鄧炳強︰不應淡化遊行風險，23條最遲明年完成立法

保安局局長鄧炳強率領6個紀律部隊的首長，前往北京、廣州和深圳，進行為期4日訪問。正以個人名義申請舉辦五一遊行的前職工盟主席黃迺元及前幹事杜振豪日前呼籲警方，不要誇大遊行被騎劫的風險；鄧炳強主動回應，指當局是基於事實和以往情況作風險評估，舉例指2019年反修例事件和上月婦女節遊行等以往的公眾活動，被人企圖騎劫，顯示安全風險確實存在，任何人企圖刻意淡化風險是不負責任。



他指，任何公眾活動的組織人都必須守法，亦有積極責任確保活動在安全情況下進行，確保活動安全有序、不受他人干預和騎劫，包括辨識參加者等；如果組織者未能遵從以上責任或刻意不盡責，會因應情況要求他們負起相關法律責任。又指警方會根據法例，在限期前通知組織者相關申請是否獲批，以及舉辦活動的附帶條件，但未有回應為何早前的勞聯申請遲遲未獲批。



今次拜訪中央會討論國安



被問到會否討論基本法23條立法工作，他說不便討論內容細節，只強調23條立法是憲制責任，亦有實際需要，一定會盡快進行，期望在今年內、最遲明年完成立法工作。他又指，今次拜訪中央會討論國家安全、跨境罪行、緊急救援、人員貨品往來、懲教管理等議題，並會分別與交通運輸部救助打撈局、司法警官學院，簽署合作意向書和合作協議，希望加強內地和香港合作，令香港更加安全，融入國家發展大局。



鄧炳強在北京期間，會拜訪中共中央政法委員會、港澳辦、公安部、交通運輸部、應急管理部、司法部和海關總署；星期三(26日)晚會轉到廣州，翌日(27日)拜訪廣東省公安廳和深圳市公安局後經陸路返港。

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