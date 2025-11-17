  • 會員
AEON「稅．貸易」稅務貸款｜賞高達HK$12,000現金回贈#

17/11/2025

AEON「稅．貸易」稅季貸款｜賞高達HK$12,000現金回贈#

 

咁大件事冇人講！？AEON「稅．貸易」稅務貸款實際年利率低至1.27%*，再賞高達HK$12,000#回贈，投資理財無後顧之憂！

 

稅季又到，相信不少朋友已經收到稅務局的「綠色炸彈」，無論稅款多少都好，稅單一來，資金周轉就變得綁手綁腳。AEON稅．貸易即時助你靈活周轉，除了利息超低，更有現金回贈，讓你交稅無壓力，真正做到「稅」後仍有餘裕繼續增值資產！交稅大丈夫！

 

特低利息　慳息慳到盡　實際年利率低至1.27%*

 

在高息環境下，借錢成本高企，但AEON稅．貸易打破常規，月平息低至0.14%，實際年利率更低至1.27%*起。相比一般信用卡分期或私人貸款，這利率簡直是「慳家」級別！想像一下，你借錢交稅，利息支出最小化，等於間接為你的投資組合省下更多本金。舉例來說，以HK$1,000,000貸款額及24個月還款期計算，利息總額極低，讓你輕鬆還款之餘，還能專注市場機會，避免錯失股市波幅或投資新股上市。

 

高額貸款靈活運用　最高HK$1,000,000或月薪18倍

 

無論你是想清稅後立即投資新股，還是應付其他突發開支，AEON稅．貸易提供高達HK$1,000,000或月薪18倍的貸款額（以較低者為準），資金運用自由度高。作為投資者，你可以將多餘資金投放心水股票或ETF，追求長期增長。還款期選擇多樣，包括6、12、18或24個月，全期免手續費，提早清還更無罰款，讓你根據市場走勢靈活調整財務計劃，真正做到「借得精明，還得自在」。

 

推廣期內賞高達HK$12,000現金回贈# 

 

好消息不止於低息！由即日起至2026年3月31日，成功申請AEON稅．貸易及提取指定金額及還款期，可享高達HK$12,000現金回贈#，讓你的稅務支出瞬間變得划算。足夠你去個旅行同食餐好慶祝一下，或直接投資增值。回贈金額視乎貸款額而定，但作為理性投資者，更靈活的資金安排，無疑為財富增值提供更多可能性。

 

全程毋須露面^　24/7即時過數　申請超方便

 

投資市場爭分奪秒，AEON深知此道。AEON稅．貸易申請過程極其便捷，全程可透過「AEON 香港」手機App辦理，毋須親身到分行（須符合相關信貸條件及提交證明文件，如身份證、稅單、入息證明等）。成功批核後，貸款金額透過「轉數快」24/7即時過數至指定銀行戶口，資金秒到手，讓你即時交稅或捕捉投資時機，絕不延誤。

 

申請渠道：

-「AEON 香港」手機App^

https://app.aeon.com.hk/aFGQ/applyloan

- AEON 網上申請 

- AEON 貸款專線：2239 9000

- AEON 各分行

- WhatsApp（真人応援）：https://bit.ly/3X1nAP8

- 了解詳情及申請：https://bit.ly/4oNrbNJ

 

#客戶必須符合AEON相關信貸條件（包括指定貸款額及還款期）。
*只適用於貸款金額HK$300,000或以上；已包括適用之現金回贈。
^只適用於「AEON 香港」手機App。

以上優惠受有關條款及細則約束。

 

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介。

查詢及投訴熱線：2895 6262

放債人牌照號碼：1438/2025

AEON信貸財務（亞洲）有限公司

 

（以上優惠須符合AEON相關信貸條件，如有爭議，AEON保留最終決定權。利率及回贈以最終批核為準。）

 

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

