傳李家超下月底訪問東盟，為香港加入RCEP鋪路

據《星島日報》專欄文章報道，上任快將一年的特首李家超，下月底將訪問新加坡、馬來西亞及印尼，初步計劃7月23日出發，為期一周，推廣香港新發展、新機遇，預料此行有機會與馬來西亞首相安華會面，至於與其他領導人會面、行程仍在安排中。今次多名金融、創科等領域的代表將隨團參與，官員則包括商務及經濟發展局局長丘應樺等人。



東盟是香港的第二大貿易夥伴，商品貿易總額達1.3萬億港元，相當於香港全球商品貿易額的13.7%。本月初，RCEP對菲律賓正式生效，全部15個簽署國(包括東盟十國、中國、日本、澳洲等)已完成生效程序，並相互實施關稅減讓，標誌全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區進入全面實施新階段。香港本身已與東盟13個國家簽訂自由貿易協定(日韓除外)，但加入RCEP有助香港進一步融入區域產業鏈，本地貨物、企業亦可受惠於關稅減免、開放市場准入等好處。



文章指，特首政策組專家、全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，中央早已說明大力支持香港加入RCEP，協議內亦無重大反對聲音，相信成事只是時間的問題。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量亦對香港申請加入RCEP持樂觀態度，認為最有可能反對的國家是日本，但相信整體上要加入的難度不大。

撰文：經濟通採訪組

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