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Zero Finance全力協助打擊網絡詐騙，提供安全可靠的貸款和支付服務，X Wallet為全港首個兼備A.I.審批貸款及先買後付的手機應用程式

16/01/2024

 近年，香港的網絡詐騙層出不窮，而且案件數量增幅驚人，零在金融香港有限公司(「Zero Finance」)致力保障客戶的網絡安全，近日就網絡安全及科技罪案調查科於2023年6月發起代號為「SMASHSCAM」的反詐騙行動提供調查協助，為這次行動的成功做出了重大貢獻。

Zero Finance與香港警方攜手合作打擊罪案，全力協助香港警方偵破科技罪案。於2022 年 9 月至 2023 年 7 月期間，其中一個詐欺集團利用人工智能提出 90 筆貸款及 54 份銀行開戶申請，最終批出了20 萬元的貸款。Zero Finance提供了針對該集團提出的可疑貸款申請的關鍵情報，使香港警方能夠迅速識別該集團的核心集團成員並成功破案。

 

Zero Finance集團反欺詐團隊成功協助香港警方偵破網絡科技罪案，並獲頒發感謝狀。


香港警務處網絡安全及科技罪案調查科於2023年11月24日與Zero Finance集團風險控制團隊進行了針對案情的深入交流，並對零在金融的自研風控管理系統進行了肯定，更獲香港警方現場頒發感謝狀及讚揚Zero Finance的協助，對於保護客戶的網絡安全不遺餘力。

Zero Finance十分重視客戶的私隱和網絡安全，為了提高大眾對網絡騙案的意識及警覺性，除了提升平台的網絡安全之外，更向客戶發放慎防網絡詐騙的短訊提示，呼籲客戶提高警覺，盡力防止罪案發生，保障客戶免受不必要的損失。未來Zero Finance將會繼續提升金融科技技術，與同行一起共同提升香港網絡安全與科技進步，共建一個更加安全及可靠的金融科技環境，打造香港成為環球金融科技樞紐。


X Wallet高精準的A.I.系統打擊欺詐
Zero Finance旗下產品X Wallet為全港首個人工智能(「A.I.」)審批貸款的手機應用程式，X Wallet採用自主研發A.I.和風險控制技術，藉其領先市場的A.I.科技優勢，只需掃瞄香港身份證及進行人臉識別，依靠高精準的面部識別技術，便可區分臉容真偽，做到真正零人手審批，5秒內即刻知道審批結果，而且是24/7 FPS即時自動過數，消除了與傳統借貸申請相關的耗時的文書工作和流程，為用戶提供簡化、無壓力的借貸體驗，使他們能夠以私隱、快捷、安全地方式獲取資金。
 

 Zero Finance集團反欺詐團隊與香港警務處網絡安全及科技罪案調查科就網絡科技罪案進行深入交流。  

 

X Pay加強支付驗證，防範詐騙罪犯
此外，Zero Finance於今年6月初首推全新「先買後付」功能X Pay，為本地消費者提供創新的購物體驗。 「先買後付」消費模式在後疫情時代日趨普及，消費者自由選擇綁定不同的信用卡/扣賬卡後，透過X Pay在合作商戶消費可分3期免息付款。X Pay的智慧風控系統採用安全驗證措施「動態3D 認證」，要求客戶在網上購物以扣帳卡或信用卡付款時進行額外認證步驟，不單止提高交易成功率，更確保只接收來自合法客戶的銀行卡付款，以確保提升安全和嚴格認證，客戶可以安心及即時買到心頭好和所需商品，感受安全的網上購物體驗。

Zero Finance 不斷進化的自研金融科技
多年以來，Zero Finance一直不遺餘力地投入推動金融科技的邊界，並在自主研發多個A.I.模型方面取得重要突破，透過對客戶各類資訊進行即時分析與計算，我們不斷提昇在業界的技術實力。我們的A.I.模型能夠精準識別高風險群體，實現及時的人工干預，有效發現潛在的詐欺風險。此外，我們自主研發的決策引擎能夠快速且靈活地處理各種狀況，以最大程度地保障顧客體驗與風險防範。這些技術的廣泛應用使得Zero Finance得以為客戶提供高效快速的服務，並在業界扮演領先的角色。

零在金融香港有限公司
零在金融香港有限公司(「Zero Finance」)一直致力於提升A.I.和機器學習的算法能力，緊貼市場需求，根據用戶和商家的需求打造符合本港市場的金融科技解決方案，致力於為客戶提供最佳體驗的同時確保客戶個人信息和資產安全。有關Zero Finance的詳情，請瀏覽 https://www.zerofinance.hk/zh。

 


資料由客戶提供

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