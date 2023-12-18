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「易入息」延期年金計劃 (100%全保證)¹ 保證內部回報率提升至3.02%至3.3%² 自制長糧退休生活添保障兼可申請扣稅³

18/12/2023

 

香港生活成本高，若想退休之後生活無憂，最好就是「好天執埋落雨柴」。恒生保險推出的「易入息」延期年金計劃，會派發10年的保證年金入息兼有機會獲得稅務減免³，更具備人壽保險的功能，而且有多種供款模式，確保不同階段的客戶群組都有充裕退休保障。

交5年保費 享10年年金入息

年金是一種長期保險產品，幫助客戶把資金轉化為長期穩定現金收入，應對長壽所帶來的財務風險。而恒生「易入息」延期年金計劃，年金回報為100%全保證。投保人只要持續5年繳付保費，就能在50歲後享受到10年一共120個月的年金入息。

不要以為延期年金是即將退休或已經退休人士的投資專利，「易入息」延期年金計劃適合35至64歲的人士，投保人具備很大自由度，通過考慮不同供款方式、額度，揀選美元或港元去交付保費，再選出適合個人財務計劃的累積期（5年／10年／15年），通過投資令保單價值帶來增長，為客人退休後提供非常可觀的被動收入。

以會計師陳先生為例，他在40歲選擇了15年累積期、年繳保費38,003.2港元的計劃。在5年的保費繳付期內，他繳付的總保費為190,016元，之後該筆保費一直滾存，直到陳先生年屆55歲後的10年，他每個月都會有2,835元的保證年金入息，直接存入他指定的恒生銀行儲蓄戶口，內部回報率達到3.3%³。

夫婦分配年金保費 扣稅額最高12萬 

除了退休保障，投保延期年金還可就合資格延期年金保費申請延期年金扣稅²。在今個財政年度，基本免稅額為132,000元^，換句話說，在沒有其他供養父母、子女等免稅的情況下，年收入多於132,000元^這個數的打工仔就要繳稅。

「易入息」延期年金計劃已獲得保險業監管局認可為合資格延期年金保單⁴，納稅人可以就其合資格延期年金保費，申請延期年金扣稅，而年金的每個課稅年度扣稅額上限是60,000港元，以17%稅率計算，納稅人每課稅年度可最高節省10,200元稅款。如已婚夫婦兩人均為納稅人及有應課稅入息，可用已繳合資格延期年金的保費合併申請延期年金扣稅³，每個課稅年度可申請的年金免稅額上限高達港幣120,000元^。

人壽意外保障齊備 毋須驗身

而年金作為一種保險產品，亦提供人壽及意外身故保障。在延期年金保單生效期間，一旦受保人不幸身故，保單指定的受益人將可獲取一筆過身故賠償，以減輕受益人可能面對的財政負擔；如受保人在80歲前不幸因意外身故，除身故賠償外，受益人更可額外獲得意外身故保障，金額相等於年金計劃的已繳總保費。與其他人壽保險不同的是，「易入息」延期年金計劃申請人毋須驗身，也不需要提交過去的核保紀錄、職業、健康及財務狀況，只要符合計劃的申請要求，就會保證受保。

「易入息」延期年金計劃現時可以經網上投保，投保成功後，保單會郵寄至投保人於恒生銀行預設的通訊地址，投保人亦可透過登入恒生個人e-Banking，隨時隨地管理、查詢保單資料，整個投保過程，以及管理保單步驟，都更為簡單便捷。計劃詳情及投保細則請參閱：https://bit.ly/47kVW3z

^ 資料來源自香港政府一站通之免税額款額

 

1. 「易入息」延期年金計劃 (100%全保證) 由保監局認可成為合資格延期年金保單。然而，保監局之認証並不等如對該保單作出推介或認許，亦不是對該保單的商業利弊或表現作出保證，更不代表該保單適合所有保單持有人，或認許該保單適合所有個別保單持有人或任何類別的保單持有人。本保單受保監局認証，惟此認証並不表示官方推介。保監局不會就本產品冊子之內容負責或就其準確性或完整性作出法定陳述，亦明確表示概不就因本產品冊子之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。
2. 此內部回報率取決於你所選擇的累積期及保費繳付模式。
3. 本產品為合資格延期年金保單並不表示閣下可就為本產品所支付的保費作出稅務扣減。本產品作為合資格延期年金保單是基於產品的特點以及獲得保監局的認證，而不是閣下自身的狀況。閣下亦必須符合由稅務條例所訂的資格條件及香港特別行政區政府稅務局所發出的任何指引，才能就有關保費申請稅務扣減。本產品所提供的任何稅務信息僅供參考，閣下不應僅根據此類信息做出任何與稅務相關的決策。請注意可作稅務扣減之保費為扣除任何推廣優惠(如折扣、保費豁免等)後所支付的淨保費，實際稅務利益會根據閣下自身的狀況(如薪金收入、應評稅利潤等)而有所不同。如閣下有任何疑問，請務必諮詢專業稅務顧問。請注意稅務的法例、法規或詮釋可能會有所變化，並可能影響相關的稅務優惠，包括稅務扣減的合資格條件。恒生保險並不會承就稅務的法例、法規或詮釋的任何改變以及其相關影響而向閣下作出通知。有關適用於合資格延期年金保單稅務優惠的進一步資料，請參閱www.ia.org.hk。
4. 「易入息」延期年金計劃 (100%全保證) 由保監局認可成為合資格延期年金保單。然而，保監局之認証並不等如對該保單作出推介或認許，亦不是對該保單的商業利弊或表現作出保證，更不代表該保單適合所有保單持有人，或認許該保單適合所有個別保單持有人或任何類別的保單持有人。本保單受保監局認証，惟此認証並不表示官方推介。保監局不會就本產品冊子之內容負責或就其準確性或完整性作出法定陳述，亦明確表示概不就因本產品冊子之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。

受條款及細則約束，退保或會招至損失，請注意相關產品風險及信貸風險。
 
有關詳細條款及細則，請參閱保單。
 
以上資料由恒生銀行提供。上述人壽保險計劃由恒生保險有限公司承保。恒生保險有限公司已獲香港保險業監管局授權經營，並受其監管。恒生銀行為恒生保險有限公司之授權保險代理商，而有關產品乃恒生保險有限公司而非恒生銀行的產品。如閣下於銷售過程或處理有關保險產品交易時與恒生銀行產生合資格爭議（定義見有關金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），恒生銀行將與閣下進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關保險產品的合約條款的任何爭議，則請閣下與恒生保險直接解決。 

 

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