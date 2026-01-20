  • 會員
【專訪】聯博：美元轉弱啟動新興市場「重估潮」　股債互補　捕捉減息與AI機遇

20/01/2026

隨著聯儲局重啟貨幣政策寬鬆週期，美元走勢轉弱，令新興市場資產隨即展現強勁的反彈潛力。面對此輪由貨幣政策轉向引發的「重估潮」，投資者應如何部署？聯博新興市場股票主管Sammy Suzuki在專訪中，親自拆解為何今年是新興市場的轉捩點，以及如何透過「股債互補」的獨特配置，同步捕捉新興市場的投資與AI科技浪潮的相關機會。

 

【專訪】聯博：美元轉弱啟動新興市場「重估潮」　股債互補　捕捉減息與AI機遇

聯博新興市場股票主管Sammy Suzuki表示新興市場長期被低配的局面或將逆轉。

 

美元轉弱成新興市場反彈的關鍵催化劑

 

回顧過去十多年，新興市場表現一直落後於美股，導致不少投資者習慣看淡新興市場。然而，情況自去年開始出現逆轉，MSCI新興市場指數表現亮眼。Sammy Suzuki在訪問開首便直言不諱，指出過去數年投資者對新興市場的負面情緒已達致頂峰，並普遍低配（Underweight）新興市場，但反而造就了極佳的入市門檻。

 

Sammy進一步解釋，除了企業盈利展現韌性外，最核心的驅動力來自美元週期的逆轉：「歷史數據告訴我們，美元走弱與新興市場跑贏大市具有極強的相關性。當前美元估值昂貴，加上美國財政赤字高企及政策不確定性，『美元例外論』正在減退。」他強調，新興市場央行在本輪貨幣政策週期中表現出極高的主動性，比聯儲局更早啟動應對措施，令新興市場貨幣的波動性顯著低於以往週期，並為資產價格提供了有力支撐。

 

【專訪】聯博：美元轉弱啟動新興市場「重估潮」　股債互補　捕捉減息與AI機遇

Sammy Suzuki形容部份亞洲的硬件製造商為賣「金鏟子」的公司。

 

股票策略：尋找亞洲在AI供應鏈中的「甜蜜點」

 

談及近年最熱門的AI（人工智慧）話題，投資者的目光往往集中在美國的科技巨頭身上，但Sammy提醒，新興市場在AI價值鏈中扮演著不可或缺的角色，尤其是亞洲的硬件製造商。「大家都在留意個別AI龍頭企業，但如果投資者仔細看，晶片是誰製造的？伺服器是誰組裝的？答案總是圍繞亞洲。」

 

Sammy特別點出兩個常被忽略但至關重要的領域，包括散熱及電源管理。「AI運算會產生驚人的熱量，而散熱和電源效率成為了物理上的設計限制。在這些領域，台灣和韓國擁有世界級的龍頭企業，是AI生態系統中真正的『軍火商』，但估值卻往往比美國同業更具吸引力。」

 

債券部署：由「硬貨幣」主導　鎖定拉美減息潛力

 

新興市場投資的精髓在於利用不同資產類別的特性進行互補。有別於股票機遇高度集中於亞洲，Sammy引述聯博新興市場債券投資團隊的部署截然不同。

 

「在固定收益方面，我們更專注於硬貨幣主權債券（Hard Currency Sovereign Debt），由於長遠來看，它能提供比本地貨幣債券更具吸引力的風險調整後回報，並與我們的股票配置形成強烈互補。」Sammy指出，團隊的債券投資重點部署於拉丁美洲及歐非中東（EMEA），而這些地區佔據了新興市場硬貨幣主權債券超過80%。

 

相反，團隊對部分亞洲和中東的投資級別債券持較審慎的態度，「因為它們的基本因素雖然強勁，但息差已收窄至歷史低位，因此我們認為目前的風險回報並不吸引。」

 

了解更多：https://allncbrnstn.co/48xAzzL

 

投資涉及風險。過往表現並非未來業績的保證。本廣告的發行者為聯博香港有限公司及未經證監會審閱。資料來源：聯博，截至2025年12月。

 

  • 47.940
