滙豐特選客戶午宴講座：馬年前瞻部署 穩中求勝

攜手蔣匡文博士、胡孟青剖析赤馬年機遇 聚焦 AI 熱潮與結構性產品風險管理



由滙豐銀行主辦的《滙豐特選客戶午宴講座 — 2026 馬年環球投資市場展望》圓滿舉行。適逢馬年伊始，滙豐特別邀請著名建築師兼風水大師蔣匡文博士、資深股評家胡孟青女士（青姐），聯同多位滙豐投資專家，為特選「滙豐交易薈」及高交易量客戶深度剖析全球經濟脈搏，涵蓋金價走勢、人工智能（AI）發展及地緣政治下的穩健投資策略。

蔣匡文博士：赤馬年火旺波動 貴金屬與 AI 產業看高一線



蔣匡文博士率先由玄學角度解構馬年運勢。他指出，赤馬年屬火，預示今年將是充滿波動的一年。儘管世界局勢仍存不明朗因素，但「危中存機」，大波動往往催生大豐收的契機。蔣博士預測，今年有利屬火及屬金的行業，如 AI 科技及資源貴金屬類別，金價升勢有望延續。此外，他亦透過九宮飛星圖指點箇中玄機，助投資者在動盪局勢中趨吉避凶。

著名建築師兼風水大師蔣匡文博士預測今年有利屬火及屬金的行業

宏觀策略：關注美國通脹風險與新興市場債券



針對地緣政局對經濟的衝擊，滙豐投資管理投資策略師蔡曜駿指出，投資者今年應重點關注環球企業盈利表現、AI 企業投資進程，以及內地「十五五」政策規劃。他建議採取多元化配置，特別是估值較落後的資產類別，例如個別新興市場股市。由於美債與股市關聯性仍較以往高，高投資評級企業債可作為有效的避險及多元化投資工具。

滙豐投資管理投資策略師蔡曜駿建議投資者繼續做好多元資產策略應對不同風險因素

在息口走勢方面，滙豐投資管理亞太區固定收益投資管理聯席董事林子駿提到，美國聯儲局將於 5 月迎來新任主席，但政策方向相信仍受經濟數據所主導。減息週期或已接近尾聲，若美國經濟增長平穩且通脹受控，未必需要大幅減息來提振經濟。

滙豐亞太區固定收益投資管理聯席董事林子駿分析息口走勢，政策方向相信仍受經濟數據所主導

胡孟青：恒指料「先低後高」 慎防金價波動性



資深股評人胡孟青預期今年恒指表現將如精靈馬兒般活躍且波動，走勢呈現「先低後高」。雖然資金仍會聚焦 AI 相關板塊，且內需股將隨「兩會」行情升溫，但青姐提醒，多隻重磅股表現尚未突破，投資者應嚴格控制注碼。對於金價，她持看好態度，但警告其波動性已逐漸貼近高風險資產，不容忽視。

資深股評人胡孟青看好金價、AI 相關板塊以及「兩會」行情

專家警示：破解「高成交量」迷思 審慎應對結構性產品風險



滙豐亞太區資本市場及證券服務香港上市產品銷售主管劉嘉輝，探討「高交易集中度」結構性產品所帶來的潛在風險。港交所會在部分成交排名較前的產品中標示「高交易集中度」，這類產品雖然表面上交投活躍，但成交額可能主要集中於少數投資者或特定交易策略（如高頻或短線頻密買賣）的投資者，並非依賴廣泛的大眾投資者。

滙豐亞太區資本市場及證券服務香港上市產品銷售主管劉嘉輝破解「高成交量」迷思

一旦這些主要投資者減少或退出，產品的流通量可能急劇萎縮，導致買賣差價擴闊、盤口變薄；屆時投資者進出市場時，恐難以獲取理想價格，進而推高實際交易成本與風險。劉嘉輝強調，「成交量大」並不等同於「風險較低」或「容易出入」。他建議投資者在挑選此類結構性產品時，應將上述因素納入考量，結合自身的投資目標與風險承受能力，進行審慎決策，並可考慮瀏覽滙豐認股證牛熊證網站warrants.hsbc.com.hk，到「知識專區」了解相關教學及審慎評估產品的流通及價格波動風險，從而作出更周全的投資決定。

多位投資專家在答問環節解答一眾特選滙豐交易薈客戶及高交易量客戶有關經濟前景及投資策略的問題。

