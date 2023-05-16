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行政長官互動交流答問會周四舉行，主題為二十大及兩會精神

16/05/2023

　　行政長官李家超出席行會前記者會表示，本周四(18日)將首次舉行行政長官互動交流答問會，政府今早已去信立法會，建議答問會分成兩節進行，令討論更有連繫性和完整性。


　　第一節議題是「安全和穩定」，會以二十大報告三個有關章節為基礎去進行，分別關於法治、國家安全和社會穩定、有關堅持和完善一國兩制，推進祖國統一；第二節議題為「發展和幸福」，以二十大報告裏面五個有關章節作為基礎去討論，分別涉及加快構建新發展格局、著力推動高質量發展；實施科教興國戰略，強化現代化建設人才支撐；推進文化自信自強等。


　　李家超指，希望利用是次問答會諮詢議員多個問題，包括如何「弘揚以愛國愛港為核心，與一國兩制方針相適應的主流價值觀，發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統」、「如何發展和鞏固香港成為國際高等教育區域樞紐」。


　　他續指，未來將會有多項大型土地發展，基建項目陸續推出，包括北部都會區、交椅洲人工島等，有何融資和公私營合作方案，既減輕政府財政負擔，又能為政府和高效市場更好結合。他期望通過互動交流答問大會，可釋放和提升更多愛國者治港的力量和價值，促進行政立法合作。

 

撰文：經濟通採訪組

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