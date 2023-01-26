陳茂波：雙櫃台、互換通等將於上半年陸續出台

財政司司長陳茂波表示，今年互聯互通工作有新突破，互換通、將外國公司納入滬深港通南向通以及人民幣港幣雙櫃台等措施，今年上半年將陸續推出。

（Oscar攝）



陳茂波在港交所新春開市儀式上表示，過去一年可謂風高浪急，各主要央行加息和收緊銀根，但本港金融市場都穩健且有序運作，認為本港市場有無比韌力。隨著內地與香港恢復與國際聯繫，整個市場氛圍都好轉過來，相信今年港股市場會跳上新台階。



他指出，香港與內地恢復對外往還後，市場氣氛得以恢復，人氣財氣也趨暢旺，預計今年市道、經濟會比去年好得多。他又稱，今年政府官員多作外訪，向外界介紹香港優勢、說好香港故事，亦會舉辦更多不同活動，邀請國際友人親身訪香港。

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陳茂波又指，去年環球股市表現欠佳，令上半年香港新股IPO市場受到一定衝擊，不過第四季起有起色，認為今年表現一定會較去年好。除了推出特殊目的收購公司（SPAC）之外，現時具一定規模的特專科技公司，即使未有盈利，港交所亦有特別機制讓這些公司在港上市，又正研究進一步激活創業板，為中小企及初創企業提供融資渠道。

撰文：經濟通採訪組

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