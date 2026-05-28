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鍋圈門店出海落子灣仔 業績增長持續回購雙重信號錨定高質量發展

28/05/2026

【經濟通】鍋圈門店出海落子灣仔 業績增長持續回購雙重信號錨定高質量發展

 

鍋圈（02517.HK）全球化戰略邁出實質性一步。2026年，其香港首店將於灣仔軒尼詩道正式營業，這標誌著鍋圈旗下主打「社區央廚」模式的門店體系首次進軍國際市場。

作為中國領先的在家吃飯餐飲解決方案品牌，鍋圈以火鍋及燒烤食材供應鏈起家，十年內於內地實現萬店規模。此次香港開店，是其依託成熟商業模式與強大供應鏈能力，探索更廣闊市場空間的關鍵開端。

香港門店將充分借鑒鍋圈在華南地區驗證成功的大店調改經驗。2025年8月，深圳壹方天地鍋圈門店正式開業，經營八個月以來，取得了良好的業績表現，並為華南地區市場開拓打造可復製的成功樣本。壹方天地店之後，中山、清遠、東莞、佛山等地陸續多家調改門店開出，均獲得不俗市場反饋。鍋圈此次華南調改核心通過區域化品類拓展，門店品牌視覺優化，社區大店場景化運營，並強化「鍋圈閃購」即時零售服務，顯著提升了華南地區消費者認可度、單店業績表現與顧客消費頻次。而2026年，香港市場的探索，將成為檢驗其「社區央廚」大店模型能否成功異地複製、克服地域差異的重要試金石。

 

業績增長強勁，盈利質量提升

2025年，鍋圈業績實現穩健增長：全年營業收入約78.1億元（人民幣，下同），按年增長20.7%；核心經營利潤大幅上升48.2%至4.6億元，盈利能力持續優化。

同時，市場近期高度關注鍋圈於4月發佈的自願性業績公告。數據顯示，2026年第一季度收入預計介乎22億至23億元，同比增長約31.3%至37.2%；核心經營利潤預計為1.85億至2.05億元，同比增幅高達45.3%至61.0%。利潤增速顯著高於收入增速，表明其核心經營利潤率較2025年全年水平實現了實質性提升。業績增長主要由三大引擎驅動：其一，存量門店向大店模式升級，新增多元消費場景，帶動同店銷售；其二，推行區域化精細運營，通過「店長之家」提升人效，攤薄費用；其三，深化即時零售模式，拓展全渠道觸點。

 

持續回購傳遞信心，資本市場獎項認可

鍋圈董事會此前批准的不超過2億港元的股份回購計劃已持續執行。2026年至今公司已進行多達15次回購，此舉明確傳遞了對公司內在價值及長期發展前景的信心，亦顯示其認為當前市場估值未能充分反映公司價值。

此外，鍋圈在投資者關係領域獲得國際專業認可，於《Extel》雜誌（原《機構投資者》）2026年中小市值組別評選中，榮獲「消費品類最佳投資者關係企業」及「消費品類最佳投資者關係團隊」兩項大獎，在賣方排名中均位列第三。

2026年5月26日，由全球商報聯盟、香港商報聯合主辦的2026全球商報經濟論壇暨「金鯤鵬」中國財經價值榜頒獎盛典中，鍋圈一舉囊括「最具投資價值上市公司」、「最佳投資者關係管理上市公司」等殊榮。

 

戰略清晰：聚焦單店價值與全場景覆蓋

公司為2026年設定了清晰的擴張與提質目標：門店總數預計不低於14,500家，淨新增超過2,900家；同時將關店率控制在4%以內，並推動店效實現高單位數增長，核心經營利潤增速繼續高於收入增速。戰略上將推行「四店齊發」，覆蓋社區、鄉鎮、中餐菜到家、露營休閒等全場景。

其核心邏輯在於對「單店價值」的深度挖掘。通過大店調改，其門店的功能定位正經歷一次根本性躍遷：從過去側重火鍋、燒烤食材銷售的一站式供給，轉變為深度融入家庭日常飲食生活的「社區央廚」與「在家吃飯解決方案樞紐」。這一轉型的本質，是商業邏輯從「貨物交易」深化為「場景與關係的深度綁定」。

具體而言，門店通過空間重構與品類融合——例如拓寬消費區域、引入覆蓋早餐、簡餐、西餐等多時段的食品矩陣，並設計包含明檔烹飪、即食體驗在內的沉浸式消費動線——不僅優化了顧客的到店體驗與駐留時長，更關鍵的是，創造了更多消費觸點。這使得顧客的潛在需求被有效激發，購買行為從計劃性的單品採購，延伸為即時、跨品類的主動選擇，從而自然衍生了更高頻次的複訪，最終實現對「家庭廚房」需求的常態化覆蓋與使用者心智的持續佔領。

 

綜上所述，從進軍香港開啟全球化試點，到一季度展現強勁的盈利成長動能，再到通過回購彰顯發展信心，鍋圈食匯正清晰展現其發展路徑：依託中國市場驗證成熟的「社區央廚」模型與堅實的供應鏈底盤，公司在規模有序擴張的同時，正通過單店模型升級與精細化運營，堅定邁入規模與盈利同步提升的高質量發展新階段。

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