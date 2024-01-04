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多元資產策略 一站式捕捉印度股債市場機遇

04/01/2024

 

近年印度市場大放異彩，在過去不到三年內，印度交易所上市的公司市值膨脹了一萬億美元，及至上月印度股市的總市值更突破四萬億美元，穩坐全球第五大股市之位¹。事實上，當地股市在2023年上升逾17%²，再次為投資者帶來豐盛的成果。

印度股市表現亮麗，實在有其原因。由於歐美利率處於高位，近年不少國家都面對衰退威脅，印度卻完全置身事外，經濟保持強勁增長。估計在2024年財政年度，印度的GDP增長為6.3%，遠高於全球平均的2.9%³。目前印度是全球第五大經濟體，IMF更預測印度有機會最早於2027年躋身全球第三大經濟體⁴。

 

三大力量支撐經濟起飛
何以近年印度經濟快速起飛？首先，印度坐擁全球規模最大的年輕勞動力。印度是全球人口最多的國家，且該國的中位數年齡僅29歲⁵，其人口紅利將提供源源不絕的勞動力。

其次，印度政府積極推行改革，例如下調企業利得稅，使經濟發展更具活力；當局又推出高達325億美元的印度投資獎勵措施，以振興當地的半導體、能源轉型、加強出口及推動入口替代等。

第三，是印度的經濟增長動力相當多元化，其增長前景因而更可持續。一方面，印度近年的製造業日益發達、多個基建項目紛紛上馬；另一方面，其數碼轉型進展亦不俗，數碼支付交易相當普及。

多元資產 囊括印度不同機遇
那麼投資者應如何捕捉印度投資市場的機會？滙豐投資管理認為，以多角度涉足印度的股票及債券市場，將可以更靈活地搜羅當中的機會，同時做好風險管理。

說到投資印度，投資者或會首先聯想起當地股市──過去三年以來，印度國家證券交易所（NSE）Nifty 100指數的年度化回報高達12.6%⁶，是全球表現最優異的股市之一，領先美國及新興市場。相較之下，印度債券較受忽視。但數據反映，印度十年期國債的收益率高達7.3%，可謂一眾主要經濟體之冠，遠高於美國（4.3%）及中國（2.7%）⁷。事實上，過去五年印度國債及印度美元投資評級企業債券的表現均優於新興市場及環球同儕⁸。

隨著印度在國際金融舞台上的角色日益重要，外資對該國的債券市場也愈來愈感興趣。印度債券將於2024年6月起獲納入一系列摩根新興市場債券指數之中，預計涉及的市場總值高達3,300億美元⁹，換言之，未來料將有龐大資金流入印度債券市場。

長遠而言，印度的增長前景正面，但每年跑出的資產都不同，例如在2017年，印度小型股票以68.7%¹⁰成為當地表現最好的資產類別，而在隨後兩年，就以印度政府債券及印度高收益債券領先市場。對於投資者而言，與其押注在某一類印度資產，倒不如在不同的印度資產中尋找機會。因此，滙豐投資管理相信，一個包括印度大、中、小型股票，以及不同評級債券的一站式多元投資組合，將有助於降低投資相關性、從而提高風險調整後回報。

滙豐投資管理 投資印度30載
滙豐投資管理在印度市場深耕細作幾近30年，是投資印度的專家。截至2023年8月，旗下管理的印度資產高達147億美元，而且其印度投資團隊分駐印度孟買、香港及新加坡，是少數擁有在岸及離岸印度團隊的資產管理公司，有助投資者發掘印度鮮為人知的投資機會。

 

了解更多: https://bit.ly/3vnOxTh

 

_________________________
¹ 資料來源：彭博，數據截至2023年12月5日。
² 資料來源：印度Sensex指數，印度孟買證券交易所，數據由2022年12月30日至2023年12月18日。
³ 資料來源：國際貨幣基金組織《世界經濟展望》資料庫，數據截至2023年10月。
⁴ 資料來源：國際貨幣基金組織《世界經濟展望》資料庫，數據截至2023年10月。
⁵ 資料來源：World Data，數據截至2023年10月。
⁶ 資料來源：MSCI、滙豐投資管理，數據由2020年11月30日至2023年11月30日；價格表現以美元計算。使用的指數：印度：NSE Nifty 100指數，美國：MSCI 美國價格回報美元指數，新興市場：MSCI 新興市場指數。
⁷ 資料來源﹕彭博，2023年11月。
⁸ 資料來源：Markit、摩根大通、富時指數、彭博，數據截至2023年11月30日。
使用的指數：政府債券：新興市場 – 摩根大通新興市場政府債券環球多元綜合指數（美元非對沖）；環球 – 富時世界國債指數（WGBI）（美元）；印度 – Markit iBoxx ALBI印度總回報指數（非對沖）。投資級別企業債券：新興市場投資級別企業債券 – 摩根大通新興市場優質企業債券多元化指數；美國投資級別企業債券 – 洲際交易所美國銀行美國企業債券指數；印度美元投資級別債券 – Markit iBoxx美元亞洲（日本除外）印度投資級別債券；環球投資級別債券－彭博環球綜合指數。
⁹ 資料來源：摩根大通，截至2023年9月21日。
¹⁰ 資料來源：彭博、滙豐資產管理。數據截至2023年9月。使用的指數：小型股：Nifty小型股250總回報指數（美元）；大型股：Nifty 100總回報指數；印度當地貨幣債券：摩根大通新興市場政府債券印度指數（美元非對沖）；印度美元高收益企業債券：洲際交易所美國銀行新興市場高收益企業債券綜合印度發行人指數；印度美元投資級別企業債券：洲際交易所美國銀行投資級別新興市場企業債券綜合印度發行人指數。

____________________________
重要資訊
本文件只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本文件的人士的具體投資目標、財務狀況和特別需求。在此表達之意見可因應情況修改而不作另行通知。本文件並非銷售文件，且不構成建議、要約出售或招攬購買或認購任何投資。本文件所載任何預測、預計或目標僅供説明用途，且並非任何形式的保證。滙豐環球投資管理（香港）有限公司（「滙豐投資管理」）就預測、預計或目標未能達成概不承擔任何責任。本文件內的資料乃取自滙豐投資管理合理地相信可靠的來源。然而，無論明示或暗示，滙豐投資管理不保證、擔保或代表本文件內該等資料的準確性、有效性或完整性。投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。詳情請參閱銷售文件，包括風險因素。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。版權 © HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited （滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2024。版權所有。本文件由HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited （滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。

 

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