣候變化 #可持續發展 #ECC #HKAEE #扭轉習慣 #一齊減碳

 

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