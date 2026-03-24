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易方達香港登場富途展 市場嘉賓剖析資本新趨勢

24/03/2026

易方達香港亮相富途展人氣爆棚，鄧聲興藺常念分享最新資本市場動向

於本屆富途展期間，易方達資產管理（香港）有限公司（下稱「易方達香港」）展位人氣高企，現場除設有互動遊戲及豐富禮品外，更吸引大批投資者駐足諮詢旗下投資產品，成為全場焦點之一。

是次展會，易方達香港特別邀請香港股票分析師協會主席、中正金融聯合創辦人兼行政總裁鄧聲興博士，以及香港股票分析師協會永遠榮譽會長、意博資本執行董事藺常念先生擔任嘉賓，與現場投資者分享對當前資本市場的專業見解與前瞻分析。

 

嘉賓剖析市場脈絡
兩位資深市場人士分別就港股及環球市場展開主題分享。鄧聲興博士指出，中東地緣局勢升溫推動能源價格波動，亦帶來結構性投資機遇。他認為，投資者應採取「穩健為本、多元配置」策略，兼顧石油、煤炭、有色金屬、黃金及農產品等資產類別，從動盪中尋找估值修復及週期性反彈的契機。

藺常念先生則強調，在不確定性持續的市場環境下，風險管控與資產配置的重要性尤為突出。他並以過往投資經驗為例，闡述如何精選行業龍頭及具增長潛力的板塊，以平衡回報與防禦配置。兩位講者的觀點引起現場參與者熱烈討論，問答環節氣氛熱鬧，互動頻繁。

 

展位體驗吸引　黃金礦業ETF成焦點
除專題分享外，易方達香港展位的互動設計與現場活動亦備受好評。其中，最新推出的易方達黃金礦業ETF（02824）成為參觀者諮詢熱點。該ETF為香港市場唯一的黃金礦業主題基金，追蹤Solactive全球黃金礦業精選指數，涵蓋全球四大黃金產區的30間主要金礦企業，成份股分佈於港股、美股及加拿大市場。

業界指出，黃金礦業企業成本結構相對固定，當金價上升時盈利增幅往往獲放大，形成「金價放大器」效應。此產品可助投資者在通脹與地緣風險並存的環境下，把握金價上揚的潛在收益，同時分散市場風險，捕捉全球黃金礦業增長契機。

 

持續深化本地布局
易方達香港代表表示，公司將持續強化投研能力，拓展產品線並優化客戶體驗，協助本地投資者在變化多端的市場環境中建立長期穩健的投資配置，實現資產保值與增值目標。

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