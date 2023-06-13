律政司申請禁《願榮光歸香港》，法官促釐清針對人士

律政司申請禁制令及臨時禁制令，禁止傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》。高等法院昨天(12日)召開聆訊，法官陳嘉信向律政司澄清被告人的定義，以及新增向「被告」送達法律文件的方式。律政司一方強調禁制令「不是針對全世界」，僅涵蓋有意違令的人。禁制令申請押後7月21日處理，法官另批准律政司透過發新聞稿及在灣仔分區警署張貼二維碼等方式，公開向違令者送達禁制令文件。



律政司在入稟狀指，違反禁制令的被告是「從事相關禁制行為的任何人」，法官陳嘉信關注被告指誰，「任何人」是否包括全世界，律政司稱不是全世界，是違反禁制令中指明四項非法罪行的人，即是發布《願榮光歸香港》、意圖煽動他人分裂國家及侮辱國歌、協助及明知而容許他人發布歌曲。



法官批准律政司在灣仔警署、政府、律政司及警方網站張貼告示，通知答辯人他們申請的禁制令內容，法官質疑是否足夠，律政司指政府亦會發出新聞稿，相信屆時會有大量傳媒報道。



法官同意政府發出新聞稿可令禁制令內容廣泛傳播，將它加入發布方式，並把案件押後至7月21日處理。

撰文：經濟通採訪組

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