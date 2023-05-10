許正宇:積極考慮用市場資金，為大型基建項目融資

財經事務及庫務局局長許正宇表示，北部都會區、交椅洲人工島，以及「三鐵三路」等大型基建項目，對香港長遠及持續發展是很重要的投資，透過基建增加土地價值，帶動經濟發展，長遠會帶來龐大經濟效益及財政收入，又指大型基建項目涉及多個環節，資金來源不只從政府口袋得來，當局會以開放態度考慮不同財務安排，亦會積極考慮適度運用市場資金，包括公私營合作等。

緊守審慎理財原則，為項目訂緩急優次

許正宇在立法會回應議員質詢，指政府推展大型基建項目時，會顧及財政可持續性及可行性等，詳細評估財務及控制成本，同時謹守審慎理財原則，為項目訂下緩急優次，確保落實各項有利社會發展及民生的基建項目，亦有足夠財政能力，維持政府各項開支及服務。他同意當局要加快步伐，為經濟創造容量，既在短期內，為本港各方面吸納人才、造就經濟發展，亦會了解建造業具體的人手短缺情況，指現時很多項目仍處深入研究階段，稍後對項目有全面把握後，人才配套等工作自然會水到渠成。

報稅表減少，未有影響薪俸稅收入

自由黨立法會議員李鎮強關注，稅務局就2022/23課稅年度共發出約240萬份個別人士報稅表，較過去兩個課稅年度分別減少約22萬份及7萬份，並已連續第3年下跌。許正宇解釋，部分納稅人收入受環球及本地經濟影響而減少，因而跌出稅網。另外，政府近年推出百分百稅務寬免上限1萬至2萬元，一些中低收入納稅人獲百分百稅務寬免後，不用再繳稅，亦有部分納稅人因為退休、升學或離開香港，並無來源自香港的收入，毋須填報稅表。

他表示，過去3個財政年度，薪俸稅收入佔政府總收入11%至13%。2020至21年度政府的薪俸稅收入有750億元，至於2021/22年度及2022/23，薪俸稅收入分別上升至756億元及795億，呈上升趨勢，由此可見，發出報稅表的波動，未有影響薪俸稅收入。

撰文：經濟通採訪組

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