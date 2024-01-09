差異化優勢奠定現製飲品領軍地位 蜜雪冰城啟動香港IPO





在城鎮化持續推進、現製飲品消費的日常化、連鎖化率不斷提升的推動下，現製飲品行業獲得快速增長，特別是中國和東南亞現製飲品市場，呈現出規模大、增長加速等特點，成為備受矚目的黃金賽道。1月2日，全球領先的現製飲品企業——蜜雪冰城股份有限公司（下稱「蜜雪冰城」或「公司」）正式向香港聯交所遞交A1招股書，擬在香港主板上市，美銀、高盛及瑞銀集團擔任聯席保薦人。



蜜雪冰城一直專注於打造高質平價的現製飲品，從品牌、產品開發、供應鏈體系建設及加盟商運營管理等多個維度出發，構築護城河壁壘，奠定行業龍頭地位。截至2023年9月30日，公司通過加盟模式發展的門店網絡擁有超過36,000家門店，覆蓋中國及海外11個國家。2023年前九個月，公司的門店網絡共實現出杯量約58億杯。根據灼識諮詢的報告，按照截至2023年9月30日的門店數及2023年前九個月飲品出杯量計，公司是中國第一、全球第二的現製飲品企業。



供應鏈體系業内出衆 產品研發持續助力品牌發展



緊抓發展機遇，蜜雪冰城持續運用創新思維，全面提供高質平價的產品和服務，打造了差異化競爭優勢，在眾多飲品企業中脫穎而出。



一方面，公司高度數字化及大規模的供應鏈覆蓋採購、生產、物流、研發和品質控制等核心組成部分，擁有業内最大和最完整的端到端供應鏈體系，這也將公司從根本上與同行區別開來。



供應鏈方面，蜜雪冰城不僅有覆蓋全球六大洲、35個國家的採購網絡，同時，還擁有河南、海南、廣西、重慶、安徽五大生產基地，年綜合產能約143萬噸。截至2023年9月30日，根據灼識諮詢的報告，公司已經成為現製飲品供應鏈領域中生產品類最全和規模最大的企業。在配送網絡方面，蜜雪冰城亦具備領先優勢，公司的配送網絡覆蓋了中國31個省份、自治區、直轄市，約300個地級市、1,700個縣城和3,100個鄉鎮，其覆蓋廣度和下沉深度為行業內最高。



另一方面，蜜雪冰城也通過持續地創新性研發，在滿足不同消費需求的基礎上，實現公司品牌進一步推廣。據悉，蜜雪冰城研發的核心優勢在於應用研發與基礎研發緊密銜接，其擁有糖、奶、茶、咖、果、糧、料七大品類整體性研發能力的協同優勢。因此蜜雪冰城不僅在核心飲品食材的研究上領先於行業，且能夠持續不斷為消費者推出高質平價的現製飲品，鑄就優良口碑。



通過供應鏈體系打造及產品創新，消費者對公司品牌粘性和忠誠度不斷提升，助力蜜雪冰城實現規模化、可持續的發展，為其在全球範圍内的拓展夯實基礎。



堅持可持續發展戰略 品牌形象深入人心



值得一提的是，作爲行業領先的現製飲品企業，蜜雪冰城在實現自身發展的同時，秉持長期可持續的理念，積極承擔企業責任，在創造就業、產業助農、綠色發展和社會公益等方面不斷投入，為社會作出貢獻。



就業方面，於2022年，蜜雪冰城在國內創造或支持約50萬個就業崗位，包括從產業鏈上游的農產品採購到生產、物流，再到終端加盟門店。同年，公司的農產品採購帶動全國約11萬家農戶增產創收，實現產業助農目的。此外，蜜雪冰城亦貫徹低碳、綠色、環保的經營理念，持續優化飲品包材等以實現環境保護、降碳節能、精益生產。



綜合看來，蜜雪冰城不斷加强供應鏈體系的建設、同時積極推動產品研發，致力於成爲長期可持續發展的綠色企業，造福社會，獲得了消費者的廣泛認可，品牌形象深入人心。未來，蜜雪冰城將把握時代的變化，繼續踐行可持續發展，打造全球化的百年品牌。





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