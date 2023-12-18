  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

順豐同城上市兩周年逆市發圍內有乾坤？

18/12/2023

 

不經不覺，順豐同城(09699)迎來上市兩周年，由2021年年底敲響了港交所的上市鐘，到2023年中成功逆勢扭虧，迎來了「盈利拐點」，從「第三方即時配送第一股」到「即時物流盈利第一股」，順豐同城在複雜的競爭環境中突圍而出，前後只花了兩年時間。這既存在即時零售風口、用戶規模擴大等因素，但更值得大家注意的是，公司本身於商業戰略上的正確思考，以及戰略部署上的有效實行，亦解答了箇中原因。

過去兩年，即時配送市場爆發式增長，2022年即時配送訂單量突破400億單，用戶規模突破7.5億。隨之而來的是競爭形勢不斷變化，龍頭品牌由競爭走向競合。順豐同城的第三方定位顯得更具長期價值，因其服務場景豐富，靈活性高，能有效配合目前的供需趨勢，順豐同城這兩年與不少流量平台達成合作，如成功與抖音、阿里、微信、滴滴快送等達成戰略合作，同時也成爲美團等企業的合作夥伴，便是其中一個例子。而順豐同城亦憑藉其第三方定位，加上其既有的規模優勢，一直保持高增長，成為了行業中首家實現盈利的企業。

今年上半年，順豐同城逆勢扭虧，據官方財報，順豐同城2023年上半年收入57.49億元，同比增長28.8%；毛利率大幅提升至6.7%，毛利約為3.83億元，實現凈利潤0.3億元，首次扭虧為盈，且均創歷史新高。實際上，自上市以來，順豐同城業績就一直持續改善，股價和市值近期也逐步回歸，持續傳遞成長積極性。

行業方面，中國物流與採購聯合會預測，到2025年中國即時配送行業訂單量，將達到793億單。即時配送行業整體處於快速發展路線上。近年來，為了推進行業發展，政策扶持力度也逐步加強。《「十四五」現代物流發展規劃》指出，要加強系統謀劃和總體部署，以進一步促進即時配送健康有序發展。

而隨著「懶人經濟」的興起，即時配送訂單已經從「送餐」昇華至「萬物皆可送」。順豐同城的服務全面覆蓋餐飲、零售、電商、服務等四大場景，迅速承接需求。加上背靠母公司順豐集團，順豐同城在品牌上有著得天獨厚的優勢，經過二十多年的發展，順豐「又快又好」的形象早已深入民心，品牌形象輻射至順豐同城身上，助其以更低成本拓展更多客戶。

縱使港股市場今年表現未如人意，順豐同城亦於年內積極佈局，以提振市場及投資者的信心。先於今年7月份完成4.51億H股轉換，成為新規後首批全流通港股。事實上，H股全流通可有效推動股份流動性及換手率，長遠有利公司發展及股東利益。隨後順豐同城又於10月份發公告，計劃斥資最多2億港元回購H股，進一步向市場傳遞積極信號，表明順豐同城對其業務的信心。

交銀國際報告早前，指出，即時配送行業增量需求大及第三方即時配送平台在個性化多樣化配送需求下，順豐同城應可繼續獲取市場份額，橫向對比物流行業0.5倍平均市銷率，順豐同城股價有回升空間，維持順豐同城目標價11.7港元，重申買入評級。

經歷上市兩年在即配業務的深耕後，順豐同城借助獨立第三方的定位、全場景業務結構和持續深化的科技、生態能力，走出了一條與眾不同的道路，在其第三方即配定位的獨特戰略之下，順豐同城得以面向新消費市場，展開了幾乎「無孔不入」的滲透，助推新消費物流服務的高質量發展。隨著可見將來，內地繼續着力擴大內需消費等政策利好，即配市場需求隨之日益增長下，再加上用戶心智及體驗日趨習慣及成熟後，順豐同城有望迎來新一輪的爆發。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

02318

中國平安

33.200

異動股

00881

中升控股

17.160

異動股

03347

泰格醫藥

33.450

更多市場動向

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02318 中國平安
  • 33.200
  • 00881 中升控股
  • 17.180
  • 03347 泰格醫藥
  • 33.500
  • 08315 長城匯理
  • 0.084
  • 00268 金蝶國際
  • 10.080
股份推介
  • 00008 電訊盈科
  • 4.150
  • 目標︰$4.80
  • 00151 中國旺旺
  • 4.620
  • 目標︰$4.86
  • 01038 長江基建集團
  • 43.100
  • 目標︰$52.00
  • 02343 太平洋航運
  • 2.590
  • 目標︰$2.60
  • 00506 中國食品
  • 2.870
  • 目標︰$2.90
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.050
  • 00700 騰訊控股
  • 310.000
  • 00005 滙豐控股
  • 60.200
  • 00001 長和
  • 41.050
  • 03690 美團－Ｗ
  • 82.950
報章貼士
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.710
  • 目標︰--
  • 00321 德永佳集團
  • 0.970
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 38.100
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

18/12/2023 14:32  【香港政情】李家超北京述職，據報將與習近平會面

18/12/2023 12:12  恒指半日跌158點報16633，信義光能中生製藥齊挫逾5%

18/12/2023 12:06  《午市前瞻》大市氣氛轉好望試50天線，商湯較負面難持有

18/12/2023 11:59  《中國要聞》新農業品牌「一米八」亮相，螞蟻前CEO任董事長

18/12/2023 11:21  《股語有云－古添力》中車組基金投資新科技，長線上望4.8銀

18/12/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒６３億元，買中海油沽騰訊

18/12/2023 08:29  【大行炒Ｄ乜】創科獲花旗調升目標價逾９％，摩通跟進信義系股份

15/12/2023 10:12  《嚟緊炒Ｄ乜》附屬發Ａ股集資拓展，微創醫療中短線目標１４銀

18/12/2023 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８０２３，兩周拆息較上日飆至５﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「小作文」風波暫平，直播帶貨流量密碼
人氣文章

新聞>香港要聞

財政預算案展開諮詢，陳茂波料財赤過千億需管控開支
人氣文章

新聞>中國故事

《京城近觀》四合院拆遷一夜暴富神話不再，老居民：不願搬
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

天氣轉涼｜凍喇！天文台預告發入冬第一個寒冷天氣警告！周六市區急降11度！周日分區氣溫最低得7度？平安夜凍唔凍？即睇未來9日天氣預測
人氣文章

Foodie What’s On

深圳美食2023｜小紅書推介深圳Omakase！最平¥198食到！海膽控必食吞拿魚海膽熱狗 / CP值高紅酒鵝肝吞拿魚壽司 / 網民大推醬油海苔味Gelato
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

談中央經濟工作會議
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

聖誕派對穿搭提案！Love, Bonito 節日系列單品：簡約閃亮連身裙、露肩剪裁Tube Top，輕鬆成為時尚焦點！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

關於分手：「為了將來」、「尊重你決定」，面對分離只懂逃避，是一種感情軟對抗？
人氣文章

Sex & Love

周海媚逝世：和呂良偉的短暫婚姻、多年不婚不生？最美周芷若：「沒有愛情，也能活得很開心」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會麻油 | 消委會測試35款芝麻油／芝麻粉／芝麻醬！「冠益華記」芝麻油塑化劑超標79倍！淘大檢出基因致癌物超歐盟標準！$17.9Topvalu媲美$189貴價貨！即睇總評分
人氣文章
胃藥藥效不足大件事！膝痛婦服用止痛藥後胃出血穿30個洞！邊種藥與胃藥同服會減吸收率？服藥次序要留心
人氣文章
搭飛機旅遊小心！空少爆噁心內幕︰點咖啡飲隨時飲廁所水？機艙5大含菌量最高位置曝光！搭長途機易染皮膚病？專家警告6大上機不宜衣著
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2023 15:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2023 15:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2023 15:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/12/2023 15:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章FOCUS18/12/2023
【FOCUS】「小作文」風波暫平，直播帶貨流量密碼
人氣文章香港要聞18/12/2023
財政預算案展開諮詢，陳茂波料財赤過千億需管控開支
人氣文章中國故事18/12/2023
《京城近觀》四合院拆遷一夜暴富神話不再，老居民：不願搬
人氣文章財經熱話18/12/2023
商湯創始人湯曉鷗病逝，股價急插創上市新低可博反彈？
人氣文章市場動向18/12/2023
「易入息」延期年金計劃 (100%全保證)¹ 保證內部回報率提升至3.02%至3.3%² 自制長糧退休生活添保障兼可申請扣稅³
人氣文章財經熱話18/12/2023
《午市前瞻》大市氣氛轉好望試50天線 商湯較負面難持有
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金