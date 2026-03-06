  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

滙豐特選客戶午宴講座：馬年前瞻部署 穩中求勝

06/03/2026

滙豐特選客戶午宴講座：馬年前瞻部署 穩中求勝

 

攜手蔣匡文博士、胡孟青剖析赤馬年機遇 聚焦 AI 熱潮與結構性產品風險管理


由滙豐銀行主辦的《滙豐特選客戶午宴講座 — 2026 馬年環球投資市場展望》圓滿舉行。適逢馬年伊始，滙豐特別邀請著名建築師兼風水大師蔣匡文博士、資深股評家胡孟青女士（青姐），聯同多位滙豐投資專家，為特選「滙豐交易薈」及高交易量客戶深度剖析全球經濟脈搏，涵蓋金價走勢、人工智能（AI）發展及地緣政治下的穩健投資策略。

 

蔣匡文博士：赤馬年火旺波動 貴金屬與 AI 產業看高一線


蔣匡文博士率先由玄學角度解構馬年運勢。他指出，赤馬年屬火，預示今年將是充滿波動的一年。儘管世界局勢仍存不明朗因素，但「危中存機」，大波動往往催生大豐收的契機。蔣博士預測，今年有利屬火及屬金的行業，如 AI 科技及資源貴金屬類別，金價升勢有望延續。此外，他亦透過九宮飛星圖指點箇中玄機，助投資者在動盪局勢中趨吉避凶。

 

滙豐特選客戶午宴講座：馬年前瞻部署 穩中求勝

著名建築師兼風水大師蔣匡文博士預測今年有利屬火及屬金的行業

 

宏觀策略：關注美國通脹風險與新興市場債券


針對地緣政局對經濟的衝擊，滙豐投資管理投資策略師蔡曜駿指出，投資者今年應重點關注環球企業盈利表現、AI 企業投資進程，以及內地「十五五」政策規劃。他建議採取多元化配置，特別是估值較落後的資產類別，例如個別新興市場股市。由於美債與股市關聯性仍較以往高，高投資評級企業債可作為有效的避險及多元化投資工具。

 

滙豐特選客戶午宴講座：馬年前瞻部署 穩中求勝

滙豐投資管理投資策略師蔡曜駿建議投資者繼續做好多元資產策略應對不同風險因素

 

在息口走勢方面，滙豐投資管理亞太區固定收益投資管理聯席董事林子駿提到，美國聯儲局將於 5 月迎來新任主席，但政策方向相信仍受經濟數據所主導。減息週期或已接近尾聲，若美國經濟增長平穩且通脹受控，未必需要大幅減息來提振經濟。

 

滙豐特選客戶午宴講座：馬年前瞻部署 穩中求勝滙豐亞太區固定收益投資管理聯席董事林子駿分析息口走勢，政策方向相信仍受經濟數據所主導

 

胡孟青：恒指料「先低後高」 慎防金價波動性


資深股評人胡孟青預期今年恒指表現將如精靈馬兒般活躍且波動，走勢呈現「先低後高」。雖然資金仍會聚焦 AI 相關板塊，且內需股將隨「兩會」行情升溫，但青姐提醒，多隻重磅股表現尚未突破，投資者應嚴格控制注碼。對於金價，她持看好態度，但警告其波動性已逐漸貼近高風險資產，不容忽視。

 

滙豐特選客戶午宴講座：馬年前瞻部署 穩中求勝

資深股評人胡孟青看好金價、AI 相關板塊以及「兩會」行情

 

專家警示：破解「高成交量」迷思 審慎應對結構性產品風險


滙豐亞太區資本市場及證券服務香港上市產品銷售主管劉嘉輝，探討「高交易集中度」結構性產品所帶來的潛在風險。港交所會在部分成交排名較前的產品中標示「高交易集中度」，這類產品雖然表面上交投活躍，但成交額可能主要集中於少數投資者或特定交易策略（如高頻或短線頻密買賣）的投資者，並非依賴廣泛的大眾投資者。

 

滙豐特選客戶午宴講座：馬年前瞻部署 穩中求勝

滙豐亞太區資本市場及證券服務香港上市產品銷售主管劉嘉輝破解「高成交量」迷思

 

一旦這些主要投資者減少或退出，產品的流通量可能急劇萎縮，導致買賣差價擴闊、盤口變薄；屆時投資者進出市場時，恐難以獲取理想價格，進而推高實際交易成本與風險。劉嘉輝強調，「成交量大」並不等同於「風險較低」或「容易出入」。他建議投資者在挑選此類結構性產品時，應將上述因素納入考量，結合自身的投資目標與風險承受能力，進行審慎決策，並可考慮瀏覽滙豐認股證牛熊證網站warrants.hsbc.com.hk，到「知識專區」了解相關教學及審慎評估產品的流通及價格波動風險，從而作出更周全的投資決定。

 

滙豐特選客戶午宴講座：馬年前瞻部署 穩中求勝

多位投資專家在答問環節解答一眾特選滙豐交易薈客戶及高交易量客戶有關經濟前景及投資策略的問題。

 

風險通知及免責聲明

投資涉及風險。您應仔細考慮在此提及的任何投資產品（包括但不限於股票/交易所買賣基金/交易所買賣衍生工具及結構性產品）或服務的風險及特性，以便評估鑒於本身的投資經驗、投資目標、財政資源及相關情況，該產品及服務是否適合您。投資產品價格可升可跌。買賣投資產品均可帶來虧損或盈利。

本講座及文章中的其他非香港上海滙豐銀行有限公司（「香港滙豐」）講者之內容，一概與香港滙豐無關。講座內容及文章中由香港滙豐所提供的資料（包括任何參考條款）僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買任何投資產品。

資料由客戶提供

【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

03306

江南布衣

22.460

異動股

00456

新城市建設發展

0.540

異動股

08279

亞博科技控股

0.610

更多市場動向

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03306 江南布衣
  • 22.460
  • 00456 新城市建設發展
  • 0.540
  • 08279 亞博科技控股
  • 0.610
  • 00700 騰訊控股
  • 546.500
  • 00551 裕元集團
  • 16.520
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.120
  • 目標︰$17.88
  • 03750 寧德時代
  • 610.000
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.560
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 41.300
  • 目標︰$47.00
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.890
  • 目標︰$5.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 546.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.600
  • 00568 山東墨龍
  • 10.830
  • 00005 滙豐控股
  • 128.900
  • 00388 香港交易所
  • 406.400
報章貼士
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 60.400
  • 目標︰$70.00
  • 02145 上美股份
  • 58.350
  • 目標︰$62.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.560
  • 目標︰$11.30
熱炒概念股
即時重點新聞

12/03/2026 17:15  《盤後部署》中東航運仍受威脅恒指續走軟，潤飲發盈警股價雙底見反彈

12/03/2026 19:09  【中東戰火】九倉：中東戰爭令香港碼頭新簽航線安排延後，料拖慢港口業務復甦惟不會加速跌勢

12/03/2026 18:42  港鐵(66)：續以多元渠道融資，視乎市況有序推地，票價最終加幅有待3月參考數據

12/03/2026 16:37  理想汽車去年純利按年跌86%至11.2億人幣，上季經調整盈利跌逾93%

12/03/2026 13:21  廉署及證監會聯合行動拘捕6男2女，包括證券公司及對沖基金管理公司高層，涉內幕交易及貪污

12/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１３億元，買盈富基金沽騰訊

12/03/2026 08:37  【大行炒Ｄ乜】國泰績後獲中信里昂升目標逾三成，大摩升華虹至平配

12/03/2026 16:34  《財資快訊》美電升報７﹒８２６４，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

太古稱長期投資機會及計劃沒有因中東局勢改變，太古地產對今年本港零售看法樂觀新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港鐵：續以多元渠道融資，會審時度勢推地，票價最終加幅有待3月參考數據新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會議閉幕，兩會期間滬指累升1%，成品油出口傳截停新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

KFC優惠｜$39四件雞／早餐家鄉雞扒包買一送一 平均$12.5！新文章
人氣文章

英倫出走日記．Cally

英美是最堅穩的盟友？從伊朗戰爭看兩國關係，其實很微妙 1新文章
人氣文章

購物兵團

紅A盲盒新品︱迷你全盒＋書喼＋櫈仔＋灑水壺＋痰罐匙扣系列＋銅鑼灣漏斗櫈主題展區
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婚外情的矛頭總指向男人，這些年女人的出軌比例已不遑多讓
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

從明清時代到今日：黃金工藝首飾的新潮流！
人氣文章

Beauty Feature

定妝必備！開箱NARS全新色調原生光蜜粉餅：妝感自然不浮粉 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中藥字典｜杜仲 補肝腎強筋骨，拆解5大經典方劑，食療推薦杜仲豬脊骨湯
人氣文章
搭機安全警示｜前空姐揭5大危險行為，引擎旁打卡恐奪命
人氣文章
生育與長壽｜研究揭女性不生育或生太多恐減壽，最佳生產年齡與胎數曝光新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2026 23:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/03/2026
太古稱長期投資機會及計劃沒有因中東局勢改變，太古地產對今年本港零售看法樂觀
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

Relief和Reopen

12/03/2026 15:30

中東戰火

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區