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立即報名: 2024年經濟前瞻及灣區機遇講座及陸叔灣區實地考察一日遊

21/11/2023

 

過去一年環球市場瞬間萬變，全球武裝衝突增加、各國飽受加息及通脹夾擊，世界局勢變化的速度急速。2024年是否「谷底反彈」的關鍵時刻？大時代下，投資者該如何自處？

由越秀地產主辦，經濟通支持是次講座，將邀請香港著名股評家及投資策略顧問 — 陳永陸先生，現場與大家分析最適合現階段市況的港股部署，以及一同捕捉大灣區的投資新機遇！陸叔更會親身帶你考察灣區具投資價值板塊，機會難逢，立即報名！

 

立即報名: https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=877
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活動一：《2024年經濟前瞻及灣區機遇講座》

日期：2023年12月9日（星期六）
時間：2:30pm – 4:00pm
地址：越秀地產香港展銷中心 - 灣仔軒尼詩道103號越興大廈5樓全層（灣仔地鐵站B出口）
嘉賓講者：陳永陸先生（香港著名股評家及投資策略顧問）
語言：廣東話
費用：免費

活動二：《陸叔灣區實地考察一日遊》

日期：2023年12月16日（星期六）
時間：8:00am – 6:00pm
目的地：廣州南沙
嘉賓講者：陳永陸先生（香港著名股評家及投資策略顧問）
語言：廣東話
費用：全免

集合時間及地點：7:30am尖沙咀中港碼頭1樓離境大堂閘前（8:00am中港碼頭出發至南沙港）
回程時間及地點：6:00pm南沙港碼頭出發至尖沙咀中港碼頭
（來回乘坐珠江客運高速船）

*活動詳情稍將會有專人與您聯絡
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立即報名！捕捉陸叔家獨家分享。講座設有問答環節，把握機會與專家交流心得！

*是次講座將以實體形式進行，成功報名的參加者將會在2023年12月9日之前收到電郵通知。

關於陳永陸先生
香港股市著名評論人及投資策略顧問。陸叔在金融界擁有超過四十六年經驗，是香港受歡迎及具權威的投資專家之一。

關於越秀地產
成立於1983年，1992年於香港上市（股票代碼：00123HK），是全國第一批成立的綜合性房地產開發企業之一、中國第一代商品房的締造者，也是中國第一家擁有香港房地產投資信託基金的內地房企。

 

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